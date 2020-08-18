Чем загрязнены морепродукты, которые мы едим?

Если морепродукты загрязнены, можно ли их есть?

Если зайти в любой супермаркет и заглянуть в отдел с замороженными продуктами, можно найти массу морепродуктов от самых разных производителей. Дары морей и океанов пользуются большим спросом и многие из нас иногда действительно не прочь отведать блюда с креветками, кальмарами и сардинами. Недавно австралийские ученые выяснили, что какой бы хорошей репутацией не обладал производитель, большинство морепродуктов все равно загрязнены. Причем речь идет не о грязи в прямом смысле этого слова, а о микроскопических частицах пластиковых отходов. Каждый раз, поедая морепродукты, мы с вами проглатываем маленькие фрагменты полиэтиленовых пакетов, пластиковых бутылок и прочего долго разлагаемого мусора. Но каким образом ученые пришли к такому выводу и чем именно микропластик вредит нашему организму?

Грязные морепродукты

По данным научного издания ScienceAlert, группа австралийских исследователей изучила концентрацию пластика на примере купленных на местном рынке морепродуктов. В их распоряжении оказались пять крабов, а также по десять креветок, кальмаров, устриц и сардин. Самыми чистыми морепродуктами оказались кальмары и устрицы, а сардины отличились наибольшей загрязненностью. При употреблении небольшой порции устриц и кальмаров люди проглатывают около 0,7 миллиграмма микропластика. Любители сардин за один раз рискуют съесть 30 миллиграмм пластика. Чтобы было понятно, это как проглатывание рисового зернышка из пластмассы.

Вредные вещества в еде

По данным Норвежского комитета по рыбе, больше всего морепродукты любят жители Южной Кореи. Далее по списку идут Япония и Норвегия. По расчетам австралийских исследователей, жители стран с активным употреблением морепродуктов ежегодно проглатывают около 11 000 микроскопического мусора. Больше всего в крабах, креветках и других водных обитателях содержатся частицы используемого в пакетах и напольных покрытиях полиэтилен. Не отстает и вид пластика поливинилхлорид, который в народе известен как ПВХ и активно применяется в автомобильной, строительной, медицинской и многих других отраслях.

Микроскопические частицы пластика попадают в организмы водных животных вместе с водой. То, что Мировой океан захламлен пластиковым мусором, мы уже отлично знаем — я об этом рассказывал много раз. Пластик разлагается тысячу лет и этот процесс сопровождается распадом распространением крошечных частиц пластика по воде. Наибольший вред выброшенный мусор наносит постоянным водным обитателям вроде китов и черепах. За последние десять лет ученые поймали массу запутавшихся в рыболовных сетях черепах, а внутри погибших кашалотов все чаще обнаруживают огромные кучи пластиковых бутылок и прочего хлама.

От крупных кусков мусора животные, ясное дело, умирают. А как на живые организмы воздействуют микроскопический мусор, австралийским ученым пока неизвестно. По словам Тамары Гэллоуэй (Tamara Galloway) из английского Университета Эксетера, проведенное ее австралийскими коллегами исследование должно стать отправной точкой к началу изучения этого вопроса. Впрочем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2019 году объявила, что микропластик для нашего организма безвреден. Однако, эксперты отметили, что речь идет только о частицах с диаметром 150 микрометров, которые не могут надолго задержаться в организме. А вот частицы поменьше могут попасть в кровоток, из-за чего у людей могут возникнуть серьезные проблемы с сердцем и другими внутренними органами.

Результаты проведенной научной работы не говорят о том, что от морепродуктов необходимо массово отказаться. Вред микропластика пока не доказан и он вполне может свободно выходить из организма. А вот польза морепродуктов уже давно научно доказано. Например, ученым известно, что они приводят в норму уровень холестерина в крови, улучшают обмен веществ в человеческом организме и насыщают организм жизненно важной энергией.