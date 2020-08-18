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Чем загрязнены морепродукты, которые мы едим?

Чем загрязнены морепродукты, которые мы едим?

Если морепродукты загрязнены, можно ли их есть?

Если зайти в любой супермаркет и заглянуть в отдел с замороженными продуктами, можно найти массу морепродуктов от самых разных производителей. Дары морей и океанов пользуются большим спросом и многие из нас иногда действительно не прочь отведать блюда с креветками, кальмарами и сардинами. Недавно австралийские ученые выяснили, что какой бы хорошей репутацией не обладал производитель, большинство морепродуктов все равно загрязнены. Причем речь идет не о грязи в прямом смысле этого слова, а о микроскопических частицах пластиковых отходов. Каждый раз, поедая морепродукты, мы с вами проглатываем маленькие фрагменты полиэтиленовых пакетов, пластиковых бутылок и прочего долго разлагаемого мусора. Но каким образом ученые пришли к такому выводу и чем именно микропластик вредит нашему организму?

 

Грязные морепродукты

По данным научного издания ScienceAlert, группа австралийских исследователей изучила концентрацию пластика на примере купленных на местном рынке морепродуктов. В их распоряжении оказались пять крабов, а также по десять креветок, кальмаров, устриц и сардин. Самыми чистыми морепродуктами оказались кальмары и устрицы, а сардины отличились наибольшей загрязненностью. При употреблении небольшой порции устриц и кальмаров люди проглатывают около 0,7 миллиграмма микропластика. Любители сардин за один раз рискуют съесть 30 миллиграмм пластика. Чтобы было понятно, это как проглатывание рисового зернышка из пластмассы.

Чем загрязнены морепродукты, которые мы едим?

Сардины — самый грязный вид морепродуктов

Вредные вещества в еде

По данным Норвежского комитета по рыбе, больше всего морепродукты любят жители Южной Кореи. Далее по списку идут Япония и Норвегия. По расчетам австралийских исследователей, жители стран с активным употреблением морепродуктов ежегодно проглатывают около 11 000 микроскопического мусора. Больше всего в крабах, креветках и других водных обитателях содержатся частицы используемого в пакетах и напольных покрытиях полиэтилен. Не отстает и вид пластика поливинилхлорид, который в народе известен как ПВХ и активно применяется в автомобильной, строительной, медицинской и многих других отраслях.

Микроскопические частицы пластика попадают в организмы водных животных вместе с водой. То, что Мировой океан захламлен пластиковым мусором, мы уже отлично знаем — я об этом рассказывал много раз. Пластик разлагается тысячу лет и этот процесс сопровождается распадом распространением крошечных частиц пластика по воде. Наибольший вред выброшенный мусор наносит постоянным водным обитателям вроде китов и черепах. За последние десять лет ученые поймали массу запутавшихся в рыболовных сетях черепах, а внутри погибших кашалотов все чаще обнаруживают огромные кучи пластиковых бутылок и прочего хлама.

Чем загрязнены морепродукты, которые мы едим?

Наполненное мусором тело кашалота. Подробности тут

От крупных кусков мусора животные, ясное дело, умирают. А как на живые организмы воздействуют микроскопический мусор, австралийским ученым пока неизвестно. По словам Тамары Гэллоуэй (Tamara Galloway) из английского Университета Эксетера, проведенное ее австралийскими коллегами исследование должно стать отправной точкой к началу изучения этого вопроса. Впрочем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2019 году объявила, что микропластик для нашего организма безвреден. Однако, эксперты отметили, что речь идет только о частицах с диаметром 150 микрометров, которые не могут надолго задержаться в организме. А вот частицы поменьше могут попасть в кровоток, из-за чего у людей могут возникнуть серьезные проблемы с сердцем и другими внутренними органами.

Результаты проведенной научной работы не говорят о том, что от морепродуктов необходимо массово отказаться. Вред микропластика пока не доказан и он вполне может свободно выходить из организма. А вот польза морепродуктов уже давно научно доказано. Например, ученым известно, что они приводят в норму уровень холестерина в крови, улучшают обмен веществ в человеческом организме и насыщают организм жизненно важной энергией.

18 август 2020 /
Новости технологий
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