Правда ли, что улыбка поднимает настроение?
Даже притворная улыбка способна повлиять на эмоциональное состояние
Некоторые из вас наверняка слышали, что для избавления от плохого настроения достаточно просто улыбнуться. И не важно, искренняя это улыбка или натянутая — во многих источниках утверждается, что это простое действие хоть и немного, но все-таки повышает настроение. Подобные советы возникли не на пустом месте, а являются следствием реальных научных исследований. Многие группы ученых неоднократно доказывали, что активирование определенных мышц лица позволяет обмануть мозг и заставить его думать, что все хорошо и человек счастлив. Недавно австралийские ученые решили пойти дальше и провели исследование, результаты которого показали, что натянутая улыбка не только повышает настрой, но и делает человека более оптимистичным. Можно сказать, что постоянно улыбающиеся люди будто бы носят «розовые очки» и обладают способностью замечать только хорошее.
Магия улыбки
Результаты научной работы были опубликованы в научном журнале Experimental Psychology. В эксперименте приняли участие 136 добровольцев, среди которых оказались 103 женщины и 33 мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. В чем именно заключается цель исследования, они не знали. Ученые сказали им, что на их примере будет изучена многозадачность людей. Одну группу добровольцев попросили зажать в зубах карандаш и имитировать улыбку, а другая просто держала карандаш в губах. Далее им включали видеоролики с веселыми и грустными людьми и просили оценить эмоциональное состояние персонажей по специальной шкале.
Интересный факт: разговоры со сжатым в зубах карандашом улучшают дикцию
Как и следовало ожидать, группа людей, которая имитировала улыбку, считала людей на видеороликах счастливыми. А вторая группа, которая просто держала карандаш в губах, оценила эмоциональное состояние персонажей гораздо ниже. Ученые сделали вывод, что натянутая улыбка не только повышает настроение людей, но и позволяет видеть других более радостными и счастливыми. Получаются эдакие «розовые очки», через которые мир кажется не таким мрачным, как обычно. Не удивительно, что в рамках других исследований ученые обнаруживали, что часто улыбающиеся люди чувствуют себя более здоровыми и в целом живут дольше. Ведь негативные взгляды на мир вызывают стресс, а в таком состоянии человек больше подвержен болезням.
Улыбка помогает смотреть на мир с большим оптимизмом
По словам одного из авторов исследования, доктора Фернандо Мармолехо-Рамоса (Fernando Marmolejo-Ramos), задействованные при улыбке мышцы лица стимулируют миндалевидное тело головного мозга. Эта область ответственна за память, принятие решений и, самое главное, за эмоциональные реакции. Получается, что имитируя счастливую улыбку, любой человек может обманывать свой головной мозг и тем самым улучшать эмоциональное состояние. А чем оно лучше, тем здоровее человек и с физиологической точки зрения.
Виды улыбок
По мнению ученых, человеческая улыбка — это гораздо сложное явление, чем может показаться на первый взгляд. В большинстве своем мы воспринимаем улыбку как средство выражения радости. Однако, психолог Паула Ниденталь (Paula Niedenthal) из Висконсинского университета в Мадисоне считает, что человеческая улыбка бывает трех видов. Такой вывод был сделан в ходе изучения двух тысяч 3D-моделей улыбок с задействованием разных групп лицевых мышц.
Психолог и ее коллеги выделили три разновидности улыбки:
улыбку вознаграждения (reward smile), при которой человек выражает радость или одобрение действий другого человека;
улыбку принятия (affiliative smile), при которой человек выражает уважение к собеседнику и показывает, что он доброжелателен к нему;
улыбка превосходства» (dominance smile), при которой человек демонстрирует свое превосходство над другим человеком.
Улыбка вознаграждения симметрична и при ней люди резко растягивают губы и приподнимают брови. При симметричной улыбке принятия люди так же резко растягивают губы, но при этом они плотно сжаты. А вот при улыбке превосходства один уголок рта находится выше, а брови высоко подняты. Все три улыбки показаны на фотографии ниже, но их явно должно быть больше. Несколько лет назад автор Hi-News.ru Илья Хель рассказывал о существовании 19 видов улыбок.
Вознаграждающая улыбка, улыбка принятия и улыбка превосходства
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