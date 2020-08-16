Правда ли, что улыбка поднимает настроение?

Даже притворная улыбка способна повлиять на эмоциональное состояние

Некоторые из вас наверняка слышали, что для избавления от плохого настроения достаточно просто улыбнуться. И не важно, искренняя это улыбка или натянутая — во многих источниках утверждается, что это простое действие хоть и немного, но все-таки повышает настроение. Подобные советы возникли не на пустом месте, а являются следствием реальных научных исследований. Многие группы ученых неоднократно доказывали, что активирование определенных мышц лица позволяет обмануть мозг и заставить его думать, что все хорошо и человек счастлив. Недавно австралийские ученые решили пойти дальше и провели исследование, результаты которого показали, что натянутая улыбка не только повышает настрой, но и делает человека более оптимистичным. Можно сказать, что постоянно улыбающиеся люди будто бы носят «розовые очки» и обладают способностью замечать только хорошее.



Магия улыбки

Результаты научной работы были опубликованы в научном журнале Experimental Psychology. В эксперименте приняли участие 136 добровольцев, среди которых оказались 103 женщины и 33 мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. В чем именно заключается цель исследования, они не знали. Ученые сказали им, что на их примере будет изучена многозадачность людей. Одну группу добровольцев попросили зажать в зубах карандаш и имитировать улыбку, а другая просто держала карандаш в губах. Далее им включали видеоролики с веселыми и грустными людьми и просили оценить эмоциональное состояние персонажей по специальной шкале.

Интересный факт: разговоры со сжатым в зубах карандашом улучшают дикцию

Как и следовало ожидать, группа людей, которая имитировала улыбку, считала людей на видеороликах счастливыми. А вторая группа, которая просто держала карандаш в губах, оценила эмоциональное состояние персонажей гораздо ниже. Ученые сделали вывод, что натянутая улыбка не только повышает настроение людей, но и позволяет видеть других более радостными и счастливыми. Получаются эдакие «розовые очки», через которые мир кажется не таким мрачным, как обычно. Не удивительно, что в рамках других исследований ученые обнаруживали, что часто улыбающиеся люди чувствуют себя более здоровыми и в целом живут дольше. Ведь негативные взгляды на мир вызывают стресс, а в таком состоянии человек больше подвержен болезням.

Улыбка помогает смотреть на мир с большим оптимизмом

По словам одного из авторов исследования, доктора Фернандо Мармолехо-Рамоса (Fernando Marmolejo-Ramos), задействованные при улыбке мышцы лица стимулируют миндалевидное тело головного мозг а. Эта область ответственна за память , принятие решений и, самое главное, за эмоциональные реакции. Получается, что имитируя счастливую улыбку, любой человек может обманывать свой головной мозг и тем самым улучшать эмоциональное состояние. А чем оно лучше, тем здоровее человек и с физиологической точки зрения.



Виды улыбок

По мнению ученых, человеческая улыбка — это гораздо сложное явление, чем может показаться на первый взгляд. В большинстве своем мы воспринимаем улыбку как средство выражения радости. Однако, психолог Паула Ниденталь (Paula Niedenthal) из Висконсинского университета в Мадисоне считает, что человеческая улыбка бывает трех видов. Такой вывод был сделан в ходе изучения двух тысяч 3D-моделей улыбок с задействованием разных групп лицевых мышц.

Психолог и ее коллеги выделили три разновидности улыбки:



улыбку вознаграждения (reward smile), при которой человек выражает радость или одобрение действий другого человека;

улыбку принятия (affiliative smile), при которой человек выражает уважение к собеседнику и показывает, что он доброжелателен к нему;

улыбка превосходства» (dominance smile), при которой человек демонстрирует свое превосходство над другим человеком.

Улыбка вознаграждения симметрична и при ней люди резко растягивают губы и приподнимают брови. При симметричной улыбке принятия люди так же резко растягивают губы, но при этом они плотно сжаты. А вот при улыбке превосходства один уголок рта находится выше, а брови высоко подняты. Все три улыбки показаны на фото графии ниже, но их явно должно быть больше. Несколько лет назад автор Hi-News.ru Илья Хель рассказывал о существовании 19 видов улыбок.

Вознаграждающая улыбка, улыбка принятия и улыбка превосходства