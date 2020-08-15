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Как археолог-любитель нашел 3000-летний шотландский меч?

Как археолог-любитель нашел 3000-летний шотландский меч?

Археолог-любитель Мариуш Степьен на месте раскопок

Шотландия, занимающая северную часть острова Великобритания, имеет богатую историю длительностью более 10 000 лет. Считается, что первые люди на этой территории появились примерно 8 тысяч лет назад. Со временем там начали возникать города вроде Эдинбурга, Глазго, Данди и так далее. разумеется, когда-то давно там жили и суровые воины, которые сражались с врагами верхом на сильных лошадях. Останки их мечей и других личных вещей до сих пор хранятся где-то под шотландскими землями и время от времени людям удается их раскапывать. Часто они обнаруживаются не археологами, а охотниками за сокровищами. Да, людей с таким необычным хобби на нашей планете очень много и одному из них пару месяцев назад посчастливилось найти настоящий клад возрастом более 3 000 лет. Найденные вещи явно принадлежали воину, ехавшему по просторам Шотландии на сильном коне.

 


История Шотландии

О внезапной находке археолога-любителя по имени Мариуш Степьен (Mariusz Stepien) рассказало издание The Guardian. По словам Мариуша, 21 июня 2020 года, он и его товарищи ради интереса сканировали окрестности Шотландии при помощи металлоискателя. Внезапно устройство запищало так сильно, что им стало ясно — под землей точно что-то есть. Мужчины оказались смышлеными и не стали заниматься раскопками самостоятельно, потому что они могли случайно повредить древние артефакты. Вместо этого, они незамедлительно сообщили о ситуацию сотрудникам организации Treasure Trove, которая создана Национальным музеем Шотландии.

Как археолог-любитель нашел 3000-летний шотландский меч?

Находка была сделана неподалеку от шотландского города Пиблз

Археологи приехали на место и убедились, что мужчинам удалось найти кое-что поистине интересное. Раскопки велись на протяжении 3-4 недель вместе с Мариушем Степьеном и его друзьями. Мужчина объяснил, что они не уехали по домам, потому что хотели участвовать в раскопках до самого конца. С каждым днем исследователям удавалось найти все больше предметов, большая часть которых находилась на глубине 1,5 метров. Самыми интересными объектами, которые хранились под землей, оказались украшенный ремнями и пряжками меч в ножнах, колпаки с колес лошадиных повозок и украшение, которое крепилось к конскому снаряжению.

Как археолог-любитель нашел 3000-летний шотландский меч?

Колпаки с колес лошадиных повозок

Как именно меч и остальные вещи шотландского воина оказались на земле, ученым пока неизвестно. Человеческих останков и лошадиных костей рядом с оружием обнаружено не было. Возможно, они захоронены где-то неподалеку. А может быть и такое, что древний воин уронил свои вещи и погиб в совершенно другом месте. Вариантов очень много и правду нам, судя по всему, никогда не узнать. Сейчас важно то, что вещи возрастом более 3 000 лет отлично сохранились. Они уже считаются объектами национальной важности, потому что в музеях Шотландии очень мало экспонатов бронзового века.

Как археолог-любитель нашел 3000-летний шотландский меч?

В твиттере Европейской ассоциации археологов можно посмотреть 3D-модель места обнаружения меча

Другие находки археологов

Издание BBC News сообщает, что в первой половине 2020 года на территории Шотландии было найдено много древних артефактов. Например, школьник Фионнтан Хьюз (Fionntan Hughes) смог обнаружить местонахождение 300-летнего меча неподалеку от своего дома. Мальчик сделал открытие в тот же день, когда ему на 10-летие подарили металлоискатель. Да уж, парень определенно счастливчик!

Как археолог-любитель нашел 3000-летний шотландский меч?

Тот самый меч, обнаруженный 10-летним мальчиком

15 август 2020 /
Новости технологий
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