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В Китае очередная вспышка заразного вируса. Что нужно знать?

В Китае очередная вспышка заразного вируса. Что нужно знать?

Возбудитель вируса, переносчиком которого являются клещи, относится к семейству буньявирусов

Пять лет назад в Китае произошла вспышка заразного вируса STFS, впоследствии распространившегося в Японии и Южной Корее. Уровень смертности в 2015 году в Китае составил 30%, а вирусологи из Южной Кореи и Японии сообщили аналогичные данные. Однако в разгар борьбы с пандемией Covid-19 китайские официальные лица сообщили о новой вспышке SFTS, которая затронула около 37 человек в восточной провинции Цзянсу и 23 в провинции Аньхой в начале августа. Также сообщается о гибели семи инфицированных. Необходимо отметить, что этот вирус, относящийся к семейству буньянвирусов, не является новым и впервые был обнаружен еще в 2009 году. Более того, как сообщает газета «Известия«, вирус SFTS, переносчиком которого являются клещи, присутствует на территории России.

 

Что такое вирус SFTS?

Учитывая внушительное количество видов буньянвирусов, помимо STFS исследователи выделяют ви­ру­сы ро­да Hantavirus, которые рас­про­стра­ня­ют­ся гры­зу­на­ми и пе­ре­да­ют­ся че­ло­ве­ку при кон­так­те с ними.; вирусы этого рода вы­зы­ва­ют тя­же­лые за­бо­ле­ва­ния че­ло­ве­ка – хан­та­ви­рус­ную ге­мор­ра­ги­че­скую ли­хо­рад­ку, которая вызывает нефротический син­дро­м и хан­та­ви­рус­ный ле­гоч­ный син­дром. А вот к ро­ду Tospovirus от­но­сят­ся толь­ко ви­ру­сы рас­те­ний, например, ви­рус пят­ни­стого увядания то­ма­тов, который повсеместно распространен в зоне выращивания томатов в открытом грунте.

Несмотря на то, что переносчиком вируса SFTS являются клещи, он может распространяться в человеческой популяции. Инфекция передается от человека к человеку через кровь и выделения слизистой. В ходе исследования, проведенного в 2015 году, ученые обнаружили четыре вида клещей-переносчиков SFTS: H longicornis, R microplus, H campanulata и D sinicus у собак, кошек, овец и крупного рогатого скота. Все инфицированные животные являются промежуточным хозяином этого буньянвируса.

В Китае очередная вспышка заразного вируса. Что нужно знать?

Так выглядят переносчики STFS вируса – самка и самец R microplus

Симптомы вируса STFS

Симптомы вируса смертельного заболевания, вызванного буньянвирусом STFS, включают резкий подъем температуры до 39 градусов и выше (лихорадку), озноб, потерю аппетита, кровоточивость десен, желудочно-кишечные симптомы, такие как рвота, диарея и боль в животе, мышечные боли, неврологические нарушения, например головная боль, спутанность сознания, судороги, тромбоцитопению (чрезвычайно низкий уровень тромбоцитов в крови), лейкоцитопению (низкий уровень лейкоцитов) и коагулопатию (нарушение свертываемости крови, что может привести к смерти в результате потери крови).

      Специалисты выделяют четыре стадии, через которые проходит инфицированный вирусом STFS:
    • Первая стадия – инкубационный период: после укуса клеща вирусу требуется от 5 до 14 дней для инкубации. Симптомы появляются после окончания инкубационного периода.
    • Вторая стадия – лихорадка: после инкубационного периода у человека появляются гриппоподобные симптомы, такие как лихорадка, головная боль, боль в мышцах и диарея. Продолжительность симптмомов может длится от 5 до 11 дней.
В Китае очередная вспышка заразного вируса. Что нужно знать?

Клещ Haemaphysalis longicornis, переносчик вируса SFTS.

  • Третья стадия – полиорганная недостаточность: из-за тяжелой лейкоцитопении и тромбоцитопении многие пациенты страдают от полиорганной недостаточности (тяжелая, неспецифическая стресс-реакция организма, развивающаяся как терминальная стадия большинства острых заболеваний и травм), а также диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (чрезмерное свертывание крови), что в конечном итоге приводит к образованию тромбов и смерти.
  • Четвертая стадия – выздоровление.

Существует ли лекарство от вируса SFTS?

Как передает Global Times, противовирусный препарат рибавирин, который доказал свою эффективность против различных буньянвирусных инфекций, геморрагическую лихорадку и хантавирусный легочный синдром. Исследования показали, что внутривенная доставка рибавирина может в определенной степени помочь в лечении вируса SFTS.

Недавно в эфире радио Комсомольская правда аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал симптомы вируса, унесшего жизни 7 граждан Поднебесной, но, к величайшему сожалению, в прямом эфире прорекламировал российский препарат с недоказанной эффективностью – ингавирин. Наши постоянные читатели наверняка знают, что ингавирин входит в расстрельный список препаратов (лекарств–пустышек и препаратов, чья эффективность не доказана).

Более того, неизвестен даже механизм действия ингавирина, о действующем веществе как о противовирусном не знает никто, кроме производителя. Входит в перечень жизненно-важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Напомню, что проблема с продажей фуфломицинов в нашей стране стоит достаточно остро, о чем я писала в большом материале, посвященном противовирусным препаратам.

В Китае очередная вспышка заразного вируса. Что нужно знать?

Не следует недооценивать этих крошечных членистоногих, так как укус клеща может привести к смерти


Почему вирус SFTS вызывает беспокойство вирусологов?

Вирусологи из Национального центра биотехнологической информации заявили, что смертность от вируса SFTS составляет 6% среди здоровых людей и около 30% среди людей с ослабленным иммунитетом. Однако на данный момент ученым не так много известно как о самом вирусе, так и о методах его лечения. В ходе проведенных исследований целью специалистов было выявление способа заражения и путей передачи вируса, но вакцина еще не разработана, и, полагаю, появится не скоро.

В Китае очередная вспышка заразного вируса. Что нужно знать?

Ранее сообщалось, что вирус может передаваться от инфицированных животных или людей другим людям через кровь, дыхательные пути и открытые раны.

15 август 2020 /
Новости технологий
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