Как строились египетские пирамиды?

Самой известной из египетских пирамид считается пирамида Хеопса

Египетские пирамиды считаются одними из самых загадочных сооружений в мире. На данный момент научному сообществу известно о 140 конструкциях, большинство из которых предназначалось для погребения фараонов — правителей Древнего Египта. Древние египтяне искренне верили, что большие гробницы возвеличивают правителей и дарят им бессмертие. Сегодня, смотря на эти огромные конструкции, нам даже трудно представить, как они строились. Даже в современном мире на строительство одной многоэтажки уходит по несколько лет и это при условии, что в работе используется мощная техника вроде экскаваторов и кранов. Тысячи лет назад о такой технике не могло быть и речи, поэтому ученые не могут понять, как древние строители передвигали и поднимали огромные камни, из которых строили пирамиды. После строительства они тщательно убирались на территории гробниц, поэтому никаких следов инструментов не осталось. К счастью, в мире есть недостроенные пирамиды…



Загадки пирамид

Многие недостроенные пирамиды расположены в Саккаре. Так называется египетское селение и одновременно археологический музей, расположенный в 30 километрах от Каира. Одной из недостроенных гробниц фараонов является пирамида фараона Сехемхета. О ее существовании не было известно вплоть до 1951 года — основание конструкции была случайно обнаружена египетским археологом Закария Гонеймом. По расчетам исследователей, высота пирамиды должна была составить около 70 метров но, по неизвестным причинам, ее строительство было внезапно остановлено.

Место обнаружения пирамиды Сехемхета

Вблизи этой и ей подобных недостроенных пирамид, археологам удавалось найти множество интересных предметов. Например, на земле обнаруживались останки вспомогательных инструментов, при помощи которых египтяне могли передвигать каменные блоки массой до 2,5 тонн. Многие люди думают, что пирамиды построены из идеально квадратных камней, но нет — уже давно доказано, что египтяне использовали камни разной формы и величины. Единственным правилом в этом деле было то, что в основании пирамиды нужно было складывать большие кубики, а на вершине использовались камни поменьше.

Пирамиды построены из множества каменных блоков высотой с взрослого человека



Кто строил пирамиды?

Также некоторые люди уверены, что строительством египетских пирамид занимались рабы. Но этот миф мы уже развеяли на нашем канале в Яндекс.Дзен — в работу были вовлечены обычные египтяне. Строительство активно велось в периоды, когда людям не нужно было следить за сельским хозяйством. Важные задачи вроде проектирования сооружений и слежения за складыванием блоков давались архитекторам. Большинство рабочих трудились на каменоломнях — самой сложной с физической точки зрения задачей было перетаскивание блоков. По мнению ученых, в строительство каждой пирамиды было вовлечено около 20–30 тысяч египтян. Противников этого дела, судя по всему, было мало, потому что работа велась во имя фараона.

Строительство пирамиды в представлении художника

Логично предполагать, что всем рабочим нужно было где-то спать и что-то есть. Все это было доступно в специальных поселках для строителей. Останки одного из них были найдены возле трех пирамид в Гизе — египетского города на западном берегу реки Нил. Раскопки на этой территории ведутся с 1960-х годов. За все это время археологам удалось найти места захоронений архитекторов, прорабов и обычных рабочих. Их могилы сильно отличались — архитекторы, которые вносили большой вклад в проектирование пирамид, хоронились внутри гробниц. Обычные рабочие, в свою очередь, хоронились в обыкновенных могилах.

На территории поселков для строителей располагались мастерские, на которых изготовлялись инструменты. Также там были организованы места для готовки пищи для рабочих: хлебопекарные цеха, пивоварни и кладовые для сушки рыбы. Вдобавок ко всему этому, археологами были найдены места для принесения жертв покойным фараонам. Судя по всему, Древний Египет был богатым местом, потому что жители могли себе позволить приношение даже молодых животных.

Технологии строительства пирамид

О методах строительства пирамид известно не только благодаря археологическим находкам. О них также рассказывалось в исторических работах древнегреческого историка Геродота. В своей книге «История» он писал, что на сооружение одной пирамиды у людей уходило около 30 лет. Так, примерно одно десятилетие они прокладывали дорогу к пирамиды, и еще 20 лет строили саму гробницу. Только вот историку не удалось наблюдать за строительством своими глазами и он написал книгу, основываясь на рассказах людей, живших спустя два тысячелетия со времени постройки. К тому же, он плохо владел египетским языком и мог неправильно понять рассказчиков.

Тем не менее, именно Геродот наиболее подробно описал процесс изготовления каменных блоков для пирамид и технологию их перемещения. Так, камни обретали более-менее ровные очертания в карьерах — рабочие придавали им форму при помощи зубил и других инструментов из меди. Полученные блоки перетаскивались с места на место при помощи различных рычагов, которые снижали нагрузку на людей. Но, все равно, работникам приходилось действовать сообща и прилагать совместные усилия для поднятия огромных блоков. На изображении ниже показано, как все это примерно происходило.

Более достоверными кажутся предположения, сделанные после изучения надписей на каменных блоках. Помеченные блоки находятся в глубинах пирамид, но они содержат в себе много интересной информации. Скорее всего, они были сделаны древними прорабами, которые руководили стройками. На каменных блоках внутри самых разных пирамид были найдены данные о строительной бригаде и дате завершения работ. Археологи считают, что между разными группами рабочих могли устраиваться соревнования. Возможно, за быстроту и качество работы они получали какие-то привилегии, но доказательств этому пока нет.

Также интересные сведения о строительстве египетских пирамид ученые узнали из письменных документов, найденных в древнем порту Вади-эль-Джарф у берегов Красного моря. В них содержится много информации о строительстве пирамиды Хеопса, но пока общественности доступна только ее часть. Из одного документа археологи выяснили, что работникам приходилось добывать много известняка для облицовки строений. Сегодня внешняя структура пирамид напоминает ступеньки, но тысячи лет назад они были идеально гладкими и белыми. Со временем ветра сдули толстые слои известняка и сейчас пирамиды не совсем аккуратные на вид и окрашены, скорее, в желтый цвет.

О том, кому посвящалась та или иная пирамида, опять же свидетельствуют надписи. Комнаты, в которых фараонов превращали в мумий, всегда находятся в глубине конструкции. Чтобы верхняя часть пирамиды не давила на погребальную камеру, над комнатой с телом сооружались так называемые «разгрузочные камеры», которые снижали нагрузку. Над помещением с телом фараона Хеопса было написано «Горизонт Хуфу». Можно было бы подумать, что гробница предназначена для другого правителя, но нет — Хеопсом фараона называл только Геродот, а для египтян он всегда был Хуфу.

Проклятие фараонов

В фильмах про приключения Индиана Джонса и Лары Крофт гробницы оснащены ловушками. На самом же деле это миф — египтяне действительно пытались защитить места упокоения фараонов при помощи сооружений, но их невозможно назвать ловушками. Во время изучения пирамиды Хеопса в 2016 году, археологи обнаружили простейший механизм защиты внутренних комнат. Они представляли собой обыкновенные баррикады из каменных блоков и попросту мешали мародерам добраться до погребальной камеры, где лежало не только тело фараона, но и различные драгоценности. Так что все это — миф.

Также во многих фильмах рассказывается про проклятия фараонов. А вот это уже чуть ближе к правде, но только отчасти. Да, в 1922 году археологи действительно вскрыли гробницу Тутанхамона и обнаружили надпись о том, что «нарушивших покой фараона ждет наказание». В течение нескольких последующих месяцев почти вся исследовательская группа погибла и люди люди чуть ли не полностью были убеждены в существовании проклятия. Только вот есть одно но — многие из умерших археологов были старше 70 лет и не были защищены от болезнетворных микробов и грибков, которые наверняка обитали в древней пирамиде. Так что, их смерть можно объяснить не только загадочным проклятием и виной тому может быть банальная неосторожность.

Пирамиды и инопланетяне

Если вы смотрели документальные фильмы, особенно по телевизору, то наверняка слышали и другие теории насчет строительства пирамид. Одна из них была выдвинута в 1884 году в журнале The Fort Wayne Journal-Gazette и гласила, что пирамиды изначально были холмами. То есть, египтянам не нужно было строить их «с нуля» — каменные блоки просто накладывались на возвышенности сверху вниз. А внутренний песок потом убирался, чтобы там образовывались проходы и комнаты. Звучит интересно и даже реалистично, но подтверждений этому предположению нет.

Еще одна теория гласит, что в строительстве египетских пирамид принимали участие инопланетяне. Ну а что еще остается думать, когда даже современные технологии не позволяют быстро строить такие сооружения? Ученых удивляет то, насколько точно пирамида Хеопса смотрит на север. Также, если верить книге Геродота, пирамиды строились примерно за 30 лет. Если учесть, что некоторые пирамиды состоят из 2,3 миллиона каменных блоков весом по 2,5 тонны, то для строительства пирамиды в такие короткие сроки, камни нужно было ставить раз в две минуты. А это попросту невозможно. Так что, инопланетное вмешательство некоторые ученые даже не исключают.