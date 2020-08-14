Можно ли защититься от ВИЧ на генном уровне

Чума XX века свирепствует и в XXI веке.

СПИД уже давно признается многими настоящей проблемой человечества, которую надо как-то решать. Люди строят теории, откуда он взялся, и почему надо или не надо переживать по его поводу, но одно ясно точно. С ним надо бороться и надо знать, как защитить себя. Остальное, как говорится, уже приложится. Считается, что человек не имеет защиты от этой чумы 20-го века, но у некоторых людей такая защита есть. Звучит как какая-то фантастика, но на самом деле это так. В этой статье мы поговорим о таком механизме защиты, который связан с мутациями. Это те самые хорошие мутации, которые дают некоторым людям преимущество. Но так ли они хороши?

Что такое ВИЧ

Считается, что ВИЧ-инфекция, которая приводит к прогрессирующему иммунодефициту, появилась в 1980-е годы прошлого века, но на самом деле это не так. Конечно, она существовала и ранее, а в конце прошлого века она была только зафиксирована.

Ученые говорят о том, что ВИЧ появился в дикой природе и попал к людям от каких-то животных. Так это или не так, мы не узнаем, и нам остается только верить в это или, наоборот, не верить. Тем не менее фактом остается то, что ВИЧ распространился по всему миру и от него до сих пор нет действенного лекарства. Есть только меры защиты от заражения и дорогие курсы лечения, которые тоже далеко не всегда помогают. Даже если эффект от них есть, то он все равно временный, и это просто поддержание жизни, а не ее спасение.

Когда-нибудь лекарство от этого вируса (или вакцина) будет найдено, но сейчас давайте разберемся, что же там с мутацией, которая позволяет людям быть устойчивыми к ВИЧ-инфекции.

Может ли человек на заразится ВИЧ

Как только учеными были выявлены первые случаи заражения ВИЧ, они начали активно исследовать пути его распространения и вероятность заражения. Во время своих исследований они выяснили, что есть люди, которые имели половой контакт с инфицированными, но при этом сами не заражались. Сначала они немного удивились, но дальнейшие исследования дали ответ на вопрос, почему так происходит.

Мутация может поражать определенный ген человека, который получил название CCR5. Такая мутация может менять способ кодирования белка в организме, который и является главной базой вируса.

вирус связывается с этим белком, после чего начинает активно распространяться в организме. Если у него нет возможности вступить во взаимодействие с белком, то у него нет и возможности поразить весь организм, распространившись в нем. В итоге он не проникает в клетки и не причиняет организму никакого существенного вреда.

Это можно было бы использовать в качестве “вакцины” от ВИЧ, но это не так просто. Во-первых, такое вмешательство в геном может привести к другим более крупным проблемам, а во-вторых, само такое изменение не является легким делом.

Где живут люди, не болеющие СПИДом

Несмотря на сложность исследований и разработок, медики не были бы медиками, если бы не решили попробовать найти решение задачи. И они попробовали. Они начали попытки разработать вакцину от ВИЧ, которая просто блокировала бы этот белок и тем самым защищала человека.

Прежде всего ученые решили понять, где можно найти носителей такой мутации. Спустя долгое время исследований и анализов они выяснили, что больше всего носителей такой мутации проживает в северной части Европы. Если говорить о конкретных народах, то это были эстонцы, финны и русские. В этом регионе носителей мутации было не просто больше, чем в остальных местах — их количество достигало четверти всего населения. Правда, только малая часть людей имела мутацию в обеих копиях гена. Большинство имело мутацию только в одной копии.

Естественно ученых интересовали только те, кто имел мутации в обеих копиях, так как если мутация поражала только одну, то такие люди не имели устойчивого иммунитета к ВИЧ. У них болезнь развивалась медленнее, но они не были полностью защищены от СПИДа.

Ученые долго думали, почему так произошло и почему именно в этой части света наблюдается такое явление, но так и не нашли ответа. Впрочем, они предположили, что это связано с эпидемиями чумы, которая свирепствовала в Европе в разные периоды ее истории. Ученые выдвигали предположения, что такая мутация могла стать частью защитного механизма от чумы. Позже выяснилось, что эта теория ошибочна, но совпадение не может быть случайным. Раз носители мутации не разбросаны по миру в случайном порядке, значит была причина, по которой именно в Европе их больше всего.

Влияние мутации на иммунную систему

В организме человека все настолько связано, что нельзя говорить о том, что какие-то изменения влияют только в лучшую сторону. Все тесно связано и любые изменения в лучшую сторону чего-то одного могут привести к изменению в худшую сторону чего-то другого.

Поэтому прежде, чем понять, стоит ли вообще прибегать с созданию у человека такой мутации, стоит понимать, не приведет ли она к ухудшению других функций организма. Парадокс заключается в том, что защитив человека от СПИДа, который является синдромом приобретенного иммунодефицита, можно сделать его иммунную систему уязвимой для каких-то других заболеваний. В итоге у нас получится замкнутый круг, который будет очень сложно разорвать.

Как появилась мутация, защищающая от ВИЧ

Естественно исследователи не могли остановиться только на анализе текущих данных и построении гипотез, когда дело касается такого серьезного заболевания. Поэтому они объединили усилия с другими группами ученых и старались найти источники мутации в прошлом.

Они исследовали костные останки, захороненные на территории Европы, и пришли к выводу, что такая мутация встречается у людей уже в течение тысяч лет. В те времена мутация была очень похожа на ту, которая наблюдается у ее современных носителей.

Судя по всему, еще тогда произошло событие, которое повлияло на гены людей того времени. Это могла быть инфекция, изменение популяции, распространение доминантного гена или что-то другое, но в любом случае, раз это прошло сквозь тысячелетия, оно имело смысл с точки зрения эволюции и дало какое-то преимущество его носителям.

Известно, что мутация касается не только людей, которые изначально жили в Европе. Она наблюдается и у тех людей, которые переселились туда относительно недавно (1000-2000 лет назад). Это говорит о том, что они тоже сталкивались с явлением, сформировавшим мутацию гена, или просто получили его в результате связей со своими новыми соседями.

Сколько людей не могут заразиться СПИДом

Ученые разнятся в подсчетах количества жителей Европы, которые устойчивы к ВИЧ. Обычно данные расходятся от 0,5 до 2 процентов, но наиболее часто встречается цифра 1 процент. Как уже было сказано выше, это люди, которые имеют мутацию сразу двух генов.

Описанный 1 процент жителей почти не восприимчив к вирусу, и люди из этого числа крайне редко приобретают синдром иммунодефицита. Остальные носители только одного гена имеют риск заражение примерно на 10 процентов ниже тех, у кого два мутировавших гена. То есть они тоже достаточно неплохо защищены.

Если вирус начнет развиваться в их организме, то болезнь будет развиваться медленнее, вероятность смертельного исхода будет ниже, а синдром СПИД разовьется у них на несколько лет позже, чем у людей, которые не имеют никакой защиты. Впрочем, это не означает, что они в полной безопасности, так как они по-прежнему могут быть переносчиками.

Жители каких стран не имеют защиты от ВИЧ

Жители Африки и Азии меньше всего защищены от вируса иммунодефицита человека. Больше всего от него защищены Европейцы.

Конечно, исследования не могут дать полной картины, так как слишком много погрешностей, да и с фокус-группами часто бывают проблемы с точки зрения их однородности. Зато почти наверняка известно, что носители двух мутировавших генов могут считаться устойчивыми к ВИЧ-инфекции.

Такое знание и анализ этих генов могут дать важную информацию для тех, кто работает в местах повышенной опасности заражения. Конечно, такое знание не отменяет мер предосторожности, но такие специалисты будут себя чувствовать намного комфортнее на своем рабочем месте.