Сегодня многие демонизируют Гейтса, обвиняя его в намеренном чипировании населения (вот только как?) и заодно всех смертных грехах. Рассказываем, почему американский миллиардер на самом деле молодец и совсем не рептилоид

Каким бы тревожным это не казалось, но мир привык к коронавирус у. Локдауны, масочный режим, работа удаленно и местами пустые городские улицы стали частью повседневной жизни. Но привычка к пандемии не делает болезнь Covid-19 менее опасной. Более того, эксперты ВОЗ предупреждают – худшее еще впереди. Сегодня одним из главных вопросов во всем мире (помимо разработки вакцины) является наша способность выявлять инфицированных, вот почему массовые тестирования и качество тестов на коронавирус беспокоят не только ученых. Так, в интервью изданию Wired, общественный деятель, миллиардер и филантроп Тони Старк Билл Гейтс высказал беспокойство относительно качества тестов, выявляющих наличие вируса SARS-CoV-2 в организме. Но почему? Давайте разбираться!

Тесты на коронавирус

Диагностический тест на новую коронавирус ную инфекцию широко известен как молекулярный ПЦР-тест, в ходе которого врач берет мазок из зева пациента, осуществляя забор образцов клеток и жидкостей из дыхательных путей человека. Тест, как пишет британский health.ucdavis.edu, позволяет идентифицировать специфические для вируса SARS-CoV-2 гены. Необходимо отметить, что в разных лабораториях к сдаче биоматериала выдвигаются разные требования – в одной специалисты рекомендуют не есть и не пить за три часа до тестирования, а в другой пациентов просят не употреблять алкоголь в течение 24 часов. Стоимость теста варьируется от 1900 рублей до 7000 рублей и выше.

Однако некоторые специалисты выражают сомнение в точности результатов тестирования, также справедливо указывая на то, что ПЦР-тест доступен не всем. В России ситуация с тестированием усложняется еще и тем, что результаты приходиться ждать долго. В то же самое время, как передает информационное агенство TASS, общее число проведенных тестов на коронавирус в нашей стране превысило 31 миллион.

Проблемы ПЦР-тестов

Как рассказал в интервью изданию Wired один из создателей Microsoft Билл Гейтс, тестирование на коронавирус в США оказалось «неудачной работой» от которой на самом деле мало пользы, потому что результаты тестов приходится ждать долго. Большинство американцев ждут несколько дней, а иногда и недель, чтобы получить результаты своих тестов на Сovid-19. Такая же ситуация наблюдается и в России. Гейтс считает, что ситуацию можно исправить если правительство США откажется платить крупным лабораториям за любые результаты, занимающие больше двух дней. Но по словам миллиардера правительство его не слушает.

В то же самое время ситуация с новым коронавирус ом в мире остается тревожной. Это в особенности касается тех стран, которые пострадали из-за вспышки инфекции во время первой волны больше других. Так, на момент написания этой статьи, согласно данным сайт John Hopkins University, США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев Covid-19.

В интервью редактору Wired Стивену Леви Гейтс рассказал о тестирующих компаниях которые «загребают огромные суммы, одновременно предоставляя некачественные услуги». Изобретатель убежден, что правительство должно положить конец обогащению тестирующих компаний и платить им только в том случае, если результаты тестирования будут готовы в течение 48 часов. Леви отмечает, что в голосе Билла звучат нотки раздражения когда он говорит о допущенных правительством США ошибках, результатом которых стала крупнейшая вспышка инфекции в мире, с более чем 5 миллионами случаев заражения и 163 000 смертей. Гейтс также поведал о своем предложении по созданию нового веб-сайта для Центров по контролю заболеваний (ЦКЗ), который упростил бы результаты тестов и их мониторинг, однако его предложение было проигнорировано.

Как пишет Gizmodo, ставка возмещения расходов на тесты Covid-19 устанавливается федеральным правительством при американских центрах Medicare и Medicaid Services и контролируется назначенцем Трампа Симой Верма. Стоит ли говорить, что предложения Гейтса никто не рассматривает. В то же самое время Соединенные Штаты являются единственной страной в мире, которая тратит больше всего денег на тесты.

Билл Гейтс и теории заговора

Гейтс, как известно, предупреждал об угрозе пандемии во время выступления на TED Talks еще в 2015 году и пообещал потратить примерно $1 ($1,4) млрд на исследования вакцин, причем около $100 ($140) млн из них пойдут именно на борьбу с новым коронавирус ом. Отмечу, что американский бизнесмен руководствовался исключительно мнением ученых, которые уже много лет предрекали миру новую вспышку опасного инфекционного заболевания.

Но земля слухами полнится и теории заговора о соучредителе Microsoft получили широкое распространение в интернете. Более того, многие всерьез утверждают, что Гейтсом движут скрытые мотивы, среди которых стремление получить прибыль от вакцины – что на самом деле просто не имеет смысла, поскольку он вкладывает деньги в разработку и не получает финансовой выгоды от ее внедрения. Однако самая странная теория заговора гласит, что Гейтс хочет массово чипировать население планеты чтобы (разум еется) имплантировать людям устройства отслеживания их местоположения. О том, почему теории заговора о коронавирус е такие нелепые, я писала в этой статье.

Вообще, когда речь заходит о ПЦР-тестировании и разработке вакцины против нового коронавирус а, важно понимать, что технологии не существуют в вакууме, а многие люди по-прежнему не осознают всю важность политических решений во время пандемии. Гейтс считает, и с ним трудно не согласиться, что сперва нужно найти политические решения важных вопросов и только потом внедрять технологии, способные что-то изменить.

Однако в настоящий момент ситуация как с тестированием, так и с разработкой вакцины больше походит на соревнования «кто быстрее и умнее», которое негласно ведут между собой мировые лидеры. Между тем, мир стоит на пороге второй волны пандемии Covid-19, которая – как это показала история – традиционно уносит намного больше жизней, чем первая. А потому берегите себя и близких и не забывайте тщательно мыть руки, соблюдать масочный режим и меры социального дистанцирования. Все-таки коронавирус никуда не делся. По крайней мере пока.