» » Что не так с тестами на коронавирус?

Что не так с тестами на коронавирус?

Что не так с тестами на коронавирус?

Сегодня многие демонизируют Гейтса, обвиняя его в намеренном чипировании населения (вот только как?) и заодно всех смертных грехах. Рассказываем, почему американский миллиардер на самом деле молодец и совсем не рептилоид

Каким бы тревожным это не казалось, но мир привык к коронавирусу. Локдауны, масочный режим, работа удаленно и местами пустые городские улицы стали частью повседневной жизни. Но привычка к пандемии не делает болезнь Covid-19 менее опасной. Более того, эксперты ВОЗ предупреждают – худшее еще впереди. Сегодня одним из главных вопросов во всем мире (помимо разработки вакцины) является наша способность выявлять инфицированных, вот почему массовые тестирования и качество тестов на коронавирус беспокоят не только ученых. Так, в интервью изданию Wired, общественный деятель, миллиардер и филантроп Тони Старк Билл Гейтс высказал беспокойство относительно качества тестов, выявляющих наличие вируса SARS-CoV-2 в организме. Но почему? Давайте разбираться!


Тесты на коронавирус

Диагностический тест на новую коронавирусную инфекцию широко известен как молекулярный ПЦР-тест, в ходе которого врач берет мазок из зева пациента, осуществляя забор образцов клеток и жидкостей из дыхательных путей человека. Тест, как пишет британский health.ucdavis.edu, позволяет идентифицировать специфические для вируса SARS-CoV-2 гены. Необходимо отметить, что в разных лабораториях к сдаче биоматериала выдвигаются разные требования – в одной специалисты рекомендуют не есть и не пить за три часа до тестирования, а в другой пациентов просят не употреблять алкоголь в течение 24 часов. Стоимость теста варьируется от 1900 рублей до 7000 рублей и выше.

Однако некоторые специалисты выражают сомнение в точности результатов тестирования, также справедливо указывая на то, что ПЦР-тест доступен не всем. В России ситуация с тестированием усложняется еще и тем, что результаты приходиться ждать долго. В то же самое время, как передает информационное агенство TASS, общее число проведенных тестов на коронавирус в нашей стране превысило 31 миллион.

Что не так с тестами на коронавирус?

Сотрудник лаборатории проверят результаты ПЦР-тестов на коронавирус

Проблемы ПЦР-тестов

Как рассказал в интервью изданию Wired один из создателей Microsoft Билл Гейтс, тестирование на коронавирус в США оказалось «неудачной работой» от которой на самом деле мало пользы, потому что результаты тестов приходится ждать долго. Большинство американцев ждут несколько дней, а иногда и недель, чтобы получить результаты своих тестов на Сovid-19. Такая же ситуация наблюдается и в России. Гейтс считает, что ситуацию можно исправить если правительство США откажется платить крупным лабораториям за любые результаты, занимающие больше двух дней. Но по словам миллиардера правительство его не слушает.

В то же самое время ситуация с новым коронавирусом в мире остается тревожной. Это в особенности касается тех стран, которые пострадали из-за вспышки инфекции во время первой волны больше других. Так, на момент написания этой статьи, согласно данным сайт John Hopkins University, США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев Covid-19.

Что не так с тестами на коронавирус?

Скриншот сайта университета Джона Хопкинса от 12 августа 2020 года

В интервью редактору Wired Стивену Леви Гейтс рассказал о тестирующих компаниях которые «загребают огромные суммы, одновременно предоставляя некачественные услуги». Изобретатель убежден, что правительство должно положить конец обогащению тестирующих компаний и платить им только в том случае, если результаты тестирования будут готовы в течение 48 часов. Леви отмечает, что в голосе Билла звучат нотки раздражения когда он говорит о допущенных правительством США ошибках, результатом которых стала крупнейшая вспышка инфекции в мире, с более чем 5 миллионами случаев заражения и 163 000 смертей. Гейтс также поведал о своем предложении по созданию нового веб-сайта для Центров по контролю заболеваний (ЦКЗ), который упростил бы результаты тестов и их мониторинг, однако его предложение было проигнорировано.

Как пишет Gizmodo, ставка возмещения расходов на тесты Covid-19 устанавливается федеральным правительством при американских центрах Medicare и Medicaid Services и контролируется назначенцем Трампа Симой Верма. Стоит ли говорить, что предложения Гейтса никто не рассматривает. В то же самое время Соединенные Штаты являются единственной страной в мире, которая тратит больше всего денег на тесты.

Билл Гейтс и теории заговора

Гейтс, как известно, предупреждал об угрозе пандемии во время выступления на TED Talks еще в 2015 году и пообещал потратить примерно $1 ($1,4) млрд на исследования вакцин, причем около $100 ($140) млн из них пойдут именно на борьбу с новым коронавирусом. Отмечу, что американский бизнесмен руководствовался исключительно мнением ученых, которые уже много лет предрекали миру новую вспышку опасного инфекционного заболевания.

Но земля слухами полнится и теории заговора о соучредителе Microsoft получили широкое распространение в интернете. Более того, многие всерьез утверждают, что Гейтсом движут скрытые мотивы, среди которых стремление получить прибыль от вакцины – что на самом деле просто не имеет смысла, поскольку он вкладывает деньги в разработку и не получает финансовой выгоды от ее внедрения. Однако самая странная теория заговора гласит, что Гейтс хочет массово чипировать население планеты чтобы (разумеется) имплантировать людям устройства отслеживания их местоположения. О том, почему теории заговора о коронавирусе такие нелепые, я писала в этой статье.

Что не так с тестами на коронавирус?

Так выглядит тест на антитела к covid-19. Отмечу, что тест на антитела ищет доказательства иммунной реакции организма на вирус. Однако в случае с новой коронавирусной инфекцией ученые не до конца понимают, что означает наличие в крови антител к SAS-CoV-2.

Вообще, когда речь заходит о ПЦР-тестировании и разработке вакцины против нового коронавируса, важно понимать, что технологии не существуют в вакууме, а многие люди по-прежнему не осознают всю важность политических решений во время пандемии. Гейтс считает, и с ним трудно не согласиться, что сперва нужно найти политические решения важных вопросов и только потом внедрять технологии, способные что-то изменить.

Однако в настоящий момент ситуация как с тестированием, так и с разработкой вакцины больше походит на соревнования «кто быстрее и умнее», которое негласно ведут между собой мировые лидеры. Между тем, мир стоит на пороге второй волны пандемии Covid-19, которая – как это показала история – традиционно уносит намного больше жизней, чем первая. А потому берегите себя и близких и не забывайте тщательно мыть руки, соблюдать масочный режим и меры социального дистанцирования. Все-таки коронавирус никуда не делся. По крайней мере пока.

14 август 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Что известно о вспышке «неизвестной пневмонии» в Казахстане?
Новости технологий

Что известно о вспышке «неизвестной пневмонии» в Казахстане?

Да, мне тоже кажется, что 2020 год перегибает палку, но новости есть новости, а вирусы есть вирусы. Так, в начале июля посольство Китая в Казахстане предупредило о вспышке «неизвестной
Шесть месяцев пандемии – итоги
Новости технологий

Шесть месяцев пандемии – итоги

Сказать, что пандемия COVID-19 изменила мир, значит ничего не сказать. За последние шесть месяцев в большинстве стран были введены строгие карантинные меры, а социальное дистанцирование и
Количество зараженных COVID-19 в США в день превысило число всех инфицированных в Ухане
Новости технологий

Количество зараженных COVID-19 в США в день превысило число всех инфицированных в Ухане

Согласно данным отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 29 июня, пандемия COVID-19 набирает обороты. Ситуация в США к сожалению, это подтверждает. Так, уже несколько дней подряд
Мог ли коронавирус гулять по Европе в марте 2019?
Новости технологий

Мог ли коронавирус гулять по Европе в марте 2019?

Испанские вирусологи полагают, что обнаружили следы COVID-19 в образцах сточных вод, собранных в Барселоне в марте прошлого года. Если исследователи из университета Барселоны правы, то коронавирус
Бессимптомные носители коронавируса распространяют его по всем поверхностям
Новости технологий

Бессимптомные носители коронавируса распространяют его по всем поверхностям

Лето, солнце, прогулки, пикники – кажется, будто все вернулось в норму. Улицы вновь заполнены людьми, а ограничения постепенно снимаются. Однако, как сообщает директор европейского бюро
Ученые хотят сделать аудио тест на коронавирус, и вы уже можете его пройти
Новости технологий

Ученые хотят сделать аудио тест на коронавирус, и вы уже можете его пройти

Одной из главных проблем, связанных с распространением коронавируса, остается то, что тесты на COVID-19 доступны не всем. Из-за этого общее количество заболевших в мире может быть гораздо больше, чем
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Самые большие извержения вулканов в истории человечестваУченые создали крошечную камеру в виде рюкзака для жуковЖизнь в свое удовольствие. Без телевизоров и компьютеровВечная Холодная война против красно-желтой угрозыНа Земле нашли еще один континент. Да, вот так сразуГде рождаются нейтрино высоких энергий?15 лучших цитат Альберта Эйнштейна о науке и жизниПочему рыбы не замерзают в холодной воде?


Свежие Статьи
На российском сегменте МКС появится своя связь

На российском сегменте МКС появится своя связь

Можно ли защититься от ВИЧ на генном уровне

Можно ли защититься от ВИЧ на генном уровне

Что не так с тестами на коронавирус?

Что не так с тестами на коронавирус?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+