Что происходит с человеком после переедания?

Иногда человек может позволить себе поесть слишком много пиццы без вреда здоровью

Во время праздничных застолий большинство из нас не может устоять перед обилием разнообразных блюд. Тарелка супа, пара ложек салата, чай с несколькими кусками торта и вот — мы переели, не хотим вставать с места и даже думать не хотим о еде. Но что же в это время происходит внутри нашего организма? Поиском ответа на этот вопрос занялись ученые из университета Бата (Великобритания). Если коротко, но при употреблении чрезмерного количества пищи, наше сердце и органы пищеварения начинают работать в усиленном режиме. Некоторые люди справляются с этим очень легко и при редких перееданиях с их здоровьем ничего страшного не происходит. Но вот часть людей не справляются даже с одним перееданием и вполне могут нанести своему здоровью непоправимый вред. Но к какому из двух типов людей относитесь конкретно вы и можете ли вы позволить себе периодическое переедание? Давайте разберемся.



Последствия переедания

По данным научного издания ScienceAlert, для выявления краткосрочных последствий переедания, британские ученые провели эксперимент. Они собрали группу 14 здоровых мужчин в возрасте от 22 до 37 лет, задача которых была довольно проста — есть пиццу. В первый день им было предложено съесть столько пиццы, чтобы в конечном итоге они почувствовали сытость. Скорее всего, исследование проводилось натощак, чтобы съеденная заранее пища не повлияла на результаты научной работы. Практически всем добровольцам хватило чуть меньше одной большой пиццы, в которой содержалось 1500 калорий.

Чтобы наесться, взрослому мужчине достаточно одной большой пиццы

На второй день перед добровольцами была поставлена другая задача — есть до тех пор, пока им не покажется, что в них «больше не лезет». В этом случае взрослые мужчины смогли съесть в два раза больше, то есть почти 2,5 больших пицц, общая калорийность которых составляет 4800 калорий. В ходе наблюдений ученые заметили, что после переедания добровольцы стали менее подвижными и больше не хотели есть, даже сладкое.

Краткосрочные последствия

Помимо визуального наблюдения, исследователи в течение четырех часов брали у мужчин образцы крови. К их удивлению, несмотря на потребление непривычно большого количества калорий, уровень сахара и жиров в их крови остался на прежнем уровне. Их концентрация осталась в норме благодаря усиленной работе сердца и поджелудочной железы, которая отвечает за выработку отвечающего за регуляцию уровня сахара в крови гормона инсулина. Здоровые мужчины легко перенесли такую нагрузку, но вот пожилым людям такие нагрузки противопоказаны.

Долгосрочные последствия

Итак, исследование показало, что в краткосрочной перспективе переедание не наносит человеческому организму особого вреда. Но как организм реагирует на регулярное употребление чрезмерного количества пищи, британские ученые пока точно не знают. Несмотря на то, что исследования на эту тему уже проводились и их результаты уже опубликованы, они хотят провести самостоятельную научную работу. Ну а что, вдруг они узнают что-то новое?

А на данный момент ученым известно, что регулярное переедание непременно приводит к развитию опасных заболеваний. Дело в том, что когда организм получает много калорий, в крови повышаются уровни сахара и жира. Сердце и поджелудочная железа, какими бы сильными они не были, не могут самостоятельно уменьшить их концентрацию до нормального уровня. В конечном итоге человек приобретает лишний вес и ему даже могут поставить диагноз ожирение — формирование чрезмерных жировых отложений. А при ожирении, как мы знаем, повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем. К тому же, не стоит забывать, что при переедании увеличивается желудок и он требует все больше и больше еды.



Причины переедания

Однократное переедание может произойти во время посиделок с друзьями и родственниками. А вот причин регулярного переедания гораздо больше и они серьезнее:



стресс провоцирует поедание большого количества сладкой и жирной пищи, потому что она придает временное ощущение спокойствия;

нерегулярное питание тоже может спровоцировать переедание — если вы утром съели печенье с чаем, то к обеду у вас явно разыграется волчий аппетит;

злоупотребление алкоголем так же вызывает чувство голода и человек иногда даже не понимает, что ест слишком много.