Российская вакцина от коронавируса: все, что нужно знать

Россия стала первой страной, создавшей вакцину от коронавирус а для людей

Вопрос создания вакцины от коронавирус а появился почти сразу же после того, как COVID-19 вышел за пределы Китая, и миллионы человек осознали реальную угрозу, которую он представляет. Работа над вакциной началась еще в марте — среди стран, которые ее разрабатывают, отметились Германия, Россия, США, Китай и другие. Вскоре после этого ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявили, что их вакцина от коронавирус а будет готова уже в августе. И вот, 11 августа 2020 года о создании первой в мире вакцины от COVID-19 сообщил сам президент России Владимир Путин. Каким образом ученым из РФ удалось первым создать вакцину, и главное — действительно ли она поможет справиться с коронавирус ом во всем мире?

Специалисты Центра Гамалеи ранее заявляли, что при разработке вакцины от коронавирус а используют «готовую технологическую платформу». Речь идет о работе над однотипными вакцинами против лихорадки Эбола и вируса MERS (ближневосточный респираторный синдром). Ученые действительно разрабатывали соответствующую платформу на протяжении 10 лет и решили использовать ее для разработки вакцины от COVID-19.

Российская вакцина от коронавирус

По словам ученых и представителей министерства здравоохранения РФ, вакцина доказала свою эффективность и готова к применению на людях. В гражданский оборот, как сообщается, она поступит с 1 января 2021 года. До этого времени привиться от коронавирус а уже смогут работники государственных предприятий и медицинских учреждений — причем вакцинация будет добровольной.

По результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались антитела COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации, — заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Работает ли вакцина от коронавирус а?

Испытания вакцины «Спутник V» (так назвали российскую разработку) начались в июне 2020 года. В них приняли участие Сеченовский университет и военный госпиталь имени Бурденко. Суммарно исследования заняли 42 дня, за это время в них приняло участие 38 здоровых взрослых добровольцев, сообщается в документах Центра Гамалеи, представленных для регистрации вакцины от коронавирус а. У всех испытуемых к завершению исследования действительно появились антитела к COVID-19.

Так проходили испытания российской вакцины

В то же время в отчете биологов сообщается, что продолжительность защиты с помощью вакцины пока неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности также не проводились. Уровень антител в крови после вакцины — средний.

Не совсем понятно, почему Минздрав сообщил о том, что иммунитет к коронавирус у после введения российской вакцины может сохраняться до двух лет. Профессор патофизиологии Первого МГМУ им. Сеченова Антон Ершов ранее заявлял, что «есть предположение, что иммунитет к COVID-19 также будет сохраняться два года. Но подтвержденных данных по сохранению нет».

Несмотря на то, что некоторые фармацевтические компании просили отложить регистрацию вакцины, она все же была зарегистрирована Минздравом и может официально использоваться со следующего года. Краткосрочные исследования вызывают вопросы, однако Центр Гамалеи хочет закончить еще одну фазу клинических испытаний с участием нескольких тысяч человек к 1 января 2021 года.

Из чего состоит вакцина от коронавирус а?

Как сообщают ученые, вакцина состоит из двух растворов. В первом содержится рекомбинантный аденовирус человека Ad5, во втором — Ad26. Это возбудители острых респираторных заболеваний. Аденовирусы используются как «транспорт» для доставки гена белка S вируса SARS-CoV-2.

Также в вакцине используется сахароза, два вида соли, этанол 95 %, гексагидрат хлорида магния, полисорбат, вода и химическое соединение «Трис».

Вакцинация будет проходить в два этапа: после первого вырабатывается гуморальный клеточный иммунитет, а затем образуются так называемые «клетки памяти», чтобы обеспечить длительную защиту от вируса.

Побочные эффекты вакцины от коронавирус а

На данный момент известно, что у 38 подопытных были зафиксированы 144 нежелательных явления. Большинство прошло без последствий. Среди побочных эффектов биологи отмечают отечность, боль, гипертермия и зуд в месте введения препарата. Впрочем, такая «побочка» характерна для большинства вакцин против вирусов.

Опасения вызывают другие побочные эффекты, обнаруженные за время испытаний: недомогание, повышение температуры, снижение аппетита, головная боль, диарея, боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле.

Безопасна ли вакцина от коронавирус а?

Российские власти хотели разработать вакцину от коронавирус а, чтобы в первую очередь защитить тех, кто находится в группе риска — людей старше 60 лет. Однако вакцина «Спутник V» имеет возрастное ограничение: пациент должен быть старше 18 лет, но младше 60 лет. Иными словами, российскую вакцину нельзя вводить детям и пенсионерам. Также препарат противопоказан беременным и кормящим женщинам, поскольку ученые пока не успели провести достаточно испытаний.

Вакцину необходимо с осторожностью применять при хронических заболеваниях почек и печени, сахарном диабете, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, иммунодефиците, аутоиммунных заболеваниях, аллергических реакциях, атопии и экземе.

Кроме того, место вакцинации должно быть оборудовано специальным образом — там обязательно должны быть средства противошоковой терапии. Пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников 30 минут после введения вакцины.

Вакцина от коронавирус а в мире

Несмотря на то, что многие страны скептически отнеслись к российской разработке, Россия уже получила запросы на миллиард доз новой вакцины, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В основном свою заинтересованность выразили страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

Ряд стран выразили обеспокоенность тем, что испытания вакцины заняли слишком малое количество времени, и планируют все равно продолжить разработки своих вакцин. Также пока не были предоставлены результаты испытаний российской вакцины хотя бы на животных. ВОЗ собирается проанализировать информацию об испытаниях препарата, чтобы убедиться в том, что исследование вакцины проводилось правильно. Таким образом организация планирует оценить безопасность и эффективность лекарства.

Действительно, России удалось создать вакцину от коронавирус а в рекордные сроки. Китайские медики в мае сообщили о разработке безопасной вакцины, однако с тех пор новост ей об этом никаких не было. В США тоже проводили успешные испытания своей вакцины, но заявляли, что она пока не готова для массового применения. После первых испытаний на животных и 45 испытуемых власти США санкционировали испытание второго этапа с 600 здоровыми добровольцами. В июне американская компания Moderna приступила к третьей фазе – испытание вакцины на тысяче испытуемых, чтобы продемонстрировать ее безопасность и эффективность.

Если российским ученым действительно удалось сделать рабочую вакцину от COVID-19 и при этом безопасную для людей, это очень здорово. Но пока эта ситуация окутана множеством вопросов. Возможно, в ближайшее время мы получим дополнительные разъяснения.