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Что такое ударный кратер и какой из них — самый большой в Солнечной системе?

Что такое ударный кратер и какой из них — самый большой в Солнечной системе?

Ганимед считается крупнейшим спутником в Солнечной системе

Наверное, во всей Вселенной не существует ни одной планеты или спутника с идеально ровной поверхностью. А все потому, что на космических объектах постоянно протекают сложные процессы, которые способны повлиять на их внешний вид. К ним можно отнести всевозможные землетрясения, извержения вулканов и так далее. Также облик планет и спутников меняется при падении на них небесных тел меньшего размера — на их поверхности образуются ударные кратеры. Они есть практически на всех известных науке космических телах с твердой поверхностью. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на фотографии Луны, Марса и так далее. Вы увидите, что на них есть круги разных размеров, большинство из которых и являются кратерами. Недавно японские ученые изучили снимки Ганимеда, который считается одним из 79 спутников Юпитера. Оказалось, что на его поверхности есть образование, которое может оказаться самым крупным ударным кратером во всей Солнечной системе.

Спутник Ганимед

О неожиданном открытии японских ученых было рассказано в научном издании Science Alert. Если внимательно рассмотреть фотографии Ганимеда, сделанные на космические аппараты «Вояджер-1», «Вояджер-2» и «Галилео» в период с 1979 по 2003 годы, можно заметить, что спутник состоит из множества случайно разбросанных светлых и темных участков. Считается, светлые участки очень молоды, а вот темные территории были образованы очень давно и на данный момент покрыты неровностями, оставленными столкнувшимися спутником небесными телами. фотографии поверхности Ганимеда и по сей день вызывают у ученых большой интерес, поэтому они их регулярно пересматривают.

Что такое ударный кратер и какой из них — самый большой в Солнечной системе?

Как видно, Ганимед действительно состоит из светлых и темных участков

В ходе недавнего изучения неровностей, исследователи заметили, что борозды на спутнике представляют собой систему колец с общим центром. Диаметр внутренней ямы равняется 1380 километрам, а диаметр внешней окружности составляет 7800 километров. По мнению исследователей, такая структура могла возникнуть на поверхности Ганимеда только после падения астероида. Если предположение ученых верно, обнаруженная система колец является самым крупным ударным кратером во всей Солнечной системе. Вот вам и еще один интересный факт о космосе, которым вы можете поделиться со своими друзьями.

Что такое ударный кратер и какой из них — самый большой в Солнечной системе?

Как известно, Ганимед почти такого же размера, что и Марс

Образование кратера

По расчетам исследователей, настолько крупный кратер мог образоваться только в случае падения Ганимед небесного тела диаметром 150 километров. При этом скорость его движения должна была составить не менее 20 километров в секунду. Если предположить, что такое событие имело место быть в истории Вселенной, то оно произошло около четырех миллиардов лет назад. Примечательно, что мощное столкновение должно было спровоцировать возникновение больших изменений в структуре спутника. А они, как раз-таки, имеются.

Что такое ударный кратер и какой из них — самый большой в Солнечной системе?

Строение Ганимеда

Считается, что внутренности спутника Ганимед имеют сложную структуру, которая как минимум состоит из коры, мантии и ядра. И это при том, что аналогичный по размерам спутник Юпитера под названием Каллисто не обладает сложной структурой. Поэтому ученые считают, что в истории Ганимеда действительно произошло серьезное событие, которое серьезно повлияло на его структуру. А вот история Каллисто сравнительно скучна, поэтому ее структура проста. Возможность разделения внутренностей Ганимеда на кору, мантию и ядро в ходе естественной эволюции космического объекта ученые считают маловероятной.

Что такое ударный кратер и какой из них — самый большой в Солнечной системе?

Каллисто — еще один спутник Юпитера

Одним из немногочисленных интересных моментов в истории спутника Каллисто можно считать падение объекта, который оставил после себя кратер диаметром 3800 километров. Так как диаметр кратера в два раза меньше образовавшейся ямы на Ганимеде, считается, что с Каллисто столкнулось гораздо меньшее небесное тело. А он не мог спровоцировать возникновение глобальных изменений на поверхности кратера.

Важно отметить, что в Солнечной системе есть и другие крупные ударные кратеры. Например, на Марсе есть равнина Утопия диаметром около 3300 километров. Самый большой ударный кратер на Земле расположен неподалеку от африканского города Йоханнесбург — речь идет о кратере Вредефорт диаметром около 300 километров. Также есть расположенный в Антарктиде кратер Земли Уилкса диаметром 500 километров, но ученые пока не уверены, что он образовался после удара небесного объекта.

11 август 2020 /
Новости технологий
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