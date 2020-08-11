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Когда люди начали использовать ядовитые стрелы для охоты?

Когда люди начали использовать ядовитые стрелы для охоты?

Ядовитые стрелы используются африканскими племенами до сих пор

Тысячи лет назад наши далекие предки существовали благодаря охоте на животных. Сначала им приходилось атаковать добычу с близкого расстояния но, примерно 48 тысяч лет назад, они изобрели стрельбу из лука. В качестве наконечника для стрел они использовали заостренные камни и кости — было важно, чтобы они входили в тела животных как можно глубже. Шло время и до первобытных людей дошло, что наконечники стрел можно обрабатывать ядом опасных насекомых и растений. В этом случае метательному снаряду было достаточно пробить кожу, чтобы ядовитые вещества попали в кровоток добычи и привели к его гибели. В ходе изучения останков древних стрел, ученые однажды выяснили, что люди начали обрабатывать стрелы ядом примерно 24 000 лет назад. Однако, это предположение оказалось ошибочным — смертельно опасные снаряды были изобретены гораздо раньше. Об этом, как минимум, свидетельствуют результаты исследования, проведенного африканскими археологами.

 


Охота древних людей

О том, сколько лет назад люди изобрели ядовитые стрелы, рассказало издание Science Alert, со ссылкой на научный журнал Archaeological Science. Научную работу провела археолог Марлиз Ломбард (Marlize Lombard) из Университета Йоханнесбурга (ЮАР). В ее рамках она изучила свойства 129 стрел с костяными наконечниками, которые когда-то давно могли обрабатываться ядовитыми веществами. Оказалось, что они были не настолько острыми, как наконечники обыкновенных стрел. А все потому, что им было достаточно проткнуть кожу и пустить яд в кровоток животных. После попадание в кровеносную систему, опасные вещества ослабляли животное и их можно было добить палками. Иногда добыча умирала сразу же.

Когда люди начали использовать ядовитые стрелы для охоты?

Наконечники стрел разных времен

После выявления отличительных черт ядовитых стрел, исследовательница изучила 306 стрел каменного века. Шесть из них были обнаружены в южноафриканской пещере Бломбос, причем три наконечника обладали наименее тупыми остриями. Возникло предположение, что именно они и обрабатывались веществами, взятых из желез ядовитых насекомых. По мнению Марлиз Ломбард, их форма и размеры были бы неэффективными при использования яда. В ходе изучения одной из стрел, найденных в устье южноафриканской реки Класиес, она обнаружила темные пятна, которые могли быть оставлены ядовитыми веществами. Так как возраст этой стрелы оценивался в 60 000 лет, она предположила, что люди научились изготавливать ядовитые снаряды именно в этом время. То есть, гораздо раньше, чем предполагали другие группы ученых.

Африканские племена

Важно отметить, что ядовитые стрелы используются до сих пор. Например, они используются в племенах коренных народов Африки вроде Бушменов. Их численность составляет около 100 тысяч человек, а местами их обитания являются территории Южной Африки. Они до сих пор практикуют охоту и, в большинстве случаев, мужчины вооружаются луком и стрелами. Наконечники снарядов они обрабатывают ядом, именуемым как диамфотоксин, который парализует нервную систему живых организмов. А добывается он из высушенных и размолотых личинок жуков вида Diamphidia. Считается, что одной ядовитой стрелой можно уложить целого жирафа.

Когда люди начали использовать ядовитые стрелы для охоты?

150-летние лук и стрелы Бушменов

Помимо мяса животных, представители этих народов питаются ягодами, семенами растений и листьями. Также женщины собирают съедобных личинок насекомых и медоносные соты. Как видно, кухня этих народов весьма своеобразна и нам совершенно непонятно. Для нас кажется дикостью, что они варят каши из семян, которые скапливаются на поверхности муравейников. Также они считают жареную саранчу настоящим лакомством. Да уж, для нас это дикость, но для них — норма. Но их жизнь легкой назвать невозможно, потому что в засушливые сезон им приходится выкапывать ямы, втыкать в них трубы с фильтром на одном конце и высасывая воду прямо из земли, выплевывая ее в яичную скорлупу.

Когда люди начали использовать ядовитые стрелы для охоты?

Ядовитый жук вида Diamphidia

11 август 2020 /
Новости технологий
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