Где сейчас живут потомки динозавров и что они могут дать ученым

Могут ли сейчас жить те, кто жил сотни миллионов лет назад?

Динозавры царствовали на нашей планете много миллионов лет назад, но сейчас остались только в виде наборов костей, которые стоят в музеях. Не так давно в Новой Зеландии исследователи обнаружили нового настоящего потомка динозавров. Да, он живой и прекрасно себя чувствует. Он не просто как-то отдаленно внешне напоминает огромных рептилий, но и имеет генетические особенности, которые очень сильно роднят его с доисторическими предками. Как вообще так случилось, что это небольшое животное смогло дожить до наших дней, а динозавры не смогли. Можно ли считать динозавром его самого? И вообще, что будет, если мы лишимся и его? Не стоим ли мы на пороге очередного ”вымирания динозавров”?

Разнообразие динозавров

Когда-то давно динозавры представляли из себя огромную биологическую разновидность, в которой были хищники и травоядные, водоплавающие и летающие, большие и маленькие. Один из отрядов рептилий в то время получил название Rhynchocephalia и жил по всему миру. Сегодня он представлен только одним видом — туатарой.

Туатары обитают только в Новой Зеландии и являются большой ценностью для народа маори. У рептилий есть набор отличительных черт. К ним относится долголетие и сочетание морфологических особенностей птиц и рептилий. Именно поэтому многие ученые и исследователи долгое время спорили о том, какое место на эволюционном древе занимает это животное.

Совместно с представителями народа маори ученые, занимающиеся изучением генома, провели исследование, чтобы лучше понять, что из себя представляет туатара. Нгативаи (народ маори) принимали участие во всех процессах принятия решений по этому исследованию и заслуживают похвалы в качестве соавторов статьи.

Геном уникального животного намного больше генома других позвоночных и даже человека — примерно на 50%. Чтобы исследовать геном, авторы исследования много работали и с кровью, и с эмбрионами туатары. Они также выполнили предварительный анализ активных и неактивных участков генома и углубленный анализ повторяющихся участков. Геном представляет собой ценный ресурс для будущих исследований по множеству тем — от эволюции кладки яиц до того, почему у некогда богатой видами Rhynchocephalia остался только один выживший представитель.

Зачем ученые исследуют животных

Понимание того, что происходило с этим видом, не только может дать ответы на вопросы, как увеличить продолжительность жизни, но и что вообще происходит с видами. Мы сможем глубже понять, как развивалась жизнь, и эти знания можно использовать для понимания и решения таких проблем, как утрата биоразнообразия и изменение климат а.

Может ли туатара быть живым ископаемым? Этот термин относится к видам, которые эволюционируют чрезвычайно медленно и все еще сохраняет черты своих древних предков. Обычно они не очень интересны биологам, так как давно изучены и обращаются к ним только тогда, когда надо исследовать что-то из былых времен. Туатары тоже относятся к ископаемым и они очень похожи на своих предков из раннемезозойской эры — между 240 и 230 миллионами лет назад. Правда, есть небольшая вероятность того, что туатара все же эволюционировала более существенно, чем принято думать, ведь не осталось ее исторических предков для того, чтобы провести сравнение.

Тем не менее, авторы последнего исследования уверены, что туатара имеет самую низкую скорость эволюции из всех описанных до сих пор лепидозавров. Эти данные могут свидетельствовать о том, что туатара действительно является живым ископаемым и почти в таком же виде жила во времена динозавров. Именно то, что животное очень медленно эволюционирует и приспосабливается, делает его наиболее уязвимым перед потеплением климат а. Таким образом мы можем лишиться последнего прямого потомка динозавров, который дожил до наших дней.

Почему некоторые животные не эволюционируют

Почти полное отсутствие эволюции этого вида исследователи связывают с тем, что геном туатары включает в себя больше количество повторяющихся звеньев. Он намного больше, чем у остальных представителей позвоночных. А ее последовательности ДНК могут перемещаться из одного положения в другое. Для этого даже существует специальный термин — транспозоны.

Ученые исследовали гены, связанные со зрением, обонянием, иммунитетом и терморегуляцией туатары с аналогичными генами других животных. Выяснилось, что она способна отлично видеть, хотя ведет преимущественно ночной образ жизни. Это говорит о том, что со временем туатара адаптировалась к другому времени бодрствования, но ее доисторический предок охотился именно днем — поэтому ей и нужно было хорошее зрение. Благодаря хорошему зрению туатара во время охота опирается именно на него, а не на запахи, которые она, кстати, тоже хорошо различает.

Несмотря на открытия, которые сделали ученые, они не смогли определиться, существует ли в действительности два вида туатары. Авторы исследования не могли получить большого доступа к животным из-за того, что они находятся под охраной, но некоторые отличия туатар, найденных в разных частях Новой Зеландии, дают повод задуматься

Подобно тому, как полногеномные исследования принесли пользу здоровью человека и улучшили наше понимание эволюции человека, исследование других животных может дать еще кое-что для науки. Особенно важно это на фоне того, что в результате деятельности человека в мире постоянно вымирают те или иные виды. Пока никто не знает, к чему это приведет. Поэтому исследования животных, которые существуют миллионы лет, очень важны. А заодно мы получили живого динозавра, который смог дожить до наших дней. Это тоже интересно.