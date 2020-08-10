Кто такие «адские муравьи» и почему они так странно выглядят?

Это — голова муравья. Но не адского, а обыкновенного

На сегодняшний день ученым известно о существовании примерно 15 000 видов муравьев. Учитывая то, что большинство из нас своими глазами видели максимум 3-4 из них, этот факт для некоторых людей может оказаться весьма внезапным. И это количество — далеко не предел, потому что ученые уверены, что в ближайшем будущем им удастся открыть еще около 10 000 разновидностей муравьев. К сожалению, далеко не все они будут живыми, потому что большинство насекомых уже давно вымерли и о них можно узнать только по останкам. А останки муравьев сохраняются исключительно внутри окаменелой древесной смолы, более известной как янтарь. В 2017 году на территории Мьянмы был найден янтарный фрагмент, внутри которого один из давних предков современных муравьев поедает небольшого жука. Распознать вид этого хищника удалось только недавно — им оказался так называемый «адский муравей» с рогом на лбу и «человеческими» челюстями. Что же еще интересного удалось узнать ученым об этом странном создании?

Древние муравьи

Об одном из первых муравьев на Земле было рассказано в научном журнале Current Biology. На самом деле, эти самые «адские муравьи» известны ученым уже давно. Всего учеными было открыто 16 разновидностей, причем о существовании 14 из них стало известно только в последние десятилетия. Все они были найдены в янтаре возрастом около 100 миллионов лет и сильно отличаются от современных муравьев. В большинстве своем, эти «адские» создания обладают грозным внешним видом — то они обладают страшными рогами, то мощными челюстями. Найденная особь, которую отнесли к разновидности Ceratomyrmex ellenbergeri, как раз обладает такими особенностями.

В найденном фрагменте янтаря предок современных муравьев питается тараканом Caputoraptor elegans. Представители этого вида насекомых тоже давно вымерли, так что нам довелось увидеть стоп-кадр столкновения существ, которые жили за миллионы лет назад до нас. Как и у современных муравьев, у вымершего создания есть мандибулы, также известные как жвалы. Так называются парные челюсти, которые раскрываются по горизонтали и используются для пережевывания пищи и построения гнезд. Только вот у адских муравьев они открывались не по горизонтали, а работали как человеческие челюсти, двигаясь строго по вертикали.

Также на голове замурованного в янтаре муравья есть рог. Судя по всему, ученые не сразу догадались о его предназначении, потому что они сильно акцентировали на нем внимание. Сейчас же они считают, что это рог использовался для захвата жертвы. Таким образом, они могли хватать тараканов как непосредственно при помощи челюстей, так и подняв верхнюю челюсть и прижав жертву между ним и рогом. Не совсем удобно, но шанс захватывания добычи такая особенность строения тела явно увеличивала.

Вымирание животных

Исследователи считают, что муравьи с рогами возникли как «эволюционный эксперимент». Возможно, они бы жили и по сей день, однако они вымерли вместе с динозаврами, около 66 миллионов лет назад. Тот факт, что многие насекомые смогли пережить катастрофу, а эти муравьи не смогли, доказывает то, что на грани вымирания могут оказаться практически все живые организмы на нашей планете. А ведь на данный момент угроза настигает очень много животных. Например, недавно стало известно, что под риском исчезновения оказались обыкновенные хомяки. А ведь ранее считалось, что грызуны очень живучие создания и они могут приспособиться даже к экстремальным условиям. Глядишь, с такими темпами даже вездесущие тараканы станут вымирающим видом. На все это намекнули даже ученые, так что человечеству совершенно точно стоит заняться экологией.

Только вот сделать это не так просто, как кажется. Так уж устроено человечество, что некоторым людям совершенно все равно на окружающую среду и нависшие над всем миром проблемы. Большинство из нас продолжает пользоваться целлофановыми пакетами и пластиковыми бутылками, хотя сообщений о том, что они заполонили собой даже моря и океаны, с каждым годом будто-бы становится больше. Недавно стало известно, что если человечество не предпримет меры по очищению планеты от мусора, масса пластиковых отходов на нашей планете составит 1,3 миллиарда тонн. То есть, мы рискуем утонуть в собственных отходах.