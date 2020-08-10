Что происходит с мозгом при смерти близкого человека?

Дело не только в эмоциях. Эмоциональное потрясение может изменить работу мозг а

На протяжении своей жизни человек испытывает множество эмоций, связанных с тем, что происходит вокруг. Это могут быть как радостные моменты, так и негативные, которые, как правило, люди пытаются забыть (но не всегда получается). Однако самым серьезным эмоциональным потрясением остается потеря любимого человека, близкого члена семьи. Безусловно, такое событие не может не отразиться на головном мозг е, и за последние годы исследований ученые все чаще относят утрату близкого человека к типам черепно-мозг овой травмы, несмотря на то, что правильно относить ее к психическим травмам. Но что именно происходит с мозг ом, когда в жизни происходит подобное?

Проблема вовсе не в грусти и печали; потеря вызывает замешательство, дезориентацию и неверное мышление, — пишет Лиза Шульман, невролог из Медицинской школы Университета Мэриленда. — Эмоциональная травма приводит к серьезным изменениям в работе мозг а, которые сохраняются на протяжении всей жизни.

Ученые все чаще рассматривают потерю близкого человека как серьезную травму мозг а. Человеческий мозг перестраивается (это процесс, называемый нейропластичностью) — в ответ на эмоциональную травму, которую ему наносят. В своей книге Шульман, чей муж умер от рака, описывает ощущение, будто она просыпается в незнакомом мире, где не соблюдаются никакие правила. Несколько раз в течение месяцев после смерти мужа она теряла счет времени. Однажды, сделав свои дела, она поехала в незнакомое место и в конечном итоге не знала, где находится и как туда попала.

Психическая травма буквально разрушает мозг

Если все это может случиться с неврологом, разбирающимся в биохимии мозг а, что же говорить об остальных?

Последствия эмоциональной травмы

В чем же дело, почему человек начинает себя вести подобным образом? После потери организм человека выделяет гормоны и химические вещества, которые скапливаются в огромных количествах. Каждый день напоминания о грустном событии вызывают стрессовую реакцию и в конечном итоге модифицируют схему работы мозг а. То, как человек жил до этого, забывается, и мозг как бы переворачивает все с ног на голову, отдавая приоритет наиболее примитивным функциям. Префронтальная кора, центр принятия решений и контроля за эмоциями отходят на второй план, а лимбическая система, в которой задействованы наши инстинкты выживания, становится главной.

У человека с эмоциональным потрясением становится неактивным «думающий» центр мозг а и контроль эмоций. При этом «центр страха» становится гиперактивным

В попытке справиться с подавляющими мыслями и эмоциями и сохранить свои функции мозг действует как суперфильтр. Он пытается удерживать воспоминания и эмоции «в приемлемой зоне», чтобы минимизировать стресс, или полностью их стирать. Согласно исследованию 2019 года, опубликованному в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience, скорбящие пытаются всячески избавиться от мыслей, связанных с потерей. Результат: повышенное беспокойство и неспособность правильно мыслить.

По словам ученых, в этом нет ничего необычного. Поэтому скорбящие люди могут терять ключи по несколько раз в день, забывать, кому они звонят, и с трудом вспомнить имена своих лучших друзей. Это ощущение сравнимо с самой сильной и мучительной болью.

Исследования показывают, что эти когнитивные эффекты более выражены у людей, которые пережили тяжелое горе. Человеческий мозг не может понять причины смерти любимого человека и даже пытается придумать свое объяснение. Это может привести к вечному спору «а что, если» и «если только», что неизбежно приводит к чувству вины.

Исследования показывают, что справиться с подобными травмами можно с помощью различных видов деятельности, от приема лекарств до психотерапии и даже массажа. Например, в одном случае участие в восьминедельной когнитивной терапии, основанной на принятии осознанных решений, улучшило способность человека выполнять сложные умственные процессы. Другие исследования показывают, что человеку достаточно просто резко сменить род своей деятельности.

Для некоторых это означает завернуться в любимую футболку или одеяло, записать в дневнике положительные воспоминания или создать фото альбом или видео о жизни с любимым человеком. Для других — переезд в другую страну, смену работы или имиджа. В конечном счете мозг все равно возвращает все на место. Однако, как утверждают ученые, последствия потери все равно остаются с человеком на всю жизнь. И это никак не исправить.