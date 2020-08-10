Самые известные кладбища кораблей в мире

Затонувший «Титаник» был найден только спустя много лет после катастрофы

На протяжении многих столетий, мировой океан был одним из основных путей связи цивилизаций, обитавших на разных материках. По морям и океанам плавали миллионы кораблей, которые перевозили пассажиров и ценные грузы вроде произведений искусства. Совершенно по разным причинам, многие из этих плавательных средств затонули. Какие-то из них обладали непрочной конструкцией, а часть была атакована пиратами. По данным ЮНЕСКО, на данный момент на дне морей и океанов лежат более трех миллионов кораблей, но это, конечно же, не точные данные. Время от времени, ученым удается их обнаруживать, и со дна достается множество старинных предметов, которые передаются в крупнейшие музеи мира. Изучая эти артефакты, исследователи узнают много интересного о жизни людей прошлых веков. В рамках данной статьи предлагаю вам ознакомиться с одними из самых интересных кладбищ кораблей, которые когда-либо удавалось найти ученым.

Затонувшие корабли

Затонувшие корабли считаются настоящими «капсулами времени», взглянув на которые можно узнать много интересного о буднях их экипажей и людей далеких времен в целом. Например, на местах крушения древнегреческих и римских судов, учеными были обнаружены статуи и другие произведения искусства. Все они были аккуратно вытащены на сушу и отправлены в музеи. Например, в 1900 году, неподалеку от острова Андикитира (Греция), была найдена бронзовая статуя «Антикитерский юноша». Примерно такие же исторические шедевры были найдены и внутри многих других кораблей и их количество, пожалуй, не счесть. Но, давайте отойдем от темы древнегреческих кораблей и рассмотрим несколько более свежих примеров обнаружения затонувших гигантов.

Затонувший Титаник

Огромный пароход «Титаник» строился в период с 1909 по 1912 год по заказу компании «White Star Line». Будучи самым большим кораблем тех времен, он отправился в первое плавание 10 апреля 1912 года по маршруту, следующему из Саутгемптона (Англия) в Нью-Йорк (США). Спустя четыре дня со дня отплытия, он столкнулся с айсбергом и в течение трех часов затонул в 600 километрах от острова Ньюфаундленд (Канада). В одной из самых известных катастроф погибло более 1500 человек — всего их было 2224 пассажира и их них уцелело только 706 человек.

Документальные кадры с «Титаником»

Останки легендарного судна были найдены только в 1985 году. Это произошло в ходе французских экспедиций под руководством океанографов Жана-Луи Мишеля (Jean-Louis Michel) и Роберта Балларда (Robert Ballard). Как и предполагалось, судно было разломано напополам и опустилось на глубину 3,8 километров — носовая и кормовая части лежали в 600 метрах друг от друга. Вокруг корабля были разбросаны личные вещи представителей 1910-х годов и мертвые тела. Тысячи предметов были успешно подняты со дна и выставлены в музеях. Большинство из них хранится в музее Branson’s Titanic Museum расположенный в городе Брэнсон (штат Миссури).

За десятки лет пребывания на дне, «Титаник» стал местом обитания многих организмов. Когда к кораблю опустились аквалангисты, они обнаружили в его окрестностях как минимум 28 видов животных. На металлической поверхности затонувшего корабля было обнаружено огромное количество бактерий, которые живут за счет питания ржавчиной. В честь места их обитания им было дано название Halomonas titanicae. Впоследствии, эти бактерии предлагалось использовать для уничтожения затонувших кораблей, которые каким-либо образом мешают человеческой деятельности.

Поднять «Титаник» со дна невозможно, потому что его основа слишком хрупка для использования техники. На данный момент он находится под защитой ЮНЕСКО и остается интересным для многих ученых и режиссеров фильмов. Скорее всего, нам уже никогда не увидеть этот корабль на суше. Разве что, когда-нибудь наша планета лишится всей воды и на нее прилетят инопланетяне. Вот им-то и удастся рассмотреть загадочный корабль с очень богатой и трагической историей.

Затонувшая «Месть королевы Анны»

В 1710 году, в английском городе Бристоль, был построен корабль под названием «Конкорд». В 1713 году судно перешло в руки Испании, а потом начало использоваться для перевозки грузов французами. Во время одного из плаваний в 1717 году, корабль был атакован командой пиратов под руководством капитана Эдварда Тича (Edward Teach), также известного как «Черная борода». Вопреки стереотипам о жестокости пиратов, он был мудрым предводителем, избегал применения силы и после его нападений на кораблях не оставалось следов пыток и убийств. Именно он является прообразом многих персонажей в произведениях про пиратов.

После захвата «Конкорда», он увеличил количество пушек с 14 до 49 штук, изменил интерьер и переименовал его в «Месть королевы Анны». Если верить историческим данным, он сел на мель в 1718 году и затонул. Однако, местонахождения останков корабля долгое время не удавалось найти. Это произошло только в 1996 году, благодаря трудам исследовательской компании Intersal. Доказательства того, что ученые имеют дело именно с кораблем Эдварда Тича, появились только к 2011 году. Об этом свидетельствовали такие находки поблизости останков корабля, как бронзовая монета 1700-х годов? останки посуды, сделанных в честь правителей тех времен и шприц, который использовался для лечения венерических болезней.

Как оказалось, корабль не ушел в глубины морей и океанов, потому что его останки были найдены всего лишь на 7-метровой глубине. Помимо вышеупомянутых предметов, исследователям удалось найти 21 пушку, которые были произведены в разных странах. Обилие мушкетных пуль, ядер и прочего стрелкового оружия говорит о том, что команда пиратов из более 400 человек была хорошо вооружена.

Изучение места затопления «Мести королевы Анны» ведется и по сей день. Подробнее о нем и пирате Эдварде Тиче можно узнать из фильма «Пираты Карибского моря: Черная борода». В нем как раз хорошо рушится стереотип о том, что пираты были кровожадными разбойниками. В фильме они представлены как обыкновенные люди, которые хотели хоть чего-то достичь. Опять же, рекомендую!

Затонувшие корабли в Эгейском море

О том, что ученым когда-нибудь удастся обнаружить останки «Титаника» и «Мести королевы Анны», люди уже догадывались. Тем более, что исследователи знали, в каких именно регионах их нужно искать. Но некоторые корабли были найдены совершенно случайно. Одно из самых громких открытий было сделано в 2016 году. Именно тогда издание News Wise сообщило о том, что в Эгейском море были обнаружены останки сразу 23 затонувших кораблей. Это море считается колыбелью истории Древней Греции и Древнего Рима, поэтому не удивительно, что на дне оказались судна именно этих цивилизаций.

Большинство из них располагались в районе архипелага Фурни. В ходе изучения останков, ученые выяснили, что корабли были построены в разное время. И речь идет не о паре десятков лет, а во временном промежутке между 525 годом до нашей эры до 1850-х годов. Больше всего исследователи заинтересовались именно древними кораблями. Например, им удалось обнаружить греческое судно, которое было построено примерно в 525 году до нашей эры. Неподалеку от него затонули торговые и грузовые корабли.

Внутри них аквалангисты обнаружили только груды столовой посуды. Судя по всему, в этом месте тонули корабли которые передвигались по торговому пути, которое соединяет Эгейское и Черное море с Кипром и Африкой. Причины их затопления до сих пор неизвестны. Возможно, они попадали в штормы или были атакованы пиратами. Исходя из большого промежутка между датами их затопления, можно предположить, что причины всегда были разными. Хотя, это очень странно, что в одном месте собралось настолько много кораблей.

Самое большое кладбище кораблей

Может показаться, что лежащие на дне 23 корабля — это очень много. Однако, нет. Однажды исследовательская группа Black Sea Maritime Archaeology Project, которая состоит из британских и болгарских ученых, обнаружили кладбище с 40 кораблями. Все они лежат на дне Черного моря и, в большей мере, принадлежат Византийской и Османской империям. Исследователи нашли это место совершенно случайно, когда хотели нарисовать карту морского дна на глубине 1800 метров. А сделать это было необходимо, чтобы выяснить, как затопление прибрежных районов после Ледникового периода повлияло на древних людей.

Судно исследователей прошло около 1250 километров вдоль береговой линии Болгарии. Именно тогда ученые и заметили, что на дне что-то есть. В конечном итоге им удалось обнаружить пять сотен кораблей, которые тоже были построены в совершенно разное время и оказались на дне по совершенно разным причинам. Многие виды кораблей были известны науке только по описаниям из исторических документов. Так что, благодаря находке, им удалось в прямом смысле прикоснуться к таинственным объектам древности. Благодаря тому, что останки кораблей находились в области с минимальной концентрацией кислорода, они отлично сохранились.