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Как выглядел Марс миллионы лет назад? Новая теория

Как выглядел Марс миллионы лет назад? Новая теория

Миллионы лет назад Марс вряд ли был теплым местом

На данный момент Марс считается наиболее пригодной для жизни людей планетой. Она во многом похожа на нашу родную Землю: поверхность твердая, сутки длятся почти те же 24 часа и периодически там происходит смена времен года. Ученые уверены, что миллионы лет назад между нашей планетой и Марсом было еще больше схожих черт, вроде наличия воды и живых организмов. Он есть одна загвоздка — в незапамятные времена солнце светило гораздо слабее, чем сейчас, а Марс находился от него довольно-таки далеко и приближаться не собирается. Получается, что планета была холодной и на ней не могло существовать рек и океанов. Но чем же тогда объяснить наличие на ее поверхности долин и впадин, явно образовавшихся в результате течения воды? Поиском объяснения этому загадочному явлению занялись канадские ученые. В ходе научной работы им удалось выдвинуть теорию, которая сильно меняет представление ученых о прошлом Красной планеты. Возможно, Марс был похож на гигантский снежок.

 


Вода на Марсе

Суть теории была опубликована в научном журнале Nature Geoscience. По словам одного из авторов исследования Анны Грау Галофре (Anna Grau Galofre), последние 40 лет научное сообщество считает, что неровности на поверхности Марса образовались из-за движения рек. Однако, между долинами и впадинами в разных областях планеты есть отличительные черты. Чтобы выяснить, какие факторы могли повлиять на структуру неровностей, ученые решили найти на Земле место, поверхность которого максимально похоже на Марсианский ландшафт. Впрочем, о существовании такого места исследователям уже давно известно.

Марс на Земле

Одним из самых похожих на Марс мест на нашей планете считается необитаемый остров Девон, расположенный на севере Канады. Практически вся ее поверхность представляет собой холодную и сухую пустыню. Если посмотреть на остров с высоты птичьего полета или даже со спутника, можно заметить, что ее поверхность действительно очень похожа на просторы Красной планеты. Она тоже полна всевозможных неровностей и ученым хорошо известно, каким образом они были образованы. Так как остров Девон является довольно холодным местом, большинство рек там текут под слоем льда. Часть ледяного щита со временем растаяла и оставленные реками долины теперь хорошо нам видны. Своей структурой они сильно отличаются от долин, образованных реками, которые текут под открытым небом.

Как выглядел Марс миллионы лет назад? Новая теория

Поверхность острова Девон очень похожа на Марсианский ландшафт

Итак, ученым стали известны отличительные особенности двух видов долин. На основе этих данных они разработали алгоритм, который смог быстро изучить фотографии 10 тысяч Марсианских неровностей. Среди них исследователи нашли много долин, которые явно образовались под толстым слоем льда. Большинство из них были образованы около 3,8 миллиарда лет назад. Получается, что когда-то давно хоть и не вся, но большая часть Марса, была покрыта льдом и снегом. А ведь ученые предполагали, что она была очень похожа на нашу сине-зеленую Землю.

Как выглядел Марс миллионы лет назад? Новая теория

Сверху показана поверхность Марса, а снизу — поверхность острова Девон

Жизнь на Марсе

Если Марс действительно был покрыт слоями льда, то вероятность существования на нем живых организмов заметно увеличивается. Дело в том, что микроорганизмы вполне могли обитать в спрятанных под ледяным щитом водах. А этот щит, в свою очередь, мог отлично защищать их от космического излучения. Ведь у Красной планеты очень слабое магнитное поле, которое как раз таки и служит для защиты от губительного излучения. Так что, несмотря на изменения представления о внешнем виде и условиях древнего Марса, вероятность того, что на нем жили хотя бы примитивные существа, сохранилась. Может быть, когда-нибудь их следы будут обнаружены аппаратами вроде InSight и мы обретем уверенность в том, что на других планетах может существовать жизнь.

Как выглядел Марс миллионы лет назад? Новая теория

Согласно новой теории, 3,8 миллиарда лет назад Марс выглядел примерно так

Созданный в рамках научной работы компьютерный алгоритм не пропадет. По мнению разработчиков, он может быть полезен для изучения прошлого Земли. Существующие на данный момент технологии позволяют взглянуть историю не дальше 5 миллионов лет, а новый алгоритм может восстановить историю оледенений нашей планеты за последние 35 миллионов лет. Звучит интригующе, так что остается надеяться, что новые открытия не заставят себя долго ждать.

06 август 2020 /
Новости технологий
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