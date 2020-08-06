3700 километров в час. Virgin Galactic показала концепт сверхзвукового пассажирского самолета

Концепт сверхзвукового самолета Virgin Galactic

Сегодня, чтобы быстро переместиться из одной точки планеты в другую без пробок и других сложностей, достаточно просто купить билет на самолет. В течение нескольких часов полета можно поспать, посмотреть фильм и заняться другими делами. Но, согласитесь, было бы гораздо лучше, если перемещение по небу занимало еще меньше времени. Именно для достижения этой цели многие компании мира пытаются разработать сверхзвуковой самолет, который смог бы перевозить людей на сотни километров всего за несколько минут. На данный момент в этой сфере идет настоящая гонка и недавно стало известно, что к ней соединились компании Virgin Galactic и Rolls-Royce. Несмотря на многие годы разработки, готовых к полету пассажирских сверхзвуковых самолетов все еще не существует. Но у вышеупомянутой парочки есть все шансы на быструю разработку полноценного аппарата. А все потому, что Virgin Galactic умеет создавать необычные средства передвижения, а у Rolls-Royce уже есть большой опыт работы со сверхзвуковыми самолетами.



Новый сверхзвуковой самолет

О концепте сверхзвукового самолета Virgin Galactic для перевозки пассажиров было рассказано на официальном сайте компании. Скорость звука равна 1192 километрам в час, то есть союзу двух компаний необходимо разработать устройство, которое развивает еще большую скорость. Разработчики уверены, что они достигнут этого показателя и самолет сможет лететь на скорости 3672 километров в час. Также они считают, что финальный вариант летательного аппарата должен подниматься на высоту 18 километров и вмещать в себя от 9 до 19 пассажиров. Быстрые перелеты смогут себе позволить только очень богатые люди, поэтому салон будет оборудован на уровне бизнес-класса.

Также производителям важно, чтобы сверхзвуковой самолет помещался в любой аэропорт

Самолет будет работать на неком «топливе нового поколения», но о чем именно идет речь, пока неизвестно. Компании Virgin Galactic и Rolls-Royce стремятся к тому, чтобы летательные аппараты не загрязняли воздух . Об использовании электрических двигателях на огромных пассажирских самолетах не может быть и речи, потому что для поднятия такой тяжести и преодоления больших расстояний на сверхзвуковой мощности требуется большой запас энергии. А на данный момент аккумуляторов хватает разве что для работы небольших летательных аппаратов вроде ionBird, который тоже разработан компанией Rolls-Royce. Так что, на данный момент о топливе сверхзвукового самолета почти ничего не известно.

Последователь самолета «Конкорд»

В то, что у союза именно этих двух компаний действительно может что-то получится, верится из-за их большого опыта в сфере авиастроения. Virgin Galactic была основана в 2004 году и за это время успела разработать один из самых необычных летательных аппаратов в мире. Речь, конечно же, идет о космическом аппарате VSS Unity для туристических полетов в космос . Он способен вывести на орбиту нашей планеты до шести пассажиров и использоваться для проведения научных исследований. Внутри есть камеры, которые снимают трюки, выполняемые путешественниками в невесомости. Первый коммерческий полет стоимостью около 250 тысяч долларов с человек должен состояться в 2021 году.

У компании Rolls-Royce тоже очень большой опыт работы с летательными аппаратами. Причем не абы какими, а как раз со сверхзвуковыми самолетами, предназначенными для перевозки пассажиров. Да, разрабатываемый аппарат не будет первым в своем роде — в далеком 1976 году в эксплуатацию уже был введен сверхзвуковой самолет «Конкорд». Он развивал скорость в 2440 километров в час и мог перевозить людей из Лондона в Нью-Йорк за 3 часа 20 минут. Таких самолетов, которые обеспечивали в два раза быстрый перелет, было построено 20 штук. За 27 лет работы они перевезли более 3 миллионов пассажиров.

В ходе разработки самолета «Конкорд», компания Rolls-Royce отвечала за создание двигателя. Полученные знания будут очень кстати в рамках работы над сверхзвуковым аппаратом Virgin Galactic. Тем более, за время эксплуатации «Конкорда» компания явно усвоила множество уроков, потому что этот аппарат получился довольно-таки проблемным. Самая главная проблема заключалась в подорожании топлива но, в рамках нового проекта, эта проблема будет решена использованием нового источника энергии. Также, спустя долгие годы, репутация «Конкорды» была сильно подпорчена авиакатастрофой, которая унесла жизни 113 людей. В 2003 году сверхзвуковые самолеты были сняты с эксплуатации.

Цена билета на сверхзвуковой самолет

Получается, что опыт Rolls-Royce вполне может помочь Virgin Galactic в создании сверхзвукового аппарата. Других подробностей о будущем самолете нет, но анонимные источники сообщают, что билет на него будет стоить около 5 000 долларов, что по текущему курсу равно более 350 000 рублям. Эта сумма кажется вполне реальной, потому что билет «туда-обратно» на самолете «Конкорд» стоил 10 500 долларов. Именно так, по крайней мере, сообщается в Forbes.