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В Африке продолжают умирать слоны. Ученые уже подозревают, почему

В Африке продолжают умирать слоны. Ученые уже подозревают, почему

В Африке массово гибнут слоны вида Loxodonta africana

В июле 2020 года в зарубежных СМИ появились тревожные сообщения о том, что на территории южноафриканской страны Ботсвана начали массово гибнуть слоны. Местные жители замечали, что некоторые особи начинали ходить кругами, что свидетельствовало о поражении нервной системы. Большинство животных обнаруживались лежащими лицом вниз, что намекало на внезапную смерть. Слоны продолжают умирать и по сей день, но ученым долгое время не было понятно, с чем связана их массовая гибель. Если бы это было дело рук браконьеров, то они бы обязательно отрезали слоновьи бивни, но они оставались на месте. Поэтому ученые начали верить в то, что причиной смерти слонов является неизвестная болезнь, которая может быть опасна и для людей. Из-за пандемии коронавируса выяснение причины массовой гибели огромных животных затянулось, но недавно дело наконец-то сдвинулось с места.

 


Смерть слонов в Ботсване

О предполагаемой причине смерти слонов, которая больше всего похожа на правду, рассказало издание ScienceAlert. На территории Ботсваны развернулась настоящая детективная история, потому что причин для массовой смерти саванных слонов (Loxodonta africana) там особо и не было. О происходящей в африканской стране ситуации я уже рассказывал в этом материале. Ученые возмущались тому, что власти страны не отправили образцы мертвых животных в лаборатории для поиска возбудителей болезней, хотя неизвестное заболевание могло быть опасным и для людей. Исследователям не оставалось ничего, кроме выдвижения теорий. За несколько месяцев они выдвинули несколько предположений насчет гибели слонов.

По их мнению, огромные животные могли умереть от:


сибирской язвы, которая в 2019 году уже убила сотни слонов Ботсваны;
браконьеров, которые ранее убивали слонов при помощи ядовитого цианида;
неизвестной болезни, которая явно поражает нервную систему животных.

Первые два предположения отпадали. Сибирская язва не могла быть причиной их смерти, потому что на телах животных не было найдено поврежденных участков кожи и внутренних органов. И это точно не дело рук браконьеров, потому что ценные слоновьи бивни остались на месте. Чтобы доказать причастность неизвестной болезни, исследователям было необходимо изучить образцы мертвых животных в лаборатории. Спустя более трех месяцев со дня обнаружения первых умерших слонов, анализ образцов наконец-то был проведен.

В Африке продолжают умирать слоны. Ученые уже подозревают, почему

Большинство слонов гибнут рядом с водой, что наталкивает на определенные мысли…


Опасные бактерии

Причиной смерти слонов действительно является болезнь, но не факт, что она неизвестна. Исследователи считают, что разрушающий организмы животных процесс начинался из-за воздействия яда, который может производиться некоторыми бактериями. Большинство тел обнаруживались вблизи африканской реки Окаванго, поэтому вполне может быть, что в этих водах появились опасные бактерии.

В Африке продолжают умирать слоны. Ученые уже подозревают, почему

Река Окаванго сама по себе выглядит далеко не как кристально чистое место

В этом нет ничего удивительного, потому что отравленная бактериями вода много раз становилась причиной смерти животных. В одной из предыдущих статей я уже рассказывал про то, как водоемы в американском штате Северная Каролина и Грузии окрасились в сине-зеленый цвет. Вода изменила оттенок потому, что в них поселились водоросли, которые на самом деле являются совокупностью микроскопических существ под названием цианобактерии. Искупавшись в зараженной воде, своих жизней лишились несколько собак. Если учесть, что река Окаванго тоже заражена, а слоны эту воду пьют — ничего удивительного в их смерти нет.

В Африке продолжают умирать слоны. Ученые уже подозревают, почему

Цианобактерии под микроскопом

Однако, на данный момент это тоже всего лишь предположение, хоть и весьма правдоподобное. Исследователи продолжают изучать образцы погибших животных и уже скоро смогут рассказать больше подробностей. Какие именно меры предпримут власти, пока не ясно. Но на данный момент было бы логично ограничить животным и людям доступ к потенциально загрязненной бактериями реке, чтобы остановить увеличение количества жертв.

06 август 2020 /
Новости технологий
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