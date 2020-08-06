Между гориллами и людьми найдена еще одна общая черта

Между гориллами и людьми больше общего, чем считалось ранее

Нашими самыми близкими родственниками считаются обезьяны шимпанзе. Сходство между нами заключается не только во внешности, но и в генетике. В зависимости от способа подсчета, общий геном обезьяны и человека составляет от 94 до 99%. Дальше по сходству расположены гориллы, но общих внешних и генетических черт у нас намного меньше. Тем не менее ученые из самых разных уголков мира пытаются найти между нами одинаковые черты. Недавно одна из них была обнаружена исследователями из США и Великобритании. Более десяти лет подряд они наблюдали за несколькими группами горилл и выяснили, что они выстраивают дружеские отношения практически так же, как и люди. То есть, у них всегда есть несколько «лучших друзей», а все остальные особи в группе остаются для них просто знакомыми. Также исследователи заметили, что среди горилл есть как общительные весельчаки, так и стеснительные молчуны.

Жизнь обезьян

Результаты исследования были опубликованы изданием ScienceAlert. В рамках научной работы исследователи на протяжении 12 лет наблюдали за жизнью 13 групп горилл из Руанды (Африка). В основном их интересовало то, каким образом эти обезьяны выстраивают между собой дружеские отношения. Остальные приматы демонстрируют дружественность при помощи ухаживаний, но гориллам это не свойственно. Поэтому за признак дружбы ученые принимали то, что особи долгое время проводили рядом друг с другом. Если две гориллы часто сидели рядом, это значило, что они друзья. Если такие встречи происходили редко, значит, это просто знакомые.

В ходе наблюдений исследователи выяснили, что у этих созданий тоже есть определенная группа близких друзей. Дружественные отношения возникают в раннем возрасте и часто переходят во взрослую жизнь. Однако, с течением времени самцы отстраняются от некоторых «друзей детства». Исследователи объясняют это тем, что при помощи ограничивания обещания они готовятся к взрослой и независимой жизни. А вот самки так не поступают и часто сохраняют свои старые знакомства. В общем, своим поведением гориллы очень напоминают людей.

Что такое число Данбара?

Логично было бы предполагать, что в больших группах гориллы имеют большее количество друзей и в целом их общество становится сложнее и разнообразнее. Однако взаимосвязи между размером группы и количеством друзей у горилл ученые не выявили. Получается, что гориллы, как и люди, могут поддерживать только строго определенное количество друзей и знакомых. Ограниченное число постоянных социальных связей в научной среде принято называть числом Данбара. Если наблюдения британского антрополога Робина Данбара верны, среднестатистический человек может регулярно общаться только с 150 людьми. К ним относятся родственники, коллеги по работе и знакомые, которые могут встретиться на улице, магазинах и так далее.

У обезьян число Данбара гораздо меньше. Считается, что человекоподобные приматы могут регулярно общаться максимум с 50 особями. Скажем, примерно 5 из них являются близкими друзьями, а остальные 45 — знакомые, с которыми они могут время от времени пересекаться. Вообще, число знакомых как у людей так и у знакомых может сильно колебаться в зависимости от их характера. Ученые уверяют, что в мире обезьян достаточно и общительных особей, так и скромняг с узким кругом общения.

Горилла и человек

Таким образом, поддержание дружеских отношений является еще одной общей чертой между людьми и гориллами. Но не стоит забывать и про другие сходства — например, тех, что заложены на генетическом уровне. Примерно до 2016 года считалось, что в геноме человека и гориллы много различий. Однако, в ходе изучения генома 11-летней гориллы Сьюзи из зоопарка американского штата Огайо, ученые обнаружили гораздо больше общих черт. Если говорить коротко, то геномы людей и горилл отличаются всего лишь на 1,6%. Отличия есть разве что в иммунной и репродуктивных системах, восприятии чувств, структуре волос и ногтей, а также регуляции сахара в крови.