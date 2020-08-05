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Душа компании или одиночка: кто больше склонен к ожирению?

Душа компании или одиночка: кто больше склонен к ожирению?

Социальная жизнь влияет на телосложение

Избыточный вес является причиной возникновения многочисленных проблем со здоровьем вроде нарушения работы сердечно-сосудистой системы. А неправильное функционирование настолько важных органов считается одной из главных причин смертности в мире. Как правило, лишний вес набирается из-за малоактивного образа жизни, неправильного питания и наследственности — если родители человека были полными, то и он будет склонен к полноте. Однако, ученые уверены, что существует множество других факторов, которые приводят к ожирению. Например, на скорость набора лишнего веса может влиять социальная жизнь. Недавно канадские ученые провели исследование и выяснили, что одинокие люди склонны к полноте больше, чем социально активные личности. Только это правило действует только по отношению к женщинам — у мужчин все работает совершенно по-другому.

 


Новая причина ожирения

Неожиданные результаты научной работы, которым пока трудно найти объяснение, были опубликованы в научном журнале Plos One. В рамках научной работы исследователи решили выяснить, есть ли между количеством социальных связей человека и его телосложением какая-нибудь взаимосвязь. Чтобы выяснить это, они использовали базу с данными о 28 238 людях в возрасте от 45 до 85 лет, которые поделились частью информации о себе в рамках одной из предыдущих работ канадских ученых. В распоряжении исследователей оказались такие данные, как примерное количество знакомых им людей, показатели окружности их талии и индекса массы тела (ИМТ).

Вред и польза одиночества

Первым делом исследователи изучили данные женщин. К их удивлению, одинокие участницы исследования чаще всего страдали от лишнего веса. Причем не важно, чем было обусловлено одиночество: неумением найти себе пару, разводом или смертью возлюбленного. А вот женщины, которые состояли в отношениях и активно участвовали в общественных мероприятиях, проблем с лишним весом, в большинстве случаев, не имели.

Душа компании или одиночка: кто больше склонен к ожирению?

Вывод: одинокие женщины склонны к ожирению, а социально активные — нет

А вот у мужчин наблюдалось нечто совершенно противоположное. Одиночки, ставшие таковыми совершенно по разным причинам, были гораздо стройнее женатых мужчин. Так, если человек мало участвовал в общественной жизни и практически ни с кем не общался, он не страдал от проблем с лишним весом. А вот мужчины, в окружение которых входило до 200 людей, имели лишний вес. Но значит ли это, что одинокие мужчины счастливее и здоровее социально активных? Совсем не обязательно.

Душа компании или одиночка: кто больше склонен к ожирению?

Вывод: одинокие мужчины стройные, а социально активные — нет

Дело в том, что в ходе научной работы ученые не изучали эмоциональное состояние людей. Вполне может быть так, что одиночки имеют стройную фигуру, но при этом плохо питаются и испытывают сильный стресс от недостатка общения. А плохое эмоциональное состояние может привести к снижению веса и другим проблемам вроде серьезной депрессии. Мужчины с лишним весом, в свою очередь, могут быть счастливчиками, которых всегда окружают любящие люди.

Лечение ожирения

В рамках исследования ученые выяснили, что участие в общественной жизни хорошо влияет на фигуру женщин, а мужчин — нет. В связи с этим, они предложили использовать новое знание для того, чтобы помочь женщинам бороться с лишним весом. Так, помимо соблюдения диеты, выполнения физических упражнений и приема лекарств, людям могут быть рекомендовано участие в различных мероприятиях. Неважно каких: благотворительных акциях, группах по интересам и так далее — все средства хороши. Кто знает, может совокупность сразу нескольких методов избавления от лишнего веса действительно помогает? Время покажет, главное, чтобы к этим советам прислушались диетологи и сами люди.

05 август 2020 /
Новости технологий
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