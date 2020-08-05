Как маленькая птица строит самые большие гнезда длиной до 8 метров?

Самые большие гнезда вьют птицы, известные как общественные ткачи

Чтобы выжить, всем живым организмам нужно трудиться. Люди ходят на работу, чтобы иметь крышу над головой, а также чтобы не умереть от голода и скуки. Муравьи строят многоуровневые муравейники, грызуны копают глубокие норы, а птицы свивают гнезда. На все это уходит огромное количество сил и времени, поэтому людям и животным обязательно нужно уметь работать в команде. В этом деле особенно хорошо себя зарекомендовали птицы, именуемые как общественные ткачи (Philetairus socius). Благодаря сплоченной работе, им удается свивать самые большие гнезда в мире, высотой до двух и длиной до восьми метров. Недавно команда исследователей из National Geographic отправилась на место обитания этих необычных птиц и выяснила, каким образом строится их жизнь.

Трудолюбивые животные

Результаты наблюдений были опубликованы на официальном сайте телеканала. Об обыкновенных ткачах ученым и так было известно очень многое. Внешне они напоминают хорошо знакомых нам воробьев: длина их тела в среднем составляет около 14 сантиметров, большинство перьев окрашены в светло-коричневый цвет, но среди них есть и черные перья. Самок от самцов одним на глаз отличить невозможно, потому что половой диморфизм у них практически отсутствует. Под термином «половой диморфизм» принято понимать явление, когда между особями разных полов есть явные отличительные черты вроде наростов на лбу, другого цвета определенных частей тела и так далее. Я уже много раз об этом писал — например, упоминание этого явления есть в этой статье.

Общественный ткач (Philetairus socius)

Во внешнем виде этих птиц нет ничего примечательного. Но их сплоченность в плане строительства гнезд явно достойна внимания. Длина их жилищ достигает 8 метров — они выглядят как свисающие с деревьев и линий электропередач стоги сена. При этом это не гнездо для одной семьи, потому что в этом свисающем сооружении насчитывается около 300 отдельных комнат. Места для отдыха есть как во внешнем слое гнезда, так и глубоко внутри. И такая структура сделана неспроста, потому что в этом есть большой смысл. Можно сказать, наличие огромного количества гнезд обеспечивает птицам наиболее комфортные условия жизни.

Строение гнезд

В ходе наблюдений ученые заметили, что ночью общественные ткачи спят только в гнездах, расположенных глубоко внутри сооружения. А в дневное время, особенно в жаркую погоду, они проводят время в наружных слоях огромного гнезда. После измерения температуры воздух а в разных слоях конструкции, все стало понятно. В ночное время птицы спят в отдаленных комнатах потому, что там теплее. Пока они спят внутри, внешние гнезда охлаждаются и днем в них держится температура на уровне +8 градусов Цельсия. При этом, на улице может быть 30-градусная жара.

Как и говорилось выше, для строительства настолько большой и сложной конструкции, важна командная работа. В ходе научной работы исследователи выяснили, что птицы подходят к этому делу с большой серьезностью. Моя коллега Любовь Соковикова уже рассказывала, что несмотря на крошечный мозг , птицы способны создавать многоуровневое общество. Так вот, общественные ткачи не являются исключением. Как и в любом обществе, среди них есть лентяи и нечестные особи. С ними остальные птицы обходятся весьма строго.









Видео об общественных ткачах от BBC

Когда какая-либо особь избегает работы или поступает нечестно по отношению к другим птицам, их наказывают. Так, если одна из особей ленится принести новую солому и берет ее из другой части гнезда, группа птиц попросту прогоняет ее. При этом они пытаются отогнать хитреца как можно дальше, потому что в одиночестве эти птицы быстро становятся жертвами хищников. Иногда изгнанные птицы осознают свою вину, возвращаются в гнездо и начинают работать честно. Все прямо как у людей.