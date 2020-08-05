Как, а главное зачем: две страшные рыбы могут стать одним целым

Морской черт — одна из самых необычных и загадочных рыб в мире

Повезло нам, людям — чтобы найти себе вторую половинку, нужно всего-то набраться смелости, выйти на улицу или воспользоваться приложением для знакомств. А теперь представьте, насколько тяжело приходится рыбам, которые обитают на глубинах морей и океанов. Туда практически не проникает солнечный свет, поэтому на поиск подходящего партнера у глубоководных созданий уходит много времени. В таких условиях самцы, которые нашли себе самку, должны сделать все что угодно, лишь бы ее потерять. Европейские удильщики (Lophius piscatorius), которые входят в число самых страшных рыб в мире, выработали весьма хитрый способ создания прочный отношений. Они попросту крепятся к организмам самок и становятся паразитами, получая питательные вещества и любовь. Наблюдая за этим, ученые восхищаются и задаются вопросом — почему иммунитет самок не отторгает зацепившегося самца?



Рыбы паразиты

О необычном взаимодействии европейских удильщиков было рассказано в научном издании ScienceAlert. Эти рыбы также известны как «морские черти», потому что они обладают не самым приятным внешним видом с зубастым ртом и светящимися приманками на теле. Размер тела удильщиков зависит от их разновидности и пола — самки намного крупнее самцов. Этих созданий очень сложно обнаружить, потому что у них хорошо развита маскировка. Мало того, что они сами по себе окрашены в «грязный» цвет, так еще и по обеим сторонам у них свисают клочья кожи. Они извиваются под воздействием воды и выглядят как части подводных растений.

Несмотря на страшный внешний вид, морской черт популярен в итальянской и французской кухне

Исходя из этого не удивительно, что крошечным самцам удильщиков бывает так сложно обнаружить самок. Однако, если эта встреча происходит, самец без долгих раздумий впивается в живот партнерши своими острыми зубами. Как только самка это замечает, она высвобождает вещества, которые растворяют ее кожу и позволяют самцу слиться с ней в единое целое. Ткани смешиваются, кровеносная система становится общей для двух организмов и со временем самец начинает терять некоторые органы вроде глаз и плавников. Внутренние органы ему становятся не нужны, поэтому со временем они тоже исчезают.

Стрелкой показан самец, прицепившийся к самке

Весь этот процесс удивителен и в существование такого рода взаимодействия между самцами и самками даже трудно поверить. Некоторые ученые догадывались о необычных взаимоотношениях удильщиков уже в первой половине XX века, но некоторые люди были уверены, что это выдумка. Со временем сомнения исчезли, потому что этот процесс удалось снять на видео. В нем можно увидеть, как к животу крупной самки прилипла крошечная рыбка — это и есть самец. В научной среде их совершенно справедливо называют «сексуальными паразитами».



Работа иммунитета

Так, в существовании этого явления сомнений не осталось. Только вот ученые долгое время не могли понять, каким образом иммунитет самок не отторгает от себя чужой организм? Ведь если пришить к человеку чужой орган, он с большой долей вероятности попросту не приживется. Если бы все было так просто, хирургические операции по пересадке органов проходили бы быстро и легко. И никаких очередей на получение пригодных для пересадки органов не существовало бы.

Чтобы выяснить, почему иммунитет самок удильщиков не отторгает организмы самцов-паразитов, исследователи тщательно изучили их гены. Оказалось, что организмы этих рыб не вырабатывают молекулы, которые сообщают организму об обнаружении чужеродных тканей. По словам биолога Джереми Сванна (Jeremy Swann) из Института Макса Планка (Германия), в организмах удильщиков практически нет иммунных клеток, которые способны уничтожить «захватчиков». Таким образом, самцам ничто не мешает нагло проникать в организмы самок и жить за их счет.

Таким образом, получается, что удильщики — единственные в своем роде существа. Если бы у людей не было предупреждающих молекул и клеток для уничтожения чужеродных клеток, мы бы попросту вымерли. А вот глубоководным рыбам каким-то образом удается выживать. Ученым пока точно неясно, каким образом им удается избегать заражения всевозможными инфекциями. Может быть, на большой глубине без солнечного света их попросту нет. Но пока это только догадки.