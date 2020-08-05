Какие профессии могут освоить животные?

В США есть лабрадор по кличке Мусс, который помогает студентам справиться со стрессом. В 2020 году она получила звание доктора наук

Люди и животные активно взаимодействуют с очень давних времен. Сначала хищники наводили на наших далеких предков страх, но со временем люди одержали над ними верх. На данный момент многие животные содержатся в качестве домашних животных и стали для нас настоящими друзьями. Остальные животные приносят людям пользу, производя молоко и другие продукты питания. Но могут ли кошки, собаки, птицы и другие виды животных приносить людям пользу другими способами? Опыт показывает нам, что да, могут — да еще как! За всю историю своего существования, люди научили животных выполнять самые разнообразные задачи, на которые у них нет времени или не хватает храбрости. Если подумать то, со стороны человечества, заставлять животных делать за себя всю «грязную» работу, это очень некрасиво. Но история сложилась именно так и факт остается фактом — животные могут освоить разные профессии и приносить людям пользу своим трудом.

Труд животных

Человечество начало использовать труд животных уже давно. Например, если верить историческим данным, то домашние лошади возникли примерно в IV веке до нашей эры. Именно тогда люди начали использовать их в двух целях. Во-первых, лошади оказались полезными в сельском хозяйстве, потому что отлично тянули за собой плуг для вспахивания земли. Во-вторых, их можно считать одним из первых средств передвижения — красавцы используются в этих целях до сих пор. В качестве примера можно привести и собак, которые стали нашими друзьями и начали использоваться как охранники и даже полицейские. Но все это — самые простые примеры, а ведь в мире есть животные, которые занимаются выполнением еще более интересных и сложных задач.

Собаки врачи

В американском штате Виргиния есть университет Virginia Tech, а в ней работают несколько собак. Их задача — помогать студентам-ветеринарам справиться со стрессом и тревогами. У этих четвероногих психотерапевтов есть свой график работы и они проводят полноценные консультации. Сеансы выглядят как простое времяпровождение с животными, но от этого явно есть польза. Считается, что начинающие ветеринары очень подвержены тревоге во время учебы, а статистика показывает, что многие из них не выдерживают нагрузки и сводят счеты с жизнью.

Лучшим работником в Virginia Tech считается 8-летний лабрадор по кличке Мусс. Он начал работать в 2014 году и за всю свою карьеру провел более 7500 консультаций и принял участие в более 500 мероприятиях. За проделанный труд, в 2019 году Мусс получил звание «Животное-герой», а в 2020 году вовсе получил звание доктора наук. Хозяином героя является Трент Дэвис, который работает в университете уже более 10 лет. В феврале у лабрадора был обнаружен рак, но врачи уверяют, что с ним все будет в порядке. Что же, счастья этому доктору наук и пусть он вдоволь плавает и играет в перетягивание каната — это его любимые увлечения.

Обезьяны помощники

В то время как собаки неплохо освоили профессию психотерапевта, обезьяны рода капуцинов (Cebus) отлично выполняют роль сиделок. В далеком 1979 году, группа психологов и психотерапевтов организовала проект Helping Hands, в рамках которого по сей день обучают приматов помогать людям с ограниченными возможностями. В специальном «обезьяньем колледже» они начали обучать капуцинов выполнять различные команды вроде включения и выключения света, управления телевизором и так далее. Взяв такую обезьяну в свою семью, парализованные люди могут давать ей команды вроде «включи свет» и значительно облегчать жизнь себе и окружающим. А капуцинам это не сложно, потому что они очень дружелюбны к людям. К тому же, они живут до 40 лет, то есть становятся друзьями практически на всю жизнь.

Следует подчеркнуть, что семьи, которые берут к себе обезьянку от Helping Hands, несут за них большую ответственность. Способные на это члены семьи обязаны их хорошо кормить и регулярно сообщать сотрудникам компании об их весе и других показателях здоровья. Наличие в семье ребенка младше 10 лет недопустимо, потому что крошечные обезьяны, по сути, сами являются детьми. Также, раз в пару лет обезьяны отправляются обратно в колледж, чтобы освежить свои знания. Помимо выполнения команд, там их обучают жить в клетке, несмотря на то, что они могут заходить туда только чтобы поспать.

Животные экологи

Сегодня, как никогда раньше, ученым важно следить за чистотой воды в мировом океане. Дело в том, что ежегодно люди сбрасывают туда тонны пластикового мусора, который вредит всем живым организмам. К тому же, из-за постепенного повышения температуры воздух а на нашей планете, вода постепенно нагревается и обитатели морей и океанов начинают погибать. Для слежения за различными показателями воды, исследователи вполне могли бы использовать робот ов, но это слишком дорогая затея. Вместо этого они используют датчики, которые крепятся к телам акул и китов. То есть, этих созданий вполне можно назвать экологами — экспертами по спасению окружающей среды.

Датчики, которые крепятся к телам животных, не мешают им жить и не вредят их здоровью. Они сделаны из нетоксичных материалов, а составные компоненты обладают большой гибкостью. В 2019 году носимые устройства были намного улучшены и их можно крепить на тела даже маленьких рыб. Перемещаясь в водном пространстве, обитатели морей и океанов посещают самые разные регионы, так что ученые могут сложить общую картину того, что происходит на нашей планете. Подробнее о технологии сбора информации о состоянии воды в мировом океане, можно почитать в этом материале.

Собаки поводыри

Если верить данным Международного агентства по профилактике слепоты, на данный момент от проблем со зрением в мире страдает около 285 миллионов человек. Многие из них могут медленно, но уверенно передвигаться по шумным улицам благодаря своим собакам-поводырям. Первая школа собак-поводырей появилась в 1929 году — некоторые источники сообщают, что обучение одной собаки может стоить до 60 000 долларов. Звучит здорово, наши четвероногие друзья хороши во многих делать. Но что делать людям, которые их боятся или имеют на них аллергию? В наше время возможно все и решение этой проблемы нашлось довольно быстро.

В 1999 году в США была открыта организация The Guide Horse Foundation, которая занимается обучением не собак, а небольших лошадей — пони. Исследования показали, что эти животные тоже обладают очень развитым интеллектом и способны провести своих хозяев даже по шумным и оживленным улицам. К тому же, у них есть ряд преимуществ перед собаками:

пони живут до 40 лет, а собаки — около 17 лет;

обучение пони обходится дешевле, чем обучение собак;

небольшие лошади сохраняют спокойствие даже в чрезвычайных ситуациях;

у пони более широкий угол обзора, примерно 350 градусов;

у большинства людей нет на них аллергии.

Так как пони не считаются близкими друзьями людей, на обучение новым навыком уходит много времени. К этому делу допускаются только тренера лошадей с большим стажем. Известно, что одним из самых первым тренеров пони-поводырей была Джанет Берлезон (Janet Burleson) с 30-летним стажем работы с лошадьми.

Животные в космос е

Одна из самых главных и сложных профессий, которая была освоена животными — космонавт. Сегодня собаки, кошки и обезьяны уже не покидают нашу планету, но до первого полета человека на околоземную орбиту, в полетах участвовали исключительно животные. Самыми известными из них считаются, конечно же, Белка и Стрелка. Но не стоит забывать и о других героях, благодаря которым человечество сделало огромный шаг в будущее. Например, особую храбрость в полете продемонстрировал макак по кличке Сэм, который летал в космос на корабле Little Joe 2.

На околоземной орбите бывали даже тараканы. Например, в сентябре 2007 года пассажиром космического корабля «фото н М-3» стала самка рыжего таракана по кличке Надежда. Она стала первым животным, которое зачало детей во время космического полета. После возвращения на Землю, насекомое произвело на свет 33 детеныша. В ходе наблюдения за крошечными созданиями, ученые заметили, что они развиваются быстрее обычного. Причиной этого явления они назвали влияние невесомости.

Животные и человек

Это далеко не все профессии, которые могут освоить животные. Многие из них могут служить в качестве охранников, сиделок и так далее. К большому сожалению, у них нет возможности самостоятельно принимать решения, поэтому большинству приходится буквально жертвовать собой во благо человечество. Взять, к примеру, лабораторных крыс. Если бы их не было, создание лекарств от опасных заболеваний давалось бы нам с очень большим трудом и занимало много времени.