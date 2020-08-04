Как самые маленькие рыбы в мире со временно становятся гигантами?

Спустя год их этих крошечных созданий вырастают гиганты больше человека

В 2017 году, во время исследовательских работ на побережье Австралии, ученые нашли крошечных рыб длиной в несколько миллиметров. Каждую особь можно было уместить на подушке одного пальца, поэтому обнаружение таких созданий они посчитали большой удачей. Было ясно, что это чьи-то мальки — маленькие рыбки, недавно вылупившиеся из икринок. Но ждать, пока они вырастут, ученые не стали. Вместо этого они аккуратно вынули глазное яблоко одной из особей и взяли образцы ДНК, в которых хранится инструкция по развитию каждого живого организма. Сравнив полученные данные с образцами других рыб, было выяснено, что они обнаружили мальков луна-рыбы (Mola mola). В ходе исследования выяснилось, что эти миллиметровые создания со временем увеличиваются в 600 раз и достигают 2-метровых размеров. Эти огромные рыбы издавна считаются очень загадочными и теперь они стали еще более удивительными.

Самые удивительные рыбы

На данный момент ученым известно о существовании шести разновидностей луна-рыбы. Мальки некоторых из них уже были обнаружены и описаны, однако «детишки» остальных все еще не были найдены. Среди обнаруженных у австралийских берегов крошечных рыб оказались невиданные ранее мальки, принадлежащие видам Mola alexandrini и Mola ramsayi. Об этом, по крайней мере, сообщили представители Австралийского музея на посвященном австралийским и новозеландским научным открытиям сайте Scimex.

Малек луна-рыбы

Исследователи в очередной раз убедились, что огромные луна-рыбы длиной до 3 метров и массой более 1,5 тонн, в детстве являются крошечными созданиями. Не удивительно, что мальков многих видов было настолько сложно обнаружить и тем более отнести к какой-то определенной разновидности. И это при том, что крошечных мальков луна-рыб не так уж и мало. Считается, что эти рыбы являются самыми плодовитыми позвоночными существами. По некоторым расчетам, самки луна-рыбы за один раз производят до 300 000 000 икринок.

Рыбы с колючками

Важно отметить, что мальки луна-рыбы своим внешним видом напоминают иглобрюхих. Об этом семействе рыб вы точно знаете, потому что я уже неоднократно писал про ядовитых рыб фугу. Например, в этом материале есть много интересного про содержащееся в них убийственное вещество тетродотоксин. Итак, мальки луна-рыбы отдаленно очень напоминают рыб фугу — у них крупные грудные плавники и есть шипы, которые с возрастом полностью отпадают.

Это — рыба фугу. Мальки луна-рыбы очень ее напоминают

Судя по всему, колючки нужны малькам чтобы выжить. Логично предполагать, что хищные рыбы не будут проглатывать созданий, тела которых сплошь усеяны шипами. А вот взрослые луна-рыбы, несмотря на свои громадные размеры, очень даже уязвимы. На них активно охотятся морские львы, косатки и акулы. Не стоит забывать и про главного врага природы, человека. В некоторых странах вроде Японии и Кореи мясо луна-рыбы считается деликатесом. Из-за этого они входят в число уязвимых видов и в европейских странах действует запрет на продажу блюд и продуктов из лун-рыб.

Развитие рыб

Процесс превращения мальков в огромных созданий происходит не быстро. По расчетам ученых, ежедневно они набирают по 0,49 килограмма массы, а их тела увеличиваются примерно на 0,1 сантиметр. Однажды особи, обитающей в океанариуме американского штата Калифорния, на увеличение массы тела с 26 до 399 килограмм, потребовалось 15 месяцев.

Сколько лет живут рыбы с такой огромной массой в вольных условиях, ученым неизвестно. Предполагается, что средняя продолжительность луна-рыбы составляет около 23 лет. А вот в неволе они живут гораздо меньше, примерно 10 лет. Для людей эти рыбы не опасны, потому что их рот в форме клюва не способен полностью раскрыться. Поэтому, они в основном пытаются крошечными организмами, которые в большом количестве плавают в водах мирового океана. Судя по их скорости роста и размерам, этого им вполне хватает.

Если вы поймали волну и хотите узнать о рыбах еще несколько интересных фактов, советую почитать материал о том, как им удается выживать в холодных водах. Казалось бы, в холодных условиях они должны превращаться в плавающие льдинки, но этого не происходит. Так в чем же заключается их удивительная способность?