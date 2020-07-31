Чем займется марсоход Perseverance и как он будет добывать кислород на Марсе

Человечество стало на шаг ближе к тому, чтобы создать колонию на Марс е

После долгих лет ожидания и разработок NASA наконец-то запустила Марс оход Perseverance («Настойчивость») и вертолет Ingenuity («Изобретательность»). Этот амбициозный Марс оход является последним достижением США в области космических робот ов-исследователей. Запуск прошел 30 июля 2020 года с помощью ракеты-носителя Atlas V с космодрома на мысе Канаверал. Мало того, что Perseverance — самый большой Марс оход в мире, так перед ним еще стоят самые разные миссии, от сбора грунта, чем обычно занимаются планетоходы, до производства кислорода на Марс е!

Запуск Марс охода 2020

Почему запуск прошел именно сейчас? NASA должна была отправить эту миссию не позднее 15 августа, поскольку после этого Марс и земля больше не будут находиться в идеальной точке расположения для космического путешествия. Весь проект пришлось бы отложить аж на два года, до следующего сближения двух планет друг с другом. По этой причине не так давно на Марс отправили свой первый орбитальный аппарат ОАЭ.

Ожидается, что Марс оход с вертолетом приземля тся в кратере Марс а Езеро 18 февраля 2021 года. Именно там, по мнению ученых, содержатся различные виды глины и карбонаты, и раньше были реки и озера. То есть Марс оход сразу же приступит к изучению одного из самых интересных мест на Марс , где могла быть жизнь.

Кратер Езеро можно увидеть на этом снимке. Место посадки Марс охода «Настойчивость» (обведено кружком) находится рядом с древней дельтой реки, которую можно заметить в верхнем левом углу от кратера.

У нас четыре цели, — заявил ранее в этом году Кен Виллифорд, заместитель руководителя миссии NASA «Марс 2020». — Первые три действительно наши основные научные цели. Четвертая — это подготовка к исследованию человеком.

Чем займется Марс оход Perseverance

Перед Марс оходом «Настойчивость» стоят следующие задачи: поиск мест, которые потенциально могли быть обитаемы в прошлом, поиск признаков существования древних микробов в скалах, которые, как известно, способны жить миллионы лет, а также сбор и хранение перспективных образцов горных пород для будущей миссии по возвращению.

Ровер специально был разработан для достижения этих целей. Он имеет уникальный и сложный набор инструментов, включая лазер, способный взрывать горные породы, микрофоны и камеры, мощную бурильную установку, мобильную метеостанцию и первый радиолокатор, когда-либо отправленный на поверхность Марс а. Многие из этих высокотехнологичных инструментов являются просто обновленными версиями тех, которые Марс оход Curiosity привез на Красную планету в 2012 году. NASA использует то, что там называют «наследственным подходом»: заимствование того, что работало на Curiosity.

Perseverance на 90% состоит из запасных частей от Curiosity, — заявил ранее в этом году Джим Белл, главный разработчик систем для Perseverance. — Благодаря этому удалось быстро получить добро на проведение миссии. Мы смогли сэкономить огромное количество денег, используя эти запасные части.

Но это не значит, что «Настойчивость» обошлась США слишком дешево. Это, на минуточку, проект стоимостью около 2 миллиардов долларов, и NASA планирует потратить в общей сложности около 2,7 миллиарда долларов на всю миссию.

Как добывают грунт на Марс

Несмотря на заимствование большей части своих технологий у Curiosity, Perseverance включает в себя несколько новых гаджетов.

Новый ровер создан для того, чтобы не только собирать, но и хранить образцы камней и почвы для их будущей отправки на Землю. Используя свое вращательное ударное сверло, ровер будет вгрызаться в поверхность Марс а. Далее специальный ковш произведет забор грунта. Затем Perseverance сфото графирует образец и поместит его в свою внутреннюю камеру, герметично запечатает грунт в титановую трубку и будет хранить в своем «теле», пока образец не потребуется отправить на Землю.

Схема устройства Марс охода Perseverance.

Как же образцы попадут к ученым? По планам NASA, в рамках новой миссии (еще не объявленной) на Марс будет отправлен еще один маленький Марс оход, чтобы собрать все образцы и загрузить их в ракету. С ее помощью маленький Марс оход сначала попадет на орбиту Марс а, а затем начнет свое возвращение на Землю. Как только Марс ианские образцы достигнут нашей планеты, исследователи изучат их с помощью самого мощного из существующих лабораторных приборов. Правда, случится это не раньше 2031 года.

Почему, спрашивается, не собрать грунт и отправить его сразу на втором Марс оходе? Дело в том, что процесс сбора образцов занимает годы: роверы двигаются очень медленно и не могут быстро собрать грунт, который нужен. К тому же Марс оход должен исследовать как можно больше площади Марс а, прежде чем отключится. Жизненный цикл Perseverance составляет 687 земных суток.

Пример того, как образцы грунта покинут Красную планету.

Зачем NASA отправила вертолет на Марс

Помимо Марс охода, в миссии участвует также вертолет Ingenuity («Изобретательность»). При длине чуть больше 0,6 метра и весе менее 1,8 кг, «Изобретательность», честно говоря, мало что может там сделать. Вертолет может взлететь, парить в нескольких десятках метров над поверхностью и приземлиться на ровную поверхность.

Смысл его отправки в том, чтобы посмотреть, сможет ли вертолет летать в тонкой атмосфере Марс а. Если эксперимент закончится удачно, то данные, которые передаст вертолет Ingenuity, могут помочь инженерам построить более продвинутый и большой вертолет для Марс а, способный исследовать районы, куда не могут добраться традиционные Марс оходы.

Не стоит недооценивать этот вертолет

Можно ли добыть кислород на Марс е?

Наконец, самым амбиционным экспериментом станет попытка, извлечь кислород из воздух а Марс а. Для этого будет использоваться специальное устройство Мокси, созданное для преобразования атмосферного углекислого газа Красной планеты в пригодный для дыхания кислород.

Атмосфера Марс а состоит примерно на 95% из углекислого газа, поэтому его количества достаточно для того, чтобы превратить его в кислород. К сожалению, Мокси вырабатывает лишь небольшое количество кислорода – около шести граммов в час – а это ровно столько, чтобы сохранить жизнь маленькой собаке. Но если эксперимент выйдет успешным, в дальнейшем на Марс можно будет отправить более продвинутые устройства, которые позволят производить там кислород в нужных для человека объемах.

Благодаря таким миссиям, как «Настойчивость», идея людских колоний Марс е кажется не такой уж сумасшедшей, как раньше.

Однако Мокси — это нечто больше, чем просто тест на производство кислорода. Это проверка того, сможем ли мы использовать силу электрохимии Земли на другой планете. Если астронавты в конечном итоге получат доступ к воде на Марс е, обеспечив себя надежным источником водорода — ученые смогут изменить основную технологию Мокси для создания более сложных продуктов.

Если у вас есть вода и электрохимия, — говорят авторы миссии, — вы можете начать делать что угодно, от парафина до пива.

И когда вы прочитаете на нашем сайте или в нашем канале в Яндекс.Дзен, что «Настойчивость» достигла поверхности Марс а, имейте в виду, что этот Марс оход не просто ищет древнюю инопланетную жизнь. Он также позволит людям сварить на Красной планете свое первое Марс ианское пиво.