Ученые вернули к жизни микробы, которым 100 миллионов лет

Похоже, мы сильно недооцениваем способность бактерий выживать

Что можно найти под грунтом на глубине почти 6 000 метров ниже уровня моря? Казалось бы, ничего живого. Так думали и исследователи из Океанографического института Вудс-Хоула (США), пока не обнаружили под дном океана скопление бактерий. Причем только по предварительным подсчетам это настолько древние микроорганизмы, что им больше 100 миллионов лет! Могут ли эти микробы оставаться живыми спустя такое большое количество времени, практически без питания? Оказалось, да, ведь ученым удалось «оживить» эти бактерии!

По словам ученых, во время экспедиции они обнаружили бактерии в образцах грунта с глубины 5 700 метров ниже уровня моря. Причем даже в таком месте микроорганизмы каким-то образом нашли небольшой источник кислорода, хотя сами бактерии не подавали каких-либо признаков жизни. Это заставило предположить, что если поместить микробы в более питательную среду, они снова могут начать жить и размножаться.

Самые старые бактерии в мире

Ученые обеспечили грунт, где обнаружились бактерии, веществами для создания питательной среды — аммиаком, солями уксусной кислоты, а также изотопами азота и углекислого газа. Через 557 дней грунт извлекли и обнаружили примерно тысячу бактерий на кубический сантиметр. В лабораторных условиях они уже добавили другие питательные вещества, после чего количество микроорганизмов составило миллион на кубический сантиметр. За 2 месяца бактерии размножились в тысячу раз.

Насыщение бактерий питательными веществами

Открытие доказывает «безумную» возможность, как сказал один из ученых, что микробы находятся глубоко под землей в состоянии покоя или, по крайней мере, медленно растут без деления в течение миллионов лет.

Могут ли бактерии жить на других планетах?

Кроме того, эксперимент наглядно продемонстрировал, что жизнь возможна даже в тех местах, которые биологи когда-то считали необитаемыми. То есть в теории аналогичные микроорганизмы могут обитать в других местах Солнечной системы или даже во всей Вселенной.

Если поверхность конкретной планеты не выглядит многообещающей для существования там жизни, микроорганизмы все равно могут обитать глубоко под ней, — говорит Андреас Теске, микробиолог из Университета Северной Каролины.

Как правило, на один кубический сантиметр морской грязи приходится не менее 100 000 микроорганизмов. Но в этих образцах было не более тысячи бактерий в том же количестве грунта. То есть несмотря на то, что бактерии могут существовать практически без питания, их популяция все равно сокращается. Никто не может утверждать, что через еще 150 миллионов лет они не исчезнут полностью.

В дальнейшем биологи планируют разработать специализированные методы для поиска жизни в местах, ранее считавшихся необитаемыми. В частности, речь идет про использование химических индикаторов для выявления попадания каких-либо бактерий в грунт и морскую воду, а также создание способа анализа очень небольших количеств клеток и изотопов.

Генетический анализ микробов показал, что они принадлежат к восьми известным бактериальным группам, многие из которых обычно встречаются в других местах в соленой воде, где они играют важную роль в разрушении органического вещества.

Это говорит о том, что обучение выживанию в условиях экстремальных энергетических ограничений является широко распространенным навыком, — утверждают ученые.

Сколько живут бактерии?

Исследователи не знают, чем занимались все эти микробы на протяжении десятков миллионов лет. Большинство обнаруженных ими видов не проявляли признаков жизни и как бы «засыпали», так некоторые бактерии выживают в неблагоприятных условиях. Возможно, что все это время бактерии делились очень медленно.

В 2016 году группа российских ученых, изучавших озеро Восток, что расположено в Антарктиде, обнаружили новый вид микроорганизмов. Новые виды бактерий открывают достаточно часто, но в данной ситуации внимание привлек не сам факт открытия, а то, что микроорганизмы имели сходство с земными лишь на 86%. Глубина залегания, а если быть точным, толщина льда, на которой была обнаружена новая форма жизни, соответствует слоям, возраст которых приблизительно пять тысяч лет. Бактерии были найдены в полностью жизнеспособном состоянии и хорошо себя чувствовали при температуре -60°С. А в исследовании 2005 года ученые NASA успешно возродили бактерии, заключенные в замороженном пруду на Аляске в течение 32 000 лет. Микробы под названием Carnobacterium pleistocenum были заморожены со времен, когда шерстяные мамонты все еще бродили по Земле. Как только лед растаял, они снова начали плавать как ни в чем не бывало.

Ученые рассказали, что если догадки о внеземном происхождении найденных микроорганизмов подтвердятся, то это поможет составить представление о том, какие формы жизни могут быть развиты на других планетах.