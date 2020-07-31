Как знание нескольких языков влияет на головной мозг?

Знание нескольких языков определенно влияет на мозг , но каким образом?

Большинство людей умеют свободно разговаривать только на одном языке, который они выучили в детстве благодаря окружению родителей и прочих родственников. Но в мире существуют и люди, которые владеют сразу несколькими языками. Некоторые из них выучивают два языка из-за того, что мать родилась в одной точке планеты, а отец — в другой. Остальным новые знания прививаются в школе, университете и других учебных заведениях. Логично было бы предположить, что знание сразу нескольких языков каким-то образом отражается на работе головного мозг а. Но в науке взятые из воздух а предположения особым уважением не пользуются, поэтому необходимы доказанные факты. Поиском доказательств того, что знание нескольких языков влияет на работу мозг а, ученые занимаются далеко не первое десятилетие. Недавно очередная группа ученых провела эксперимент, в ходе которого выяснилось, что знающие много языков люди медленно соображают. Но это не значит, что они глупые.



Влияние языков на мозг

Результаты научной работы были опубликованы в научном журнале Brain and Language. В исследовании приняло участие 35 добровольцев, среди которых 17 человек свободно говорили на английском и испанском языках, а остальные 18 знали только английский. Все они по очереди были помещены в аппарат функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), который может отслеживать прилив крови к определенным областям головного мозг а. Если в одной или нескольких областей скопилась кровь, значит, на данный момент они активны.

Примерно так происходит сканирование мозг а через фМРТ

Во время сканирования мозг а участники слышали разные слова и видели набор из четырех изображений. На картинках был изображен прозвучавший объект, а также предметы с созвучными названиями. Например, из колонок звучало слово «cloud» (облако), а на картинках были показаны облако, клоун (cloud и clown очень близки по звучанию) и другие созвучные объекты. Перед испытуемыми была поставлена задача, как можно быстрее показать объект, название которого прозвучало из динамиков.

В ходе наблюдения за участниками эксперимента, ученые заметили, что носители двух языков делали выбор гораздо дольше остальных. Однако, это не значит, что они глупые — дело в том, что знание нескольких языков предполагает удержание в уме сразу двух и более «словарей». Так, услышав одно слово, говорящие на нескольких языках люди перебирали в голове большее количество слов и соотносили их с показанными изображениями. Именно поэтому на прохождение испытания у них уходило чуть больше времени. А носителям одного языка было легче — они слышали слово «клоун» и без особых раздумий выбирали соответствующую картинку.

Кто такие билингвы?

Вообще, людей, хорошо владеющих двумя языками, принято называть билингвами. Как правило, они приобретают навык двуязычия двумя путями: естественным и искусственным. При естественном обретении билингвизма человек вынужден научиться говорить на двух языках из-за обстоятельств — например, если его родителями являются представителями двух разных народов. При искусственном обретении навыка человек осознанно изучает навык путем посещения специальных курсов или даже переезда в другую страну с целью изучения другой культуры.

В ходе многочисленных исследований ученые все-таки доказывали преимущества билингвистов над людьми, которые владеют только одним языком. Во-первых, в большинстве своем, билингвисты обладают более развитыми умственными способностями — поддерживая активность двух языков, они вырабатывают умение концентрироваться на двух вещах одновременно. Во-вторых, билингвисты обладают развитым воображением, о чем свидетельствует то, что многие деятели искусства владеют двумя языками. В-третьих, все эти люди могут иметь больше друзей, потому что им открыто общение с представителями сразу нескольких наций.

К минусам билингвизма можно отнести разве что тот момент, когда дети из смешанных семей начинают позже говорить. А оно и понятно, потому что они слышат гораздо больше новых слов, которые необходимо запомнить и научиться правильно использовать. При этом, на первых порах, многие дети говорят на смеси двух языков но, при помощи родителей, разделение происходит уже к 3-4 годам.