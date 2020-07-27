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Российский вулкан извергается особыми алмазами. Откуда они там взялись?

Российский вулкан извергается особыми алмазами. Откуда они там взялись?

вулкан Толбачик является одним из немногих активных на Камчатке

Человечество впервые познакомилось с алмазами не менее 3 000 лет назад. Откуда берутся алмазы? Большинство из них формируются глубоко под Землей, на глубине примерно 200 километров и более, а затем выносятся на поверхность с помощью вулканической магмы во время извержений. Однако исследователи, изучающие извержение вулкана Толбачик на Камчатском полуострове в России, обнаружили небольшие алмазы еще в 2012-2013 годах, которые, как оказалось, образовались вовсе не из магмы. Кроме того, они были не похожи ни на одни алмазы в мире, а их количество превысило несколько сотен. Откуда же взялись эти необычные алмазы?


Как добывают алмазы

«Самый простой» способ получения алмазов — это взять углерод и подвергнуть его воздействию огромного давления в слоях мантии Земли. Затем углерод взаимодействует с другими породами, которые находятся в мантии, которые называют кимберлитами. Свое имя они получили в честь одной из самых известных и производительных алмазных шахт в мире в Кимберли, Южная Африка. Именно кимберлиты являются одним из коренных источников алмазов. Затем вулканы поднимают эти породы ближе к поверхности, и человек с помощью шахт может получить доступ к алмазам, из которых впоследствии делают бриллианты.

Однако кимберлитового извержения не было в истории человечества… ну, очень давно. Самое последнее известное науке подобное явление могло произойти от 10 000 до 20 000 лет назад в Танзании, и то исследователи спорят, было ли оно вообще. Более распространенная теория говорит о том, что последнее извержение алмазов произошло 30 миллионов лет назад — там, где сейчас Демократическая Республика Конго. И все это время человечество добывает алмазы, полученные благодаря этим давним извержениям.


Есть ли алмазы в России?

Итак, откуда же тогда появились алмазы на Камчатке? Самый восточный полуостров в России является зоной, где активничает Тихоокеанская плита. Именно из-за нее в этом месте есть ряд действующих вулканов, начинающихся в Японии и идущих на север к Камчатке. В России к высокоактивным вулканам относятся Шивелуч, Ключевский и Безымянный. Это не совсем те места, где ожидаешь найти алмазы, образованные в мантии Земли.

И все же алмазы были найдены около вулкана Толбачик. Этот российский вулкан произвел одно из крупнейших извержений лавового потока в нашем веке, сбросив более 1/10 кубического километра лавы. В результате извержения произошли взрывы, образовались лавовые фонтаны, которые достигли высоты в сотни метров.

Российский вулкан извергается особыми алмазами. Откуда они там взялись?

Извержение вулкана Толбачик в 2012-13 годах. фото NASA.

В статье ученых, которые изучали извержение, подробно описываются крошечные алмазы, которые они нашли в лаве из Толбачика. Эти кристаллы от 250 до 700 мкм (0,7 миллиметра), которые в основном встречаются в скалах, образованных после извержения вулкана.


Алмазы на вулкане Толбачик

Возможно ли это? Явление кристаллизации под действием грозовых электрических разрядов не новое, и именно так, по словам исследователей, появились эти алмазы. Также данную теорию подкрепляет от факт, что найденные камни сильно отличаются от других известных алмазов. У них другая температура сгорания, иной состав микропримесей. То есть это не синтетические камни, но в то же время отличающиеся от образованных естественным образом из магмы.

Если вы уже собрали чемоданы и взяли билет на Камчатку, чтобы разбогатеть на поисках алмазов, сдавайте билеты. За счет своего состава и крошечных размеров эти алмазы почти ничего не стоят. Однако эти маленькие кристаллы показывают, насколько странной может быть вулканическая активность, и алмазы могут образовываться непосредственно из газа, без высокого давления.

27 июль 2020 /
Новости технологий
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