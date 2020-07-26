15 лучших цитат Альберта Эйнштейна о науке и жизни

Альберт Эйнштейн был синонимом слова «Гений». Именно так, с большой буквы.

Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Гениальность тоже можно назвать талантом, так как это уникальная особенность человека быть умным, рассудительным и находить простое объяснение сложным вещам. Сказанное идеально подходит к Альберту Эйнштейн у, который является самым известным ученым в истории науки. Он не только сформулировал сложнейшую теорию относительности, но и смог очень четко и с тонкой ноткой юмора высказаться о простых вещах. О тех вещах, которые окружают каждого из нас в повседневной жизни. От этого его личность становится более интересной, а цитаты — вечными.

Кем был Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн действительно был гением. Имя Мухамеда Али стало синонимом человека, который ”дерется”. Имя Михаэля Шумахера стало синонимом того, кто быстро едет. А имя Альберта Эйнштейн а стало синонимом гения. Он был одним из величайших умов 20-го века, а его вклад в человеческие знания невозможно переоценить.

Физик провел новаторское исследование и рассказал нам, как функционирует наша Вселенная. Это был не просто фантастический рассказ, он доказал все свои слова и убедил других ученых, что он прав. Его теории доказываются и по сей день, хотя появляется все больше и больше новых данных, которые могли бы опровергнуть его труды, но так этого и не сделали.

Именно он сформулировал Теорию относительности и рассказал о существовании гравитационных волн за столетие до того, как современные ученые зафиксировали их. Эйнштейн был не просто блестящим исследователем. Он был глубоким ученым-философом, который знал, как именно описать состояние человека.

У Эйнштейн а, как и у любого другого человека, в жизни были взлеты и падения. Несмотря на них он продолжал свой путь и делал это не зря. Возможно, именно эти взлеты и падения научили его иначе смотреть на окружающий его мир и относиться ко всему с легкой иронией, о чем и свидетельствуют его цитаты.

В этой статье мы приведем пятнадцать цитат Альберта Эйнштейн а, которыми он ответил не только на вопросы о том, чем он занимался, но и на обычные жизненные вопросы. Какие-то из них мы задаем себе и другим с завидным постоянством, а другие, наоборот, дают нам представление о том, о чем мы даже не задумывались.

Цитаты Альберта Эйнштейн а

Перевод: Когда мужчина сидит с красивой девушкой в течение часа, это кажется минутой. Но пусть он посидит на горячей плите минуту — и она покажется ему длиннее, чем любой час. Это и есть относительность.

Перевод: Счастливый человек слишком доволен настоящим, чтобы слишком много думать о будущем.

Перевод: Большинство учителей тратят свое время, задавая вопросы, предназначенные для выяснения того, чего ученик не знает, в то время, как истинное искусство задавать вопрос состоит в том, чтобы выяснить, что ученик знает или способен знать.

Перевод: Вечная тайн а мира заключается в его постижимости. Тот факт, что он постижим, является чудом.

Перевод: Единственный способ избежать испорченного эффекта похвалы — это продолжать работать.

Перевод: Люди, подобные нам, которые верят в физику, знают, что различие между прошлым, настоящим и будущим представляет собой не что иное, как упорную, упрямую иллюзию.

Перевод: Легче денатурировать плутоний, чем денатурировать злой дух человека.

Перевод: Если бы я начал ухаживать за собой, я бы больше не был собой.

Перевод: Одна вещь, которую я узнал за долгую жизнь: вся наша наука, изученная вопреки реальности, примитивная и детская — и все же это самая ценная вещь, которую мы имеем.

Перевод: Национализм — это детская болезнь. Это корь человеческой расы.

Перевод: Бездумное уважение к власти — величайший враг истины.

Перевод: Человек был наделен достаточным интеллектом, чтобы ясно видеть, насколько неадекватен этот интеллект, когда он сталкивается с тем, что реально существует.

Перевод: Воображение важнее знания. Знания ограничены. Воображение всеобъемлюще.

Перевод: Здравый смысл — это не более чем предрассудок, заложенный в разум е до того, как вам исполнится восемнадцать.

Перевод: Самый лучший опыт, который мы можем получить — это таинственный… Тот, кто не знает этого, не может задать вопрос и больше не удивляется, почти мертв и его глаза потускнели.

Гений Эйнштейн а

Приведенные цитаты лишний раз доказывают, что Эйнштейн многое знал, но кроме этого, он о многом думал и многое мог рассказать. Если вы с чем-то не согласны, вы можете высказаться в нашем Telegram=чате.

Это сейчас кажется, что его цитаты в стиле ”Капитана Очевидность”, но колесо и водопровод сейчас тоже кажутся чем-то обыденным, но когда-то кто-то придумал их буквально из ничего, изменив нашу жизнь и сделав такой, какой мы ее любим.

Примерно так и с цитатами великих людей. Пусть что-то из этого является прописной истиной, но только они смогли так тонко облачить ее в слова и вывести на бумаге. Нам остается только учиться на опыте предыдущих поколений и стараться на основании этого оставить что-то грядущим. Не будь, как Вася! Будь, как Эйнштейн !