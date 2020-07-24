Собаки понимают нашу речь и это доказано наукой

Многие хозяева собак уверены, что их домашние питомцы отлично понимают произносимые ими слова. Ведь действительно, большинство животных моментально откликаются на свои клички и выполняют различные команды. Скептики наверняка думают, что это просто совпадения или просто привычки домашних питомцев, но нет — тому, что собаки понимают человеческую речь, есть научно обоснованное доказательство. Однажды венгерские ученые провели эксперимент, в ходе которого говорили собакам различные слова и следили за активностью разных отделов их головного мозг а. Оказалось, что они воспринимают произнесенные слова и интонации практически так же, как и мы с вами. По их словам, чтобы научиться разговаривать с собаками, нужно соблюдать важное правило — слова должны быть знакомы животному и произноситься с ярко выраженной интонацией. Но почему?



Человеческий язык и собаки

О том, как собаки понимают человеческий язык, рассказало издание Independent. В рамках научной работы, венгерские ученые обучили 13 собак неподвижно лежать внутри аппарата для проведения магнитно-резонансной томографии. При помощи этого медицинского оборудования исследователи могут следить за активного мозг а без хирургического вмешательства. Во время сканирования мозг а, говорили собакам три вида слов:



ободряющие слова вроде «хороший мальчик» и «молодец» с восхвалительной интонацией;

ободряющие слова с нейтральной интонацией;

слова, которые не имели для собак смысла: «однако», «если» и так далее с разными интонациями.

Сканирование показало, что когда собаки слышат знакомые для себя слова вроде «хороший мальчик», у них активизируется левое полушарие мозг а. Когда они слышат хвалебную интонацию, у них активируется правое полушарие — на нейтральный тон голоса никакой реакции замечено не было. Наибольшую активность собачьи мозг и демонстрировали, когда исследователи говорили ободряющие слова с восхвалительной интонацией. В частности, у животных включался центр получения удовольствий, который также активничает при получении ласки и вкусных угощений.

Исследователи и «хорошие мальчики» у аппарата МРТ

По словам исследователей, таким же образом работает и человеческий мозг :



В основном, работа левого полушария человеческого

В основном, работа левого полушария человеческого мозг а заключается в обработке значения слова, а работа правого полушария — в обработке интонации. Головной мозг объединяет эти два типа информации и понимает, о чем идет речь, — объяснили они.

Стресс у собак

Получается, что наши домашние питомцы отлично понимают, когда мы их хвалим. Только вот возникает вопрос — понимают ли они, когда они в чем-то провинились и человек их за это ругает? Венгерские ученые изучением этого вопроса не занимались, но исследование на похожую тему недавно провела группа ученых из Португалии. В рамках эксперимента с участием 92 собак — часть из них были взяты из школ, в котором животных ругают за невыполнение команд. Вторая группа животных тренировалась путем вознаграждения за успехи. Так вот, особи, которых часто ругали, испытывали больший стресс чем те, кто вознаграждались за успехи. Получается, что собаки все-таки понимают, когда их ругают. Чем не научное доказательство?

При всем этом, ученые не знают точно, насколько много слов знакомы собакам. Вероятно, это индивидуально для каждой особи — если хозяева регулярно хвалят питомца и своими действиями показывают свою доброжелательность, собака будет знать больше слов. Это же правило должно быть актуально и в случае с руганью в сторону питомцев, но кричать на них лучше не стоит — в рамках вышеупомянутого исследования было выяснено, что стресс меняет поведение собак в худшую сторону.