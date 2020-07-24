Самые большие извержения вулканов в истории человечества

Все, во что ты навеки влюблен уничтожит разом… Эта штука может.

Извержение вулкана — это нечто большее, чем просто стихийное бедствие. Только представьте себе, что на вас с неба падают обломки породы, в воздух е стоит столб пепла, а со склона ”горы” на вас льется по сути расплавленная земля . Ужас, да? Выглядит даже не как фильм катастрофа, а как настоящий апокалипсис. Тем не менее, даже в недавней истории человечества были очень серьезные извержения вулканов. Они не просто уносили жизни, но и хоронили целые города. Все из-за того, что такой стихии человек просто не может ничего противопоставить. Даже землетрясения и цунами не так страшны, как это. Если просто извержение это страшно, то представьте, какими были самые сильные из них.

Из-за чего происходит извержение вулкана

Про извержения вулканов можно говорить очень много и приводить примеры того, из-за чего они происходят. Есть разные типы в зависимости от интенсивности, сопровождающих явлений и того, где все это происходит. В конце концов, не стоит забывать, что есть даже деление на обычные вулканы и подводные.

В первую очередь, надо понимать, что земная оболочка называется литосферой и именно на ней все мы и живем. Толщина этого слоя составляет примерно один процент от диаметра Земли, а в абсолютных величинах это около 70-80 километров на суше и 20-30 километров на дне океана. Литосфера состоит из плит, между которыми есть разломы. Именно эти разломы и являются местами наиболее вероятного извержения вулканов.

Под литосферными плитами находится мантия, которая разогрета до нескольких тысяч градусов. По консистенции она похожа на густую смолу и именно по ней ”плавают” литосферные плиты. Когда плиты движутся, они находят друг на друга и та часть, которая оказывается снизу, начинает плавиться и продукт такого плавленая называется магмой.

Магма более легкая и более жидкая, чем мантия, и из-за этого она скапливается непосредственно под литосферными плитами. В результате такого скопления и повышения давления из-за закипания породы и водяных паров она начинает искать выход на поверхность. В результате там, где слабое место, и будет извержение. Иногда магма находит легкий выход и постепенно течет, не приводя к взрыву. Если такой возможности нет, то беды не миновать. Особенно, когда дело касается спящих вулканов, которые давно не извергались, но давление под ними копилось. Чем больше оно копится, тем мощнее будет извержение.

Классические вулканы называют стратовулканами. Они имеют коническую форму и состоят из различных продуктов извержения. Они обычно находятся там, где одна тектоническая плита заходит под другую. Магма в этом случае находится максимально близко к поверхности и поэтому извержения стратовулканов часто бывают очень мощными.

Самые сильные извержения вулканов

Теперь, когда с ”технологией извержений” все понятно, можно поговорить и о том, какие именно извержения были самыми мощными в истории человечества за последнее время. У всех на памяти Везувий, который похоронил Помпеи, и Эйяфьядлайёкюдль, который извергся несколько лет назад и на какое-то время парализовал авиасообщение в Европе. Кроме этих извержений, были и другие, куда более интересные и/или масштабные.

Извержение Везувия — 79 год

Именно без Везувия, название которого тесно связано в памяти многих с названием города Помпеи, рассказ о вулканах был бы неполным.

Этот вулкан существует сотни тысяч лет и за это время извергался не менее 50 раз, но самая известная его активность произошла в 79 году нашей эры, когда и были похоронены Помпеи, а вместе с ними Стабии, Геркуланум и некоторые другие более мелкие римские города. Все их засыпало толстым слоем вулканического пепла.

В результате этого погибли около 2 000 человек (при плотности населения того времени это очень много), а города стали непригодными для жизни на сотни лет. Только в 1748 году исследователи обнаружили, что город Помпеи отлично сохранился под пеплом, что дало много важной информации для изучения быта людей того времени.

Этому извержению предшествовало сильное землетрясение в регионе Кампания в 63 году. А по свидетельствам современников события, за несколько недель до извержения уже сам Везувий еще раз предупредил жителей о готовящейся катастрофе, выбросив в небо небольшой столб пепла. Вот только это мало кого напугало.

Если извержение Везувия повторится с той силой, на которую он способен, что вполне возможно, это будет угрожать жизни трех миллионов человек, которые живут в его окрестностях . При этом относительно небольшое извержение этого вулкана произошло в 1944 году, когда 26 человек погибли от обрушения крыш под тяжестью пепла на них.

Извержение Лаки — 1783 год.

В Исландии находится большое количество вулканов. Связано это с тем, что она находится на стыке тектонических плит. Когда происходят небольшие землетрясения или извержения вулканов, местные жители даже не переживают. Но иногда случаются и более серьезные происшествия. Одним из них было извержение Лаки.

Оно произошло 8 июня 1783 года на юге страны. В результате под слоем лавы оказалось 2 500 квадратных километров территории, на которой находились деревни и даже города. Такой масштаб был достигнут из-за того, что извергался не один вулкан, а целая цепь из 135 разломов. Она и получила название Лаки.

Само извержение не принесло такого урона, как его последствия. Сильными ветрами пепел и фтор были разнесены на огромные территории. Это не только загрязнило их, но и привело к поражению огромного количества животных. Была убита половина скота в Исландии и около четверти лошадей и овец. Последовавший за этим голод убил пятую часть населения Исландии.

Продукты извержения попали в Гольфстрим и разнеслись по всему миру. В Европе и на Британских островах многие люди погибли от отравления воды и воздух а. Также на долгие годы изменился климат из-за попадания в верхние слои атмосферы большого количества пепла, который экранировал солнечные лучи. Несколько лет в Японии и Америке фиксировались ужасные засухи и очень холодные зимы. Многие даже говорят, что именно извержение и последовавшая за ним засуха, которая в свою очередь привела к голоданию, спровоцировала Французскую революцию 1789–1799 годов.

Извержение Кракатау — 1883 год

Этому извержению предшествовало несколько толчков и выбросов пепла, которые дали людям понять, что это самое страшное, что может случиться, но это было не так. В итоге 26 апреля 1883 года произошло сильное извержение. Взрыв был слышен за тысячи километров от вулкана.

Самым страшным было то, что извержение вызвало цунами, высота которого достигала 40 метров. В результате обрушения цунами на побережье погибли 34 000 человек.

Надо понимать, что Кракатау до сих пор является действующим вулканом. Впрочем, именно то извержение было самым большим и с тех пор чего-то столь же серьезного пока зафиксировано не было. При этом вулкан является каноническим. После каждого извержения он увеличивается, что приводит к увеличению силы следующих землетрясений.

Извержение Новарупта — 1912 год

Новарупта — один из цепи вулканов на Аляскинском полуострове. Извержение этого вулкана стало самым большим в ХХ веке. Началось извержение 6 июня 1912 года. Взрыв был слышен даже в 1 200 километрах от самого вулкана.

Извержение продолжалось в течении 60 часов, в результате чего оказалось выброшено 30 кубических километров пород и пепла. Все это сделало мертвыми многие километры земли вокруг вулкана. Это стало крупнейшей вулканической катастрофой за всю историю Аляски.

Первыми, кто понял, что произошло извержение, стали жители города Кадьяк, расположенного в 150 километрах от вулкана. Именно в сторону этого города двинулось облако пепла после того, как поднялось на высоту 30 километров. В итоге за три дня город покрыло 30-сантиметровым слоем пепла. Это даже привело к обрушению некоторых зданий, которые не выдержали вес пепла.

Людям приходилось прятаться в своих жилищах, так как город за 2,5 суток полностью погрузился во тьму. Местные жители утверждали, что не видно было даже фонаря на расстоянии вытянутой руки.

Жители острова Кадьяк, который расположен в примерно 150 км от вулкана, были первыми, кто осознал серьезность этого извержения. Облако пепла быстро поднялось до высоты 30 км, а затем в течение часа приближалось к ним. Уже через несколько часов после извержения на остров начал падать пепел, за три последующих дня толщина слоя, покрывшего город, превысила отметку в 30 см. За 60 часов город полностью погрузился во тьму, можно было с трудом разглядеть фонарь на расстоянии вытянутой руки. Жители Кадьяка были вынуждены укрываться в помещениях. Многие здания рухнули от тяжести пепла на крышах.

Звучит страшно, но все это еще сопровождалось землетрясениями магнитудой до 7 баллов и их были десятки (только зафиксированных). О силе извержения говорит еще и то, что было разрушено около 5 кубических километров породы в горе, которая и была вулканом.

Извержение Сент-Хеленс — извержение 1980 года

Сент-Хеленс является одним из самых активных вулканов в США. Образовался он примерно 275 тысяч лет назад в результате серии извержений. В новейшей истории самым мощным было извержение 1980 года, когда погибло 57 человек, а ущерб был причинен на десятки километров вокруг.

Во время извержения столб пепла взметнулся на 24 километра и в разной степени накрыл собой 11 штатов. Самое страшное, что во время извержения ослабленная горная порода соскользнула с горы и устроила оползень, несущийся со скорость до 250 километров в час. Это привело к тому, что на протяжении 23 километров реки Норт-Форк-Таутл образовался слой камней и грязи толщиной в среднем 40-50 метров, но местами до 200 метров.

Даже в наши дни есть следы того извержения. Например, мертвые деревья до сих пор дрейфуют в Озере Духа. В 2004 году вулкан снова проснулся и изверг более 100 миллионов кубических метров лавы, пепла и камней. А в 2016 произошло около 130 небольших землетрясений, которые подтвердили догадки ученых о нахождении под вулканом большого количества ”карманов” магмы. Ее движение и вызвало толчки.

Извержение Пинатубо — извержение 1991 года

Вулкан на Филиппинах, расположенный примерно в 100 километрах от города Манила, остров Лусон, ”подал голос” 5 марта 1991 года. Первыми признаками того, что что-то не так, были серии подземных толчков. И уже после, 12 июня того же года, произошло извержение, которое продлилось примерно один час и породило столб пепла и газа высотой около 20 километров.

Спустя три дня извержение повторилось в виде серии мелких ”выстрелов”. В результате образовалось грибовидное облако пепла высотой примерно 34 километра и диаметром около 400 километров. В результате извержения в атмосферу было выброшено порядка 5 кубических километров пепла.

Все это лишило жизни территорию площадью до 400 квадратных километров и покрыло землю вокруг слоем лавы толщиной до 200 метров. Кроме этого, с дождями пепел и прочие продукты извержения попали в реки, засорив их. А пепел в атмосфере, соединившись с взвешенными каплями воды, несколько раз обогнул земной шар. Это привело к тому, то до поверхности дошло меньше солнечных лучей и средняя температура на планете упала на 1 градус на целый год.

До извержения вулкан был обычной горой, в верхней части которой были джунгли. Он не извергался уже 400 лет, создав ощущение мнимой безопасности. После извержения гора стала ниже примерно на 250 метров.

Самый большой вулкан

На данный момент самым большим вулканом считается тот, что находится в Йеллоустонском парке. Это место и образовалось из-за серии извержений, происходивших много миллионов лет назад.

Последнее на данный момент крупное извержение произошло примерно 640 миллионов лет назад. Тогда в воздух была отправлена тысяча кубических километров лавы. Не зря его называют супервулканом. Самое страшное, что вулкан еще существует и может извергнуться в любой момент.

Йеллоустонский заповедник — красивейшее место, но именно оно может ознаменовать конец всего живого на нашей планете.

Если это произойдет, то может случиться катастрофа планетарного масштаба. Примерно половина территории США окажется под многометровым слоем пепла, а климат планеты сильно изменится из-за огромного количества диоксида серы, которое будет выброшено в результате извержения.

С другой стороны, многие исследователи утверждают, что Йеллоустонский вулкан скоро окончательно перестанет быть спящим и перейдет в разряд потухших. Такое предположение они сделали на основании движения тектонических плит, которое не приводит к образованию магмы, нужной для извержения. Так что пока паниковать не стоит. Но если извержение произойдет, это вполне может привести к гибели всего живого из-за загрязнения воздух а воды и почвы на всей планете. Мрачная концовка для статьи, да?