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Как животные обманывают хищников?

Как животные обманывают хищников?

Кадр из мультфильма «Веселые мелодии»

Дикая природа, при всей своей необычайной красоте, является очень жестоким местом — хищники только и хотят разорвать слабых животных на мелкие куски. Однако, стоит отметить, что безобидные создания хоть и не могут ответить кровожадным монстрам силой, то хотя бы способны спасти себе жизнь хитростью. Некоторые создания убегают от врагов, буквально разрывая себя на части. Другие умеют выдавать себя за тех, кем они, на самом деле, не являются. Звучит слишком расплывчато и вам не до конца понятно, о чем идет речь? В этой статье я предлагаю взглянуть на то, как различные птицы, ящерицы, гусеницы и другие не выделяющиеся физической силой создания умудряются обманывать хищников и выпутываться из самых опасных ситуаций. А начнем мы, пожалуй, с птиц.


Сигналы птиц

На территории Австралии и Тасмании обитают небольшие птицы, именуемые как рыжелобые шипоклювки (Acanthiza pusilla). Они относятся к виду воробьинообразных птиц и действительно очень похожи на хорошо известных нам воробьев. Длина их тела не превышает 10 сантиметров, а питаются они насекомыми. В общем, очень дружелюбные существа, для которых главное — свить гнездо и произвести здоровое потомство.

Их жизнь была бы райской, если бы не ястребы, которые так и хотят их поймать. Но шипоклювки весьма хорошо подготовлены к встречам с хищными птицами. Дело в том, что они отлично подражают голосам четырех разных птиц покрупнее. При виде хищника, крошечные птицы буквально начинают орать своим сородичам о надвигающейся опасности. Те, конечно же, тут же узнают об опасности и прячутся от хищника. А ястребы, в большинстве случаев, пугаются криков и улетают.

Страшные гусеницы

Также в австралийских лесах обитают бабочки вида Phyllodes imperialis. Как нам хорошо известно, перед обретением крыльев, эти красивые создания некоторое время пребывают в стадии гусеницы и превращаются в куколку. Так вот, этими гусеницами постоянно хотят полакомиться различные птицы и, в целях сохранения жизни, им пришлось разработать весьма необычный метод защиты. В общем, они способны выдавать себя за опасных змей.

Как животные обманывают хищников?

Бабочка Phyllodes imperialis

В случае возникновения опасности, гусеница бабочки Phyllodes imperialis встает на дыбы и сильно растягивает кожу на передней части своего тела. В результате образуется некое подобие рисунка черепа — от этого испугаются не только птицы, но и люди! По расчетам ученых, тело гусеницы способно растягиваться до 12 сантиметров. При этом лже-змея издает щелкающие звуки. Все это выглядит очень странно, страшно и подозрительно, поэтому хищники решают поскорее уйти. Мало ли что у этого трансформера на уме, не так ли?

Как животные обманывают хищников?

Гусеница бабочки Phyllodes imperialis

Хвост ящерицы

Гекконы, как и многие другие ящерицы, тоже имеют множество врагов. По сути, на них охотятся все, кто может их поймать: змеи, птицы, млекопитающие и просто любопытные люди. Когда геккон понимает, что он попал в засаду, то своими мышцами буквально разламывает свой позвоночник в области хвоста на две части. Хвост отпадает и продолжает извиваться, отвлекая внимание врага, а самая ящерица удирает куда глаза глядят.

Примерно через три недели хвост начинает отрастать заново. Однако, он будет хуже оригинала сразу по нескольким параметрам. Во-первых, он будет меньше по размерам. Во-вторых, он не вырастит таким же красивым. В-третьих, его подвижность будет ограничена. При повторной опасности, новый хвост тоже может отпасть, но он уже не будет так же хорошо извиваться, как предыдущий. В общем, ящерицам лучше не попадать в неприятности.

Хитрые обезьяны

В это трудно поверить, но огромные обезьяны орангутаны тоже боятся некоторых животных. А ведь они считаются самыми умными созданиями после человека, вырастают до 1,5-метровой высоты и могут весить целых 100 килограмм. Казалось бы, при виде врага они могут просто замахнуться и настучать по его голове так, что мало не покажется. Но нет, при виде грозного хищника вроде тигра, орангутаны начинают их отпугивать при помощи громких звуков.

По наблюдениям ученых, особо эффективными звуками против хищников орангутаны считают «звуки поцелуев». Издавая их, орангутаны будто бы дают врагам понять, что они их заметили. А нападать на этих сильных обезьян напрямую, лучше не надо. Все-таки, они могут нанести серьезные травмы. И не факт, что они проиграют тиграм — даже после укусов они могут победить диких кошек. Мудрые бойцы, которые вступают в бой только в самом крайнем случае!

Как животные обманывают хищников?

Да уж, нарываться на этих силачей лучше не стоит

Маскировка птиц

Раз уж мы начали с птиц, давайте ими и закончим. В тропических лесах Амазонки можно встретить так называемых серых аулий (Laniocera hypopyrra). Как и практически все птицы, они вынуждены время от времени улетать на поиски пищи для своих птенцов. Детишки остаются совершенно одни и рискуют стать добычей различных хищников. Но у них есть удивительная способность обретать вид ядовитых гусениц. И это не преувеличение — посмотрите видео ниже и убедитесь в реалистичности этого явления сами.

Так как птенцы серых аулий имеют ярко-оранжевый окрас перьев, они очень правдоподобно имитируют внешний вид ядовитых гусениц тропических лесов. Как только они чувствуют, что какая-то обезьяна, змея или хищная птица приближается к гнезду, птенцы втягивают головы и начинают извиваться как насекомые. Враги принимают их за ядовитых созданий и идут мимо. Все это представление заканчивается только после возвращения родителей.

На нашем сайте есть как минимум еще пара-тройка подобных статей на тему хитрости животных. Например, можете почитать материал о существах с прозрачной кожей — это тоже весьма интересная особенность живых организмов сохранять свои жизни. Приятного чтения!

22 июль 2020 /
Новости технологий
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