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Город с самым грязным воздухом стал чище

Город с самым грязным воздухом стал чище

воздух в индийском городе Дели считается опасным для здоровья

По данным защитников природы из Greenpeace, в мире существует ровно 30 городов, которые практически переполнены мусором. Все мы уже наслышаны о плохой экологической ситуации в Индии, поэтому не удивительно, что 22 самых грязных города расположены именно в этой стране. В 2019 году стало известно, что уровень загрязнения воздуха в индийском городе Дели достиг своего предела и официально был признан опасным для здоровья. Тогда город накрыло удушливой пеленой выхлопных газов, из-за чего были закрыты школы и остановлены строительные работы. Причиной внезапного загрязнения стало поджигание сельскохозяйственных полей для подготовки земли для следующих посадок. С тех пор прошло несколько месяцев и исследователи объявили, что воздух в городе стал намного чище. Вы уже догадываетесь, почему?

 


Чистый воздух в городах

Наверняка вы уже знаете ответ на этот вопрос, но все же — перед оглашением разгадки, давайте рассмотрим, насколько сильно в Индии освежился воздух. Недавно исследователи из Университета Суррея (Англия) решили оценить количество вредных веществ в воздухе пяти индийских городов: Дели, Ченнаи, Хайдарабаде, Калькутте и Мумбаи. В частности, их интересовала концентрация тонкодисперсных частиц PM2.5 — эти 10-нанометровые элементы являются кусочками сажи, асфальта, тяжелых металлов и других вредных веществ. Считается, что они губительно влияют на органы дыхания, сердечно-сосудистую систему и весь человеческий организм в целом.

Группа ученых изучила состав воздуха в индийских городах и выяснила, что за последние несколько месяцев он стал намного чище. Так, в городе Мумбаи было обнаружено на 10% меньше вредных для человеческого организма веществ. Но больше всего исследователей удивило состояние воздуха в Дели — он стал чище на целых 54%! До чистого воздуха отдаленных от городов мест далеко, но и это отличный результат. Получается, что жители индийской столицы получают меньше вреда здоровью. И это отличная новость.

Город с самым грязным воздухом стал чище

А вот более красочная фотография города Дели

Стоит отметить, что за несколько месяцев воздух стал чище и в других крупных городах нашей планеты. В австрийской Вене губительных для человеческого организма веществ стало на 60% меньше. Китайский город Шанхай тоже нельзя было назвать чистым, но и там воздух стал свежее на целых 42%. А теперь угадайте, когда именно воздух начал очищаться? Конечно же после объявления карантина из-за пандемии коронавируса.

Влияние коронавируса на природу

У природы действительно появилась возможность очиститься от вредных веществ. А все потому, что многие заводы закрылись, люди перестали ездить на автомобилях и в целом начали просто сидеть дома. Да и стоит ли об этом рассказывать? Мы и сами несколько месяцев просидели на своих диванах, наблюдая за мемами вроде «природа очистилась настолько, что на улицы вернулись динозавры». А выходить нам можно было только в магазин за едой, а после этого мы тратили по несколько минут на вытирание продуктов антисептиками.

Город с самым грязным воздухом стал чище

«Все на карантине, поэтому динозавры наконец-то возвращаются на улицы Лиссабона. Природа исцеляется. вирус — это мы», — пошутил один из пользователей твиттера

По словам одного из авторов исследования Прашанта Кумара (Prashant Kumar), некоторых людей очищением воздуха в период карантина уже не удивить. Но на эту новость стоит взглянуть под другим углом — только подумайте, сколько вредных веществ производит человечество в обычное время. Каждое утро сотни тысяч автомобилей везут своих владельцев на работу и загрязняют воздух выхлопными газами. Люди пользуются аэрозолями и практически на каждом шагу выкидывают окурки сигарет, пластиковые бутылки и прочий мусор. Если отходы и выкидывают в урну, то для их перевозки все равно используются дымящие грузовики. А на свалках этот мусор сжигается — в воздух опять же выбрасываются тонны вредных веществ. И это происходит в каждом городе мира. А ведь на нашей планете насчитывается около 2.3 миллиона городских поселений.

22 июль 2020 /
Новости технологий
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