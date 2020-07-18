5 самых великих ученых в истории человечества

Альберт Эйнштейн — человек, который ассоциируется со словом «наука»

Все мы ежедневно следим за новост ями науки, но что же это такое? Если говорить по существу, то наука — это деятельность, при которой человечество узнает и складывает в единую систему разнообразные факты об окружающей нас действительности. Существует множество научных областей, которые направлены на изучение космос а, живых организмов, их жизни и так далее. Люди, которые вносят вклад в развитие этих областей, называются учеными. Этих героев, благодаря которым у нас есть автомобили, компьютеры и космические корабли, можно насчитать тысячи. Но в истории есть особо выдающиеся ученые, без открытий которых человечество еще долго бы топталось на одном месте. Давайте вспомним десяток великих ученых и сделанные ими открытия? Подробнее о них можно узнать из литературы и документальных фильмов — о самых лучших и подробных произведениях я тоже упомяну.

Альберт Эйнштейн — умный весельчак

Это имя, пожалуй, известно каждому человеку с детства. Да и образ «сумасшедшего» ученого со взъерошенными волосами и высунутым языком вряд ли можно забыть. Немецкий ученый родился в 1879 году и за всю свою 76-летнюю жизнь написал более 300 научных работ, а также стал автором 150 книг и статей в области философии науки и истории. Будучи почетным доктором около 20 ведущих университетов мира, Альберт Эйнштейн сохранял отличное чувство юмора. Вот разве зануда мог бы сказать следующее:



В юности я обнаружил, что большой палец ноги рано или поздно проделывает дырку в носке. Поэтому я перестал надевать носки.



Альберт Эйнштейн считается одним из основателей теоретической физики, ведь он разработал такие важные физические теории, как:

теория относительности , о которой мы рассказывали в этом материале;

, о которой мы рассказывали в этом материале; квантовая статистика Бозе — Эйнштейна , о котором упоминается в этой статье;

, о котором упоминается в этой статье; эквивалентность массы и энергии E=mc?

E=mc? теория гравитации, которая тоже много раз нами упоминалась.

О вкладе Альберта Эйнштейна в науку можно написать десятки толстых книг и снять много длинных фильмов. Этим, в принципе, человечество активно занимается и по сей день. Интересные факты об Эйнштейне можно узнать из статьи автора Hi-News.ru Ильи Хеля — вот знаете ли вы, что он изобрел насос и блузку? А одним из самых интересных фильмов о немецком ученом я считаю «Эйнштейн и Эддингтон» 2008 года — советую посмотреть.

Мария Кюри — жизнь во имя науки

Это имя тоже известно практически всем, кто учился в школе. Еще бы, потому что Мария Кюри считается одной из самых великих ученых-женщин. Это первая женщина, которая удостоилась Нобелевской премии по физике — это знаменательное событие произошло в 1903 году. Более того, она является нобелевским лауреатом дважды, потому что в 1911 году она получила такую же награду за достижения в области химии.

Мария-Кюри известна как человек, который впервые в истории рассказал миру о таком явлении, как радиоактивность. Вместе со своим мужем, Пьером Кюри, она буквально перевернула научные представления ученых XIX веки и открыла два новых химических элемента: радий и полоний. Кстати, ее отец был преподавателем физики и дружил с русским химиком Менделеевым. Когда она еще была простой сотрудницей лаборатории, ученый высказал уверенность в ее великом будущем.

Мария всю свою жизнь посвятила изучению радиации, но даже не подозревала, что тем самым ежедневно разрушает свой организм. В начале XX века люди не знали о вредном воздействии радиоактивных веществ и использовали их даже в изготовлении бытовых приборов — стрелки часов из радия, например, красиво светились в темноте. Неудивительно, что Мария Кюри носила радиоактивные элементы из лаборатории домой прямо в своем кармане и могла изучать их, грубо говоря, даже за кухонным столом.

Активное взаимодействие с радиоактивными веществами без защитной одежды, в конце концов, стало причиной смерти великой женщины. В 1934 году она умерла от апластической анемии, а потом умерла и ее дочь Ирен Жолио-Кюри — причиной стала анемия, вызванная воздействием находившихся дома радиоактивных веществ. На данный момент личными вещами Марии Кюри нельзя пользоваться без защитных костюмов, а ее тело было положено в цинковый гроб. А все потому, что все ее тело и личные вещи излучают радиацию.

Мария Кюри входит в наш список семи ученых, которые умерли из-за собственных изобретений. А в качестве биографического фильма можно посмотреть «Опасный элемент» 2019 года.

Исаак Ньютон — основа всего

Исаак Ньютон родился на Рождество 1643 года — возможно, таким образом природа сделала огромный подарок для человечества. Великий английский математик и основоположник классической физики появился на свет очень болезненным и окружающие его люди сомневались, что ему удастся выжить. Но мальчик смог и дожил вплоть до 84 лет, которых вполне хватило на изучение математики, физики, механики, оптики и даже астроном ии. Возможно, если бы Исаака Ньютона не существовало, мы бы не имели сегодня автомобилей, компьютеров и прочей окружающей нас техники.

Вот некоторые открытия Ньютона:

закон всемирного тяготения;

принципы классической механики;

теория о движении планет;

первый, второй и третий закон Ньютона.

За свою жизнь ученый написал множество научных работ, но самым главным из них считается «Математические начала натуральной философии». В Европе эта книга была выпущена тиражом 80 экземпляров. Эти книги являются необычайно ценными историческими предметами — в 2016 году стало известно, что одна из них была продана на аукционе за 3,7 миллиона долларов. Оригинал книги находится под охраной сотрудников Королевской академии наук — сколько она стоит, даже страшно представить.

Чтобы всем стало понятно, насколько большой вклад в науку внес Ньютон, можно сказать одно — если бы не его труды, мы бы вряд ли сегодня могли запускать ракеты в космос . Можно сказать, что своими трудами Ньютон вывел человечество на новый уровень познания и смог объяснить, по каким принципам движутся объекты во Вселенной, что такое свет и многие другие явления нашей действительности. Помимо интереса к математике и другим научным сферам, Ньютон занимался и другими делами — например, в студенческие годы он пытался придумать универсальный язык.

Вообще, Исаак Ньютон был очень всесторонне развитым — этим и можно объяснить обилие сделанных им открытий. Об этом стало известно только спустя 200 лет с момента его смерти но, как оказалось, ученый также увлекался мистикой. Об этой черте великого ученого можно узнать из документального фильма «Исаак Ньютон: Последний чародей» 2013 года.

Чарлз Дарвин — великий путешественник

Если бы не Чарлз Дарвин, сегодня мы бы не знали, каким образом произошел человек. Родившийся в 1882 году и доживший до 73 лет английский натуралист является автором книги «Происхождение видов», в котором описана теория эволюции. В общих чертах это значит, что все живые организмы имеют далеких и весьма примитивных предков, которые в ответ на изменения окружающей среды становились сильнее, проворнее и разум нее. Звучит вполне правдоподобно, но некоторые ученые до сих пор сомневаются в результатах трудов Дарвина. Например, недавно известный биолог Масатоси Нэи (Masatoshi Nei) объявил, что движущей силой эволюции является не естественный отбор, а мутации.

Как любой уважающий себя натуралист, Чарлз Дарвин побывал в кругосветном путешествии — это произошло в 1831 году, на судне «Бигль». Во время путешествия, ученый вел заметки и собрал большую коллекцию морских животных. На основе сделанных записей впоследствии была написана книга «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». Но эта книга является далеко не самым известным трудом известного натуралиста.

Вот самые главные работы Чарлза Дарвина:

книга «Происхождение видов», которая вышла в 1859 году;

«Изменение животных и растений в домашнем состоянии», опубликованная в 1868 году;

«Происхождение человека и половой отбор» 1871 года;

«Выражение эмоций у человека и животных», вышедшая в 1872 году.

Узнать больше о жизни и трудах британского натуралиста можно посмотрев два фильма. Первый был снят в 2009 году и называется «Происхождение». Вторая кинолента документальная и называется «Чарлз Дарвин и Древо жизни».

Никола Тесла — отец электричества

Для многих людей имя Никола Тесла — это синоним «электричества». Это гений родился в 1856 году и вырос в Австро-Венгрии, а потом работал во Франции и США. Всю свою 86-летнюю жизнь Никола Тесла посвятил созданию устройств, работающих на энергии переменного тока. Многие биографы называют его человеком, «создавшим XX век». Его имя известно не только среди любителей науки, но и в массовой культуре. Получается, Никола Тесла так же известен, как и Эмметт Браун из фильмов «Назад в будущее».

То, что создавал Никола Тесла, обычно описывается на страницах фантастических книг. Его современником был американский предприниматель Томас Эдисон, который изобрел электрические лампочки. Но Никола Тесла всегда хотел придумать что-то лучшее. В конечном итоге ему удалось создать неоновые лампы, которые можно было зажечь, находясь на довольно большом расстоянии. Ну разве это не магия?

Никола Тесла действительно похож на героя фантастического романа или фильма. В его распоряжении даже были две секретные лаборатории, в которых он проводил опасные для жизни эксперименты с электричеством. В 1899 году у него появилась лаборатория на территории американского штата Колорадо. В ходе одного из экспериментов он создал такое напряжение в электрической сети, что город Колорадо-Спрингс на какое-то время остался без света.

Вторая лаборатория располагалась на острове Лонг-Айленд, которая расположена на северо-востоке США. Но ее невозможно было назвать незаметной, потому что рядом с ней находилась гигантская башня. При помощи нее, ученый намеревался передать энергию через весь земной шар. По его мнению, в этом случае наша планета бы задрожала, но эксперимент не был проведен.