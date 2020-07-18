» » Почему положительные изменения в жизни причиняют боль?

Почему положительные изменения в жизни причиняют боль?

Почему положительные изменения в жизни причиняют боль?

Оказывается, положительные изменения могут стать причиной грусти и меланхолии

Мы склонны думать, что только негативные изменения причиняют боль. Мы связываем боль с потерями, отказами и неудачами. Тем не менее, в нашей жизни случаются позитивные изменения, которые тоже приходят с долей страданий, что может показаться несколько неожиданным. Часто речь идет о выбранных изменениях, которые, вероятно, сделают нас лучше в долгосрочной перспективе, но они не лишены дискомфорта, который иногда наводняет нас в виде грусти, меланхолии или даже беспокойства. Но если мы не готовы справиться с этой долей дискомфорта, вполне вероятно, что позитивные изменения в конечном итоге покажутся меланхоличными, а опыт, который сперва казался положительным, превратится в самый настоящий кошмар. Но почему?


Любые изменения — это плохо?

В жизни одни изменения мы выбираем сами, другие навязывают нам обстоятельства. Тем не менее, и то и другое выводит нас из зоны комфорта, где мы чувствовали себя относительно уверенно и спокойно. Изменения подталкивают нас отказаться от уже привычного и такого знакомого механизма безопасности, к которому мы привыкли и который внедрила наша психика. Это может нас напугать.

Наш мозг предпочитает постоянство и стабильность, которые приносит все знакомое и известное. Вот почему перед лицом изменений, даже если они положительные, вы можете активировать механизм сопротивления изменениям. Сопротивление переменам обычно возникает, когда будущее пугает, как правило, потому, что окружающая среда слишком требовательна или слишком неопределенна.

Почему положительные изменения в жизни причиняют боль?

Ученые полагают, что любые изменения в жизни, даже положительные, могут привести к меланхолии

Мы не можем забывать, что, хотя изменения являются позитивными, например, продвижение по службе, переезд в другой город или разрыв токсичных партнерских отношений, это всегда упражнение в мужестве из-за степени неопределенности, которые привносят перемены. Всякое изменение – это своего рода прыжок в пустоту. Некоторым людям изменения даются несколько сложнее и тяжелее, чем другим. Вот почему некоторые позитивные изменения в жизни могут привести к беспокойству и стрессу. А вот о том, почему пессимисты живут меньше оптимистов, читайте в нашем материале.

Боль при прощании с прошлым

Предполагается, что если изменения будут позитивными, мы можем чувствовать себя только взволнованными, мотивированными и счастливыми. Но это не всегда так. Человеческий разум гораздо сложнее. В жизни не часто происходят вещи полностью положительные или полностью отрицательные. В конце концов мир не черно-белый, а любые изменения связаны с прогрессом. Вот почему придется оставить прошлый позади опыт, привычки или даже людей. Изменение — это прощание с некоторыми вещами, которые были частью нашей жизни или даже нашей личности. И это может быть особенно болезненным.

Отказ — это цена, которую нужно заплатить, когда мы хотим войти в новый этап нашей жизненной истории. В этом случае мы можем принять изменения с амбивалентной позиции, потому что знаем все, что собираемся выиграть, но мы также знаем, что мы многое потеряем. Если мы не справимся с болью, которую может вызвать это прощание, привязанность к прошлому может в конечном итоге замедлить путь к трансформации, на который мы ступили. Это станет препятствием, которое мешает нам продолжать двигаться вперед.

Почему положительные изменения в жизни причиняют боль?

На самом деле вся наша жизнь – это бесконечные попытки приспособиться к постоянно меняющимся условиям окружающей среды

Вот почему важно знать, что, хотя изменения и являются положительными, они могут привести к неожиданным негативным эмоциональным состояниям. Чтобы успешно пройти этот этап, нужно принять эту боль. Мы должны предположить, что всякая трансформация — это всегда обмен прибылью и убытками между нашим прошлым я и будущим я. Мы также должны быть готовы к плохим дням, которые неизбежно придут. В какой-то момент захочется бросить все. Однако транстеорическая модель изменений поведения объясняет, что процесс изменения не происходит линейно. Мы проходим через несколько этапов, на которых двигаемся назад и вперед, возвращаясь к ним ровно до тех пор, пока трансформация полностью не консолидируется.

Чтобы не рухнуть, когда мы идем по этому пути, отмеченному амбивалентными эмоциями и чувствами, мы должны сосредоточиться на новых возможностях, которые открываются перед нами. Помните, что побудило вас сделать этот шаг, к каким переменам вы стремитесь. Сосредоточьтесь на том, чего мы хотим достичь и стремимся обновить наше нынешнее «я»… вплоть до новых обстоятельств и изменений. Важно понимать, что изменения, даже если они хорошие, не всегда даются легко. Но если мы через них пройдем, то они определенно того стоят.

18 июль 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Если люди такие умные, то почему мозг становится меньше?
Новости технологий

Если люди такие умные, то почему мозг становится меньше?

Вероятно, вы этого не знали, но существует несколько теорий о том, почему человеческий мозг становится все меньше начиная с каменного века. Изменения, произошедшие в ходе эволюции Homo Sapiens за
Придуман способ выращивать любые растения в холодных условиях
Новости технологий

Придуман способ выращивать любые растения в холодных условиях

В 2019 году британские и австрийские ученые выяснили, что постепенное повышение температуры нашей планеты может значительно снизить урожайность некоторых сельскохозяйственных культур.
Западная Антарктида плавится снизу за счет геотермального тепла и сверху за счет изменения характера ветра
Новости технологий

Западная Антарктида плавится снизу за счет геотермального тепла и сверху за счет изменения характера ветра

Два новых исследования подтверждают, что геотермальные тепловые потоки являются доминирующей причиной таяния Западно-Антарктического ледяного щита
Северный полюс Земли стремится попасть в Сибирь. Почему?
Новости технологий

Северный полюс Земли стремится попасть в Сибирь. Почему?

Несмотря на все свое кажущееся спокойствие, наша планета далеко не так спокойна, как это может показаться. Оказывается, что даже наиболее устойчивые к изменениям явления могут в какой-то момент
10 вещей, от которых вам нужно отказаться, чтобы достигнуть цели
Новости технологий

10 вещей, от которых вам нужно отказаться, чтобы достигнуть цели

Вещи, которые необходимо выбросить из своей жизни, чтобы, наконец-то, сделать жизнь лучше и добраться до поставленной перед собою цели! Если вы хотите сделать вашу жизнь лучше и побыстрее добраться
Почему так сложно измениться?
Новости технологий

Почему так сложно измениться?

В этой статье вы узнаете, почему людям так сложно меняться. Первая и самая распространённая причина - мы плохо знаем себя, чтобы понять, с чего же лучше начать. Очень мало людей действительно
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Чистая вода состоит не только из молекул H2OАнтарктида. Самый загадочный континент ЗемлиАльтернативная энергетикаЭти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на головуРыба-архитекторНесколько интересных фактов о марсоходе PerseveranceВ России протестируют влияние сетей 5G на людейПарад планет 4 июля 2020: что нужно знать?


Свежие Статьи
Ученые создали крошечную камеру в виде рюкзака для жуков

Ученые создали крошечную камеру в виде рюкзака для жуков

Люди создают животных, не способных жить: жертвы селекции в XXI веке

Люди создают животных, не способных жить: жертвы селекции в XXI веке

Война на сохранение. Почему Германия осталась цела после 1945 года

Война на сохранение. Почему Германия осталась цела после 1945 года

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+