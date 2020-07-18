Почему положительные изменения в жизни причиняют боль?

Оказывается, положительные изменения могут стать причиной грусти и меланхолии

Мы склонны думать, что только негативные изменения причиняют боль. Мы связываем боль с потерями, отказами и неудачами. Тем не менее, в нашей жизни случаются позитивные изменения, которые тоже приходят с долей страданий, что может показаться несколько неожиданным. Часто речь идет о выбранных изменениях, которые, вероятно, сделают нас лучше в долгосрочной перспективе, но они не лишены дискомфорта, который иногда наводняет нас в виде грусти, меланхолии или даже беспокойства. Но если мы не готовы справиться с этой долей дискомфорта, вполне вероятно, что позитивные изменения в конечном итоге покажутся меланхоличными, а опыт, который сперва казался положительным, превратится в самый настоящий кошмар. Но почему?

Любые изменения — это плохо?

В жизни одни изменения мы выбираем сами, другие навязывают нам обстоятельства. Тем не менее, и то и другое выводит нас из зоны комфорта, где мы чувствовали себя относительно уверенно и спокойно. Изменения подталкивают нас отказаться от уже привычного и такого знакомого механизма безопасности, к которому мы привыкли и который внедрила наша психика. Это может нас напугать.

Наш мозг предпочитает постоянство и стабильность, которые приносит все знакомое и известное. Вот почему перед лицом изменений, даже если они положительные, вы можете активировать механизм сопротивления изменениям. Сопротивление переменам обычно возникает, когда будущее пугает, как правило, потому, что окружающая среда слишком требовательна или слишком неопределенна.

Ученые полагают, что любые изменения в жизни, даже положительные, могут привести к меланхолии

Мы не можем забывать, что, хотя изменения являются позитивными, например, продвижение по службе, переезд в другой город или разрыв токсичных партнерских отношений, это всегда упражнение в мужестве из-за степени неопределенности, которые привносят перемены. Всякое изменение – это своего рода прыжок в пустоту. Некоторым людям изменения даются несколько сложнее и тяжелее, чем другим. Вот почему некоторые позитивные изменения в жизни могут привести к беспокойству и стрессу. А вот о том, почему пессимисты живут меньше оптимистов, читайте в нашем материале.

Боль при прощании с прошлым

Предполагается, что если изменения будут позитивными, мы можем чувствовать себя только взволнованными, мотивированными и счастливыми. Но это не всегда так. Человеческий разум гораздо сложнее. В жизни не часто происходят вещи полностью положительные или полностью отрицательные. В конце концов мир не черно-белый, а любые изменения связаны с прогрессом. Вот почему придется оставить прошлый позади опыт, привычки или даже людей. Изменение — это прощание с некоторыми вещами, которые были частью нашей жизни или даже нашей личности. И это может быть особенно болезненным.

Отказ — это цена, которую нужно заплатить, когда мы хотим войти в новый этап нашей жизненной истории. В этом случае мы можем принять изменения с амбивалентной позиции, потому что знаем все, что собираемся выиграть, но мы также знаем, что мы многое потеряем. Если мы не справимся с болью, которую может вызвать это прощание, привязанность к прошлому может в конечном итоге замедлить путь к трансформации, на который мы ступили. Это станет препятствием, которое мешает нам продолжать двигаться вперед.

Вот почему важно знать, что, хотя изменения и являются положительными, они могут привести к неожиданным негативным эмоциональным состояниям. Чтобы успешно пройти этот этап, нужно принять эту боль. Мы должны предположить, что всякая трансформация — это всегда обмен прибылью и убытками между нашим прошлым я и будущим я. Мы также должны быть готовы к плохим дням, которые неизбежно придут. В какой-то момент захочется бросить все. Однако транстеорическая модель изменений поведения объясняет, что процесс изменения не происходит линейно. Мы проходим через несколько этапов, на которых двигаемся назад и вперед, возвращаясь к ним ровно до тех пор, пока трансформация полностью не консолидируется.

Чтобы не рухнуть, когда мы идем по этому пути, отмеченному амбивалентными эмоциями и чувствами, мы должны сосредоточиться на новых возможностях, которые открываются перед нами. Помните, что побудило вас сделать этот шаг, к каким переменам вы стремитесь. Сосредоточьтесь на том, чего мы хотим достичь и стремимся обновить наше нынешнее «я»… вплоть до новых обстоятельств и изменений. Важно понимать, что изменения, даже если они хорошие, не всегда даются легко. Но если мы через них пройдем, то они определенно того стоят.