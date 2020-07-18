» » Почему людям нравятся «круглые числа»?

Почему людям нравятся «круглые числа»?

Почему людям нравятся «круглые числа»?

Кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе»

Представьте ситуацию, когда вы вошли в магазин и увидели два вкусных шоколада. Один из них продается со скидкой 90%, а другой можно купить на 91,27% дешевле. Было бы весьма логично, если бы вы купили второй шоколад, потому что так вы явно потратите чуть меньше денег. Однако, американские ученые уверены, что большинство людей выбрали ли бы первую сладость — только потому, что «круглая» цифра нравится им больше. И плевать, что покупка второй шоколадки это более выгодное действие. Об этом странном поведении человеческого мышления ученые узнали в ходе научного эксперимента, в котором участвовали тысячи людей. Во время прохождения тестов многие добровольцы действительно демонстрировали большее доверие и любовь к «круглым» числам. По мнению ученых, создателям различных реклам и представителям здравоохранения стоит обращаться с цифрами с большей ответственностью — при помощи них можно управлять мышлением людей.

 

Любимые цифры людей

О необычном открытии американских ученых было рассказано в научном журнале ScienceAlert. В проведенном исследовании из шести частей приняло участие 1552 человека. Им пришлось в разной форме отвечать на вопросы, в которых необходимо делать выбор между круглыми числами и точными — прямо как в примере с шоколадом в начале статьи. По необъяснимым причинам, большинство людей выразили большую любовь к числам, оканчивающихся строго на ноль. А к точным числам добровольцы отнеслись с недоверием и, в большинстве случаев, постарались не иметь с ними дела.

Почему людям нравятся «круглые числа»?

Самое большое число в мире состоит из 24 862 048 цифр

Наблюдения показали, что точные показатели вроде 91,27% в некоторой степени даже раздражают людей. Когда добровольцы видели точные цифры, они делали значительную паузу — в их головах явно запускался сложный мыслительный процесс. А когда люди видели круглый показатель вроде 90%, никакой паузы не наблюдалось. Есть предположение, что всем нам попросту легче воспринимать более округленные показатели, чем предельно точные с долями процентов. Именно поэтому некоторые люди и могут выбрать меньшую скидку — мозг легче ее воспринимает.

Управление людьми

По мнению экономиста Гаурава Джейна (Gaurav Jain) из Политехнического института Ренсселера, рекламщикам и представителям органов здравоохранения стоит быть более внимательными к публикуемым в отчетах цифрам. Отношение людей к новым заявлениям может напрямую зависеть от того, какие числа используются в заявлениях — округленные и точные. Когда речь идет о чем-то важном, явно стоит использовать округленные показатели, чтобы на новость обратило внимание большее количество людей.

Почему людям нравятся «круглые числа»?

Люди часто предпочитают округленные цифры и это доказано наукой

Когда-нибудь ученым все-таки удастся создать вакцину от коронавируса и к ней будет необходимо привлечь внимание как можно большего количества людей. Но этого мало — вакцина должна вызывать у людей доверие. Так что, вместо того, чтобы писать о 91,27% эффективности нового средства от коронавируса, было бы логичнее указать 90% эффективность. По сути, никакого вранья нет, потому что разница в цифрах небольшая. Зато в новую вакцину поверит большее количество людей.

С другой стороны, результаты исследования отныне могут быть использованы рекламщиками. Подобные ходы используются уже давно — вы же замечали, что на ценниках вместо каких-нибудь 1000 рублей указана цена в 999 рублей? Разница в одном рубле, но многим людям такой ценник кажется более привлекательным — наш мозг устроен так, что в этом случае 999 кажется нам ближе к 900, чем к 1000. Возникает ощущение, что выбирая товар за 999 рублей, человек сильно экономит.

Почему людям нравятся «круглые числа»?

Маркетологи постоянно играют с ценами и часто мы даже не замечаем подвоха

Есть и другая уловка — некоторые производители наливают молоко, соки и другие подобные продукты в литровые бутылки. Хотя внутри оказывается только около 900 миллилитров. Таким образом они могут получать от продажи продукции больше прибыли и при этом не обманывая покупателей, ведь на этикетке ясно написано — 900 миллилитров.

18 июль 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Найден способ избавления от комплексов по поводу внешности
Новости технологий

Найден способ избавления от комплексов по поводу внешности

В мире очень мало людей, которые полностью довольны своей внешностью. Если верить статистике, в России живет 70% женщин и 63% мужчин, которые уверены в некрасивости своего лица и тела. Но ученые из
Нужно ли пить кофе, чтобы повысить креативность?
Новости технологий

Нужно ли пить кофе, чтобы повысить креативность?

Многие люди после утреннего пробуждения заваривают себе крепкий кофе, чтобы лучше соображать и в целом быть энергичнее. Некоторые считают, что после получения очередной дозы кофеина, вместе с
Влияет ли мелодия будильника на самочувствие человека по утрам?
Новости технологий

Влияет ли мелодия будильника на самочувствие человека по утрам?

Пару десятков лет назад, еще в начале 2000-х годов, мы пробуждались под неприятный писк или звон будильника. Сегодня же будильник встроен даже в самый дешевый смартфон и у нас есть возможность
Что общего между сахаром и наркотиками?
Новости технологий

Что общего между сахаром и наркотиками?

Бывало ли у вас такое, что вам было грустно и вы пытались избавиться от уныния, поедая конфеты, торты и прочие продукты с высоким содержанием сахара? Наверняка вы читали о свойстве сладостей
Почему людей с лишним весом проще вылечить от рака?
Новости технологий

Почему людей с лишним весом проще вылечить от рака?

В уже далеком 2015 году в британской службе новостей BBC были опубликованы результаты исследования, указывающие о взаимосвязи недостаточного сна и излишнего веса с высокой вероятностью развития рака.
Тайные приёмы магазинов
Новости технологий

Тайные приёмы магазинов

1. Мы любим истории Поставьте в магазине рядом с хлебопечкой за $279 хлебопечку за $429. Параметры их должны различаться очень незначительно. Продажи более дешёвой хлебопечки серьёзно увеличатся,
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Чистая вода состоит не только из молекул H2OАнтарктида. Самый загадочный континент ЗемлиАльтернативная энергетикаЭти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на головуРыба-архитекторНесколько интересных фактов о марсоходе PerseveranceВ России протестируют влияние сетей 5G на людейПарад планет 4 июля 2020: что нужно знать?


Свежие Статьи
Ученые создали крошечную камеру в виде рюкзака для жуков

Ученые создали крошечную камеру в виде рюкзака для жуков

Люди создают животных, не способных жить: жертвы селекции в XXI веке

Люди создают животных, не способных жить: жертвы селекции в XXI веке

Война на сохранение. Почему Германия осталась цела после 1945 года

Война на сохранение. Почему Германия осталась цела после 1945 года

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+