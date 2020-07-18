Почему людям нравятся «круглые числа»?

Кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе»

Представьте ситуацию, когда вы вошли в магазин и увидели два вкусных шоколада. Один из них продается со скидкой 90%, а другой можно купить на 91,27% дешевле. Было бы весьма логично, если бы вы купили второй шоколад, потому что так вы явно потратите чуть меньше денег. Однако, американские ученые уверены, что большинство людей выбрали ли бы первую сладость — только потому, что «круглая» цифра нравится им больше. И плевать, что покупка второй шоколадки это более выгодное действие. Об этом странном поведении человеческого мышления ученые узнали в ходе научного эксперимента, в котором участвовали тысячи людей. Во время прохождения тестов многие добровольцы действительно демонстрировали большее доверие и любовь к «круглым» числам. По мнению ученых, создателям различных реклам и представителям здравоохранения стоит обращаться с цифрами с большей ответственностью — при помощи них можно управлять мышлением людей.

Любимые цифры людей

О необычном открытии американских ученых было рассказано в научном журнале ScienceAlert. В проведенном исследовании из шести частей приняло участие 1552 человека. Им пришлось в разной форме отвечать на вопросы, в которых необходимо делать выбор между круглыми числами и точными — прямо как в примере с шоколадом в начале статьи. По необъяснимым причинам, большинство людей выразили большую любовь к числам, оканчивающихся строго на ноль. А к точным числам добровольцы отнеслись с недоверием и, в большинстве случаев, постарались не иметь с ними дела.

Наблюдения показали, что точные показатели вроде 91,27% в некоторой степени даже раздражают людей. Когда добровольцы видели точные цифры, они делали значительную паузу — в их головах явно запускался сложный мыслительный процесс. А когда люди видели круглый показатель вроде 90%, никакой паузы не наблюдалось. Есть предположение, что всем нам попросту легче воспринимать более округленные показатели, чем предельно точные с долями процентов. Именно поэтому некоторые люди и могут выбрать меньшую скидку — мозг легче ее воспринимает.

Управление людьми

По мнению экономиста Гаурава Джейна (Gaurav Jain) из Политехнического института Ренсселера, рекламщикам и представителям органов здравоохранения стоит быть более внимательными к публикуемым в отчетах цифрам. Отношение людей к новым заявлениям может напрямую зависеть от того, какие числа используются в заявлениях — округленные и точные. Когда речь идет о чем-то важном, явно стоит использовать округленные показатели, чтобы на новост ь обратило внимание большее количество людей.

Когда-нибудь ученым все-таки удастся создать вакцину от коронавирус а и к ней будет необходимо привлечь внимание как можно большего количества людей. Но этого мало — вакцина должна вызывать у людей доверие. Так что, вместо того, чтобы писать о 91,27% эффективности нового средства от коронавирус а, было бы логичнее указать 90% эффективность. По сути, никакого вранья нет, потому что разница в цифрах небольшая. Зато в новую вакцину поверит большее количество людей.

С другой стороны, результаты исследования отныне могут быть использованы рекламщиками. Подобные ходы используются уже давно — вы же замечали, что на ценниках вместо каких-нибудь 1000 рублей указана цена в 999 рублей? Разница в одном рубле, но многим людям такой ценник кажется более привлекательным — наш мозг устроен так, что в этом случае 999 кажется нам ближе к 900, чем к 1000. Возникает ощущение, что выбирая товар за 999 рублей, человек сильно экономит.

Есть и другая уловка — некоторые производители наливают молоко, соки и другие подобные продукты в литровые бутылки. Хотя внутри оказывается только около 900 миллилитров. Таким образом они могут получать от продажи продукции больше прибыли и при этом не обманывая покупателей, ведь на этикетке ясно написано — 900 миллилитров.