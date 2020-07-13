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Бубонная чума – самая смертоносная инфекция в истории человечества?

Бубонная чума – самая смертоносная инфекция в истории человечества?

В 2019 году исследователи выяснили, что первый очаг средневековой пандемии чумы зародился на территории современного Татарстана

С давних пор чума внушает людям панический ужас. «Черная смерть», как называли ее в древности в одном только VI веке погубила 100 миллионов человек – только вдумайтесь в эти цифры. Некоторые государства, например Византийская империя, практически опустели: начиная с 1346 по 1351 годы великий мор унес жизни по меньшей мере 24 миллионов жителей Европы. В то время города с многотысячным населением, затронутые пандемией, покидало от пяти до десяти выживших. Смертельные эпидемии чумы легли в основу таких произведений как «Декамерон» Джованни Боккаччо, «Пир во время чумы» Александра Пушкина, рассказ Эдгара По «Король Чума» и роман Альбера Камю «Чума». Казалось, что в XX и XXI веке эта болезнь практически исчезла, но так ли это?


Что такое чума?

Несмотря на то, что одна из самых смертоносных болезней в истории человечества легко лечится антибиотиками, это потенциально смертельное заболевание по-прежнему среди нас. Дело в том, что возбудителем чумы являются бактерии под названием Yersinia pestis, естественными хозяевами которых являются блохи, паразитирующие на некоторых грызунах. Бубонная чума – самая распространенная форма заболевания, которой могут заразиться люди. Свое название болезнь получила из-за специфических симптомов – появления болезненных, опухших лимфатических узлов или «бубонов» в паху или подмышечной впадине.

Первые симптомы заболевания проявляются между двумя и шестью днями после заражения. Наряду с увеличенными лимфатическими узлов, размер которых может достигать размера куриного яйца, другие симптомы включают лихорадку, озноб, головную боль, мышечные боли и усталость. Чума также может поражать легкие, вызывая кашель, боль в груди и затруднение дыхания. Бактерии могут попасть в кровоток и стать причиной сепсиса, что может привести к повреждению тканей, отказу органов и смерти. Но как и где можно заразиться чумой?

Бубонная чума – самая смертоносная инфекция в истории человечества?

В желудке блох чумная бактерия чувствует себя прекрасно

Заразиться черной смертью можно в результате:

  • Укуса зараженных блох
  • Прикосновение к инфицированным животным, таким как крысы и мыши
  • Вдыхание инфицированных дыхательных капель, распространяемых инфицированными людьми или животными
  • Домашние кошки и собаки могут заразиться от укусов блох или от поедания зараженных грызунов

Инфекция также может проникнуть в организм через порез на коже, если человек вступает в тесный контакт с кровью зараженного животного. Тело человека, умершего после заражения чумой, представляет опасность для окружающих,в особенности для тех, кто готовит тело к погребению.

Вспышка чумы в Китае

Своевременное лечение антибиотиками имеет жизненно важное значение для больного, так как если чуму не лечить, она может убить. Ранняя диагностика, включая лабораторные анализы, может спасти жизнь. Говоря об этой ужасной болезни, важно понимать, что время от времени заболевание возникает в разных планеты. В последние годы вспышки заболевания отмечались в Демократической Республике Конго и на Мадагаскаре. Хотя чума была причиной широко распространенных вспышек болезней в Средние века, современные вспышки, к счастью, невелики. Но это не значит, что мы не должны беспокоиться. О том, как чтение новостей о конце света влияет на здоровье, читайте в нашем материале.

Как сообщает CNN News со ссылкой на государственное информационное агентство Китая Синьхуа, власти региона Внутренняя Монголия закрыли несколько туристических объектов после подтвержденного случая заражения бубонной чумой. Вспышка произошла в Баяннуре, расположенном к северо-западу от Пекина. Пять близлежащих туристических точек в настоящее время закрыты, а посетителям «строго запрещено въезжать и посещать чумной район. Причиной вспышки чумы считается растущая популяция грызунов и употребление в пищу мяса сурков, зараженное бактерией Yersinia pestis. На момент написания статьи пациент изолирован и проходит лечение в больнице. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

Бубонная чума – самая смертоносная инфекция в истории человечества?

Так выглядит граница между Россией и Восточной Монголией. А говорят не волноваться

Как пишет BBC News, эксперты отмечают, что залогом успешного лечения является ее выявление на ранней стадии, потому что больных можно изолировать и лечить, тем самым предотвратив распространение инфекции. Бубонная чума, хотя это может показаться тревожным, будучи еще одним крупным инфекционным заболеванием, поддается лечению антибиотиками.

13 июль 2020 /
Новости технологий
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