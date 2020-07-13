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Хомяки оказались на грани полного исчезновения

Хомяки оказались на грани полного исчезновения

В природе хомяки живут около 4 лет

В XX веке обыкновенные хомяки (Cricetus cricetus) толпами бегали по степям Европы и России, считаясь сельскохозяйственными вредителями. Они были такими же многочисленными созданиями, как крысы и белки — казалось, что им никогда не будет грозить вымирание. Только вот человечество, со своей любовью к средствам против вредителей и вырубке лесов с последующей постройкой ярких многоэтажек, смогло навредить даже этим крошечным созданиям. Международный союз охраны природы (МСОП) неожиданно для всех нас включил хомяков в список животных, находящихся на грани исчезновения. Оказалось, что из-за непредусмотрительности людей, за последние два десятка лет они начали давать мало потомства и уже почти не встречаются в некоторых регионах нашей планеты. Так неужели хомяки стали такими же редкими животными, как черные носороги?


Вымирание животных

О риске исчезновения хомяков с лица нашей планеты было рассказано на сайте Red List. Эти грызуны обитают на территории Евразии и встречаются даже на степях России. Длина их тела достигает 34 сантиметров и при этом у них есть 8-сантиметровый хвост с короткими волосами. Мягкая шерсть хомяков окрашена в рыжеватый цвет, который явно помогает им маскироваться на фоне степной растительности. Днем хомяки прячутся в норах, а в сумерках выходят для поедания растительных кормов, а иногда — с целью охоты на насекомых и даже мышей. Иногда они пробираются в хранилища с зернами, поэтому их и относят к вредителям.

Хомяки оказались на грани полного исчезновения

Хомяки едят горох, рис, просо, гречиху и даже картофель

Недавно исследователи из МСОП оценили состояние популяций хомяков из разных уголков мира. Было обнаружено, что в ходе пары десятилетий их стало настолько мало, что могут обрести природоохранный статус «грани полного исчезновения» (CR). До сих пор эти грызуны относились к животным, вызывающим наименьшие опасения.

Охранные статусы МСОП:


«Исчезнувшие» (EX);
«Исчезнувшие в дикой природе» (EW);
«Находящиеся на грани полного исчезновения» (CR);
«Исчезающие» (EN);
«Уязвимые» (VU);
«Находящиеся в состоянии, близком к угрожающему» (NT)
«Вызывающие наименьшие опасения» (LC);
«Недостаток данных» (DD);
«Неоцененные» (NE).

По словам исследователей, хомяки изменили свой статус очень резко. Помимо них, статус CR также присвоен черным носорогам (Diceros bicornis). На данный момент в мире насчитывается всего лишь около 5000 носорогов этого вида. Но это значит, что хомяков тоже осталось несколько тысяч. Дело в том, что исследователи из МСОП дают охранные статусы не только исходя из количества особей в природе. При проведении расчетов, они также учитывают возможные риски вымирания.

Хомяки оказались на грани полного исчезновения

Один из подвидов чёрного носорога Западной Африки считается официально вымершим

Спасение животных

А поводов считать, что хомячкам грозит вымирание, очень много. Одна из главных причин сокращения их популяции — это изменения, которые происходят в сфере сельского хозяйства. Для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, фермеры все чаще используют ядовитые вещества, которые попадают в организмы всех грызунов — хомяки не входят в список исключений. Также на численность хомяков могли повлиять климатические изменения и световое загрязнение. Считается, что яркие огни городских домов могут влиять на режимы сна многих животных и приводить к их гибели.

Чтобы спасти хомяков от вымирания, исследователи хотят внимательнее изучить, в каких регионах нашей планеты их стало меньше всего. Затем они вывезут часть животных из территорий, в которых они процветают, и перевезут в пострадавшие районы. Такие мероприятия уже проводятся в ряде некоторых стран вроде Германии и Франции.

В ходе исследования ученые обнаружили и других животных, которые оказались на грани вымирания. Например, полностью вымереть рискуют так называемые гладкие киты (Eubalaena glacialis). Когда-то давно их популяция возросла благодаря запрету охоты на китов. Однако, в последнее время эти создания умирают, сталкиваясь с кораблями и запутываясь в сетях. На данный момент в мире осталось всего лишь около 250 гладких китов.

13 июль 2020 /
Новости технологий
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