» » Что такое голограмма и как ее сделать?

Что такое голограмма и как ее сделать?

Что такое голограмма и как ее сделать?

Существует гипотеза, согласно которой наша Вселенная – самая настоящая голограмма

Свет – это удивительная форма энергии, которая проносится через наш мир с невероятной скоростью: 300 000 километров в секунду — этого достаточно, чтобы пролететь от солнца до Земли всего за 8 минут. Мы видим мир вокруг, потому что наши глаза являются сложными детекторами света: они постоянно улавливают световые лучи, отражающиеся от близлежащих объектов, в результате чего мозг может создавать постоянно меняющуюся картину об окружающем мире. Единственная проблема заключается в том, что мозг не способен вести постоянную запись того, что видят глаза. Мы можем вспомнить то, что, как нам казалось, мы видели, и распознать образы, которые мы видели в прошлом, но мы не можем легко воссоздать образы неповрежденными, как только они исчезли из поля зрения.


Можно ли сохранить луч света?

Сколько голограмм в вашем кошельке? Если у вас есть какие-то деньги, ответ, вероятно, будет: «довольно много.» Голограммы – это блестящие металлические узоры с призрачными изображениями внутри банкнот, которые помогают бороться с фальшивомонетчиками, так как их очень трудно воспроизвести. На кредитных картах тоже есть голограммы. Но для чего еще можно использовать голограммы?

Еще в 19 веке гениальные изобретатели помогли решить эту проблему, открыв способ захвата и хранения изображений на химически обработанной бумаге. фотография, как известно, произвела революцию в том, как мы видим мир и взаимодействуют с ним – и она дала нам фантастические формы развлечений в 20-м веке в виде фильмов и телевидения. Но как бы реалистично или художественно ни выглядела фотография, о ее реальности не может быть и речи. Мы смотрим на фотографию и мгновенно видим, что изображение – это застывшая история: свет, который захватил объекты на фотографии, исчез давным-давно и никогда не может быть восстановлен.

Что такое голограмма и как ее сделать?

Голограмма безопасности на банкноте помогает остановить фальшивомонетчиков – их труднее воспроизвести, чем другие устройства безопасности.

Что такое голограмма?

Голограммы немного похожи на вечные фотографии. Это своего рода «фотографические призраки»: они выглядят как трехмерные фотографии, которые каким-то образом попали в ловушку внутри стекла, пластика или металла. Когда вы наклоняете голограмму кредитной карты, то видите изображение чего-то вроде птицы, движущейся «внутри» карты. Как она туда попадает и что заставляет голограмму двигаться? Чем она отличается от обычной фотографии?

Предположим, вы хотите сфотографировать яблоко. Вы держите камеру перед собой, и когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, объектив камеры ненадолго открывается и пропускает свет, чтобы попасть на пленку (в старомодной камере) или на светочувствительный чип датчика изображения (чип в цифровой камере). Весь свет, исходящий от яблока, исходит из одного направления и попадает в один объектив, поэтому камера может записывать только двумерную картину света, темноты и цвета.

Что такое голограмма и как ее сделать?

Голограмма слона выглядит так

Если вы смотрите на яблоко, происходит что-то другое. Свет отражается от поверхности яблока в оба ваших глаза, и мозг сливает их в одно стереоскопическое (трехмерное) изображение. Если вы слегка повернете голову, лучи света, отраженные от яблока, будут двигаться по несколько иным траекториям, чтобы встретиться с вашими глазами, и части яблока теперь могут выглядеть светлее, темнее или и вовсе быть другого цвета. Ваш мозг мгновенно все пересчитывает и вы видите несколько иную картину. Вот почему глаза видят трехмерное изображение.

Голограмма – это нечто среднее между тем, что происходит, когда вы фотографируете, и тем, что происходит, когда вы смотрите на что-то реально. Как и фотография, голограмма – это постоянная запись отраженного от объекта света. Но голограмма также выглядит реальной и трехмерной и движется, когда вы смотрите вокруг нее, точно так же, как реальный объект. Это происходит из-за уникального способа, которым создаются голограммы.


Как сделать голограмму?

Создать голограмму можно отражая лазерный луч от объекта, который вы хотите захватить. На самом деле, вы разделяете лазерный луч на две отдельные половины, просвечивая его через полузеркало (кусок стекла, покрытый тонким слоем серебра, так что половина лазерного света отражается и половина проходит через него). Одна половина луча отражается от зеркала, попадает на объект и отражается на фотопластинке, внутри которой будет создана голограмма. Это называется объектным лучом. Другая половина луча отражается от другого зеркала и попадает на ту же самую фотопластинку. Это – опорный луч. Голограмма образуется там, где два луча в пластине встречаются.

13 июль 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Почему мы видим отражение в зеркале
Новости технологий

Почему мы видим отражение в зеркале

Как работает свет? То есть, почему мы видим все эти блики, вспышки, отражения в разных поверхностях. Попробуйте посмотреть в зеркало ночью и вы поймете о чем я. Свет может исходить из первичных
Световые мечи из
Новости технологий

Световые мечи из "Звездных войн" уже не фантастика

Наука и техника шагают вперед семимильными шагами, так не пора ли бы им создать уже что-то действительно стоящее? Как насчет тех самых джедайских мечей, на которых сражались герои культовых «Звездных
Почему у человека цвет глаз не может быть желтого цвета
Новости технологий

Почему у человека цвет глаз не может быть желтого цвета

Глаза – зеркало души. Глаза не могут врать. И еще множество подтверждений тому, что наши органы зрения – это не просто часть человеческого организма, а очень значимый элемент, играющий важные
Теперь голограммы можно трогать руками
Новости технологий

Теперь голограммы можно трогать руками

«Голодек» из фильма «Звездный путь» стал намного ближе к реальности после появления системы, которая позволяет трогать объемные изображения голыми руками. Тактильную голограмму можно почувствовать
Странное яблоко выросло в Тасмании
Новости технологий

Странное яблоко выросло в Тасмании

Редкая мутация превратила яблоко в красно-зеленое. Когда Мел Стэйпли попросила своего восьмилетнего сына собрать яблоки с дерева на их участке, она была сбита с толку видом урожая, с которым он
Луна это голограмма?
Новости технологий

Луна это голограмма?

Данное видео сделано из Германии и снималось на протяжении 4-х дней начиная с 7 июля 2014г. Отчетливо видно, как по поверхности Луны "пробегают волны", а вернее полоса и это похоже на то, как
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Чистая вода состоит не только из молекул H2OДикие людиАнтарктида. Самый загадочный континент ЗемлиАльтернативная энергетикаЭти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на головуРыба-архитекторПарад планет 4 июля 2020: что нужно знать?В России протестируют влияние сетей 5G на людей


Свежие Статьи
Феномен

Феномен "Слепота на лица"

Швейцарская компания создаст индивидуальные хранилища в Альпах

Швейцарская компания создаст индивидуальные хранилища в Альпах

Чем занимается наш мозг во сне?

Чем занимается наш мозг во сне?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+