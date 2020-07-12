Не умеете петь? В этом виноват мозг

Когда певец не попадает в ноты, дело не обязательно в проблемах со слухом.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему так сильно любите музыку? Некоторые ответы могут прийти на ум мгновенно: музыка заставляет нас острее чувствовать эмоции, помогает справиться с эмоциональной или физической болью и связывает нас с другими людьми… список можно продолжать и продолжать. Проще говоря, благодаря музыке мы чувствуем себя хорошо, а данные многочисленных научных исследований это подтверждают. Когда мы слушаем музыку, наш мозг высвобождает дофамин – химическое вещество, ответственное как за чувство удовольствия, так и зависимости. Но что происходит с мозг ом тех, кто поет? Есть ли разница в активности мозг а между профессиональными музыкантами и теми, кто не умеет петь?



Пение и физиология

По мнению исследователей, хотя почти все мы снабжены биологическим «оборудованием» для производства широкого спектра нот, около 60% людей на планете не умеют петь. На протяжении многих лет нейробиологи исследовали музыкальные способности людей, изучая, как и почему мы создаем музыку, отношения между песней и языком и другие тайн ы музыкального познания. Как пишет издание Discover, оказывается, несмотря на то, что у большинства из нас нет голоса, в мозг у тех, кто поет, происходят удивительные вещи.

Несмотря на то, что распознать плохое пение способен каждый, далеко не все знают, что оно также имеет научное определение. Результаты исследований показывают, что большинство людей, вне зависимости от музыкальной подготовки, довольно хорошо запоминают ноты и длительность пения. В целом, около 60% не музыкантов не могут воспроизвести мелодию. Но почему? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо было исключить самое простое объяснение: у тех, кто плохо поет голосовые связки развиты недостаточно хорошо. Однако эта гипотеза была достаточно быстро опровергнута, так как мышцы на горле не имеют никакого отношения к способности взять ту или иную ноту.

Плохой певец как бейсболист, который понимает, как следует бить, и все равно промахивается.

Это сузило круг возможных вариантов ответа до двух. Неумение петь может также оказаться вопросом восприятия: возможно, с самого начала некоторые люди просто не слышали ноты правильно. Или это могут быть трудности с управлением моторикой – те, кто плохо поют не могут напрягать голосовые связки достаточно, чтобы воспроизвести услышанное. В ходе эксперимента, в котором приняли участие приняли участие профессилнальные музыканты с опытом работы не менее семи лет, а также люди, которые никогда не занимались пением.

Испытуемых попросили воспроизвести синтезированные с помощью компьютера вокальные тональности. Ученые подбирали ноты с помощью простого устройства, в котором кнопка меняет высоту звука, прямо как скольжение пальца вверх и вниз по гитарной струне. Обе группы в конечном итоге смогли услышать правильные ноты. В то время как профессиональные музыканты были быстрее, все участники смогли точно воспроизвести ноты. Но когда их попросили использовать для их воспроизведения собственные голоса, те, кто не умеют петь преуспели только в 59 процентах случаев. Но почему?

Исследователи подозревают, что в основе проблемы лежит механизм исправления ошибок — способность мозг а сравнивать свою деятельность с деятельности других людей и корректировать мозг овую активность. Даже когда испытуемые проигрывали одну и ту же ноту более 20 раз, не профессионалы, которые ошиблись в первый раз, не смогли воспроизвести высоту тона. Что характерно, они часто пели одну и ту же ошибочную ноту снова и снова. Это говорит о том, что мозг настойчиво повторяет ошибку, даже когда мы определяем ноты на слух. Наш мозг имеет способность сигнализировать голосу, чтобы произвести правильную ноту, но наметил «неверный выход», чтобы соответствовать воспринимаемой ноте.

Человеческий мозг довольно хорошо воспринимает музыку, поэтому многие из нас любят слушать музыку, не будучи великими музыкантами. Но те же самые мозг и дают нашим голосовым связкам неверные инструкции. Исследователи, изучающие травмы и повреждения головного мозг а, также обнаружили, что «переучить» мозг возможно, но для взрослых людей это может оказаться очень трудоемкой задачей, требующей ежедневной практики на протяжении многих лет. Так или иначе, нет ничего невозможного и если у вас есть хороший учитель вокала и терпение, то все получится.