Одна из самых неприятных картин для городского жителя.

Многие люди просто не могут сесть в машину и не запустить навигатор, чтобы посмотреть, как и сколько придется ехать. Я — человек, который еще застал время, когда на машине надо было ездить с картой. Это было всего лет 10-15 назад, и поэтому я даже к простым навигаторам отношусь с большим уважением, хоть и считаю, что от них тупеешь. А вот карты с прогнозом пробок — это вообще фантастика, которую многие недооценивают. Правда, не многие знают, как строятся пробки и относятся к ним как к тому, что просто существует. Все одновременно и проще, и сложнее, чем кажется. Поэтому давайте разбираться, чтобы понять, как работает прогноз пробок. Зная это, можно пользоваться этими возможностями куда более продуктивно.

Как навигатор получает данные о пробках

Даже если вы идеально знаете город, все равно время от времени вам пригодится возможность посмотреть время проезда. Особенно это важно в больших городах, когда ты знаешь, как проехать на другой конец города (или просто в район, где редко бываешь), но не знаешь, какие там пробки в это время дня.

Прежде всего надо понимать, что у навигаторов есть два типа данных. Одни называются статичными, а вторые — динамичными. К первым относятся те данные, которые не меняются долгое время и являются частью местности. Это могут быть здания, сооружения, точки интереса (POI), дороги, дорожные знаки и так далее. Проще говоря, все, что есть на местности, и то, что необходимо знать, чтобы нормально по ней перемещаться.

К динамичным данным относится дорожная ситуация и то, что меняется каждый день, а то и по несколько раз в день! Например, пробки, перекрытия и так далее. Без этих данных можно ездить, но это будет не так удобно. Хотя, если вы едете на дальнее расстояние и вам надо только понимать, когда свернуть на другое шоссе, динамичные данные вам вообще не нужны.

Для удобства работы и скорости обновления карты, она разбита на участки, которые обрабатываются по отдельности и потом сопоставляются с соседними участками. Также новые данные не полностью перекрывают старые, а накладываются на них. Старые в этом случае имеют меньший вес, но обеспечивают более плавное изменение дорожной ситуации, ведь она не может поменяться моментально. Данные о скорости тоже усредняются — никто не следит за скоростью каждой машины.

Как навигатор определяет пробку на дороге

Чтобы навигационная система поняла, что на дороге пробка, она должна получить много данных. В первую очередь, ей надо понимать характер каждой конкретной дороги и то, сколько на ней машин едет с существенным отклонением от максимальной или средней скорости. Например, 100 машин на МКАД или 100 машин в центре на дороге с одной полосой — этой очень разные вещи. Так же как один трактор, который ”тошнит” в правой полосе со скоростью 20 км/ч вместо разрешенных 80 км/ч, это не то же самое, если весь поток будет ехать с минимальной скоростью. Ну, и конечно, две машины со скоростью 10 км/ч на проселочной дороге, где формально разрешено 60 км/ч, тоже не заставят систему посчитать, что там пробка.

Был даже один шутник, который не пожалел времени и денег, чтобы ”нарисовать” на карте пробку. Для этого он расположил несколько десятков смартфонов с включенным навигатором на небольшой, заведомо свободной улице. В итоге, система восприняла эти навигаторы так, как будто они установлены в машинах, и поняв, что их на дороге очень много и они стоят, показала не карте серьезный затор.

Именно так навигатор и понимает, где есть пробка, а где нет. То есть, если во всех машинах города будут висеть навигаторы, мы будем получать максимально полные данные. С другой стороны, никто не отменял шутку про 18:00.

Насколько точно показываются пробки в навигаторе

Так как данные строятся на основании перемещения машин и навигаторов в них, то и пробки могут строиться с некоторыми допущениями. Например, если вы едете по узкой улице и встаете в пробку, которая образовалась из-за упавшего пару минут назад дерева, вы не увидите эту пробку на карте, так как не набралось еще достаточно данных от других навигаторов. Более того, если в этой пробке не будет машин с навигаторами, она может вообще не появиться на картах.

Так же есть задержки в расчете пробок, когда системе надо сопоставить данные и понять, с какой скоростью машины проезжают этот участок. Только после обработки она скажет, сколько именно вы будете ехать через этот участок.

Впрочем, даже после такого расчета могут быть ошибки во времени построения маршрута. Защитить от таких ошибок не может даже прогноз пробок.

Например, вы выезжаете с работы в 18:00 и видите, что до дома вам ехать 30 минут. Но в итоге едете 60 минут. Так получается из-за того, что все выехали с работы в это время и загрузили дороги, а навигатор построил маршрут на основании фактической ситуации. Иногда некоторые системы для прогнозирования времени в пути используют статистические данные, но они тоже могут сильно меняться. Например, авария, сильный дождь или ремонт дороги в одном ряду могут превратить относительно свободную дорогу в безнадежно стоящую.

Может ли один человек повлиять на данные пробок в навигаторе?

Конечно, может, если перекроет своей машиной всю дорогу или заденет троллейбус на перекрестке. А если серьезно, то нет.

Для того, чтобы на карте отобразилось затруднение, надо, чтобы десятки навигаторов зафиксировали отсутствие движения на дороге. Если мы говорим о фиксации аварий или сообщений о дорожной ситуации, то там несколько человек должны подтвердить сообщение другого пользователя. Если написано, что ”в правом ряду авария”, а ее нет, несколько человек скажут, что в данных ошибка и отметка пропадет с карт. Кстати, именно так и пропадают уведомления об авариях, когда машины уже растащили.

Может ли пешеход с навигатором сбить систему построения пробок

Теоретически медленные пешеходы с навигаторами в телефоне, которые идут рядом с дорогой, могут внести смуту и сформировать пробку, но это крайне маловероятно, ведь достаточно провести минимальный поведенческий анализ и все станет ясно.

Пешеход движется обычно очень равномерно. Скорость почти не выпадает за пределы 4-6 км/ч. При этом он не останавливается каждые 20 метров и не разгоняется резко до 10-20 км/ч. Проще говоря, посмотрев на трек перемещения пешехода, очень сложно спутать его с треком движения автомобиля в пробке.

Что означают баллы загруженности дорог в Яндекс Картах

Чтобы пользователям было проще ориентироваться в компьютерных алгоритмах, вся информация выводится в виде трех цветов, наложенных на дорогу, или цифр по десятибалльной шкале, которые означают уровень затруднений — от ”дороги свободны” до ”пешком быстрее”.

Многие заметили, как несколько лет назад многое поменялось, и то, что раньше отмечалось как 8 баллов, стало отмечаться как 5-6 баллов. Это не заговор и попытки задобрить водителей, отвлекая их от происходящего в стране (была у людей и такая версия). Так получилось из-за того, что пробки стали больше и всегда писать 9-10 не было смысла.

Также баллы зависят от города. Чем выше там загрузка, тем меньше цифра при одном и том же уровне пробок. То есть одинаковая ситуация в Москве и небольшом городе будет отображаться, например, как 5 и 8 баллов соответственно. То есть для одних это ежедневная картина, а для других почти коллапс.

Так получается из-за того, что за эталон нуля балов или ”дороги свободны” берется максимальная скорость движения ночью. За 10 баллов или ”пешком быстрее” берется максимальная загрузка в каждом конкретном городе.

Можно ли верить пробкам в навигаторе

Можно и нужно, так как он обладает хоть какой-то картиной происходящего, а мы можем только знать маршрут и примерную дорожную ситуацию, на которую влияет много переменных.

Многие говорят, что в последнее время навигаторы строят не самый быстрый маршрут, а тот, который позволит разгрузить дороги. Но не это ли самый быстрый маршрут, когда тебя отправляют туда, где нет пробок?

Навигаторы постоянно учатся и получают новые настройки. Поэтому они становятся умнее, а элементы самообучения делают их еще более умными. Уже сейчас без них в городе достаточно сложно, а когда они станут еще лучше, станет вообще хорошо.

Главное понимать, что чем больше данных будет, тем лучше карта будет работать и разгружать дороги города. А еще важно отмечать дорожные события. Если стоит отметка, не поленитесь нажать на нее и подтвердить или опровергнуть. В пробке все равно делать нечего, а такое действие поможет другим. В конце концов все хотят быстрее уехать и оказаться дома.