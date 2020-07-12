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Что такое черные планеты и существуют ли они?

Что такое черные планеты и существуют ли они?

Экзопланеты – это планеты, вращающиеся вокруг других звезд. Результаты последних исследований показали, что черные планеты (горячие Юпитеры) существуют.

Самая черная планета в наблюдаемой Вселенной была обнаружена космическим телескопом NASA Spitzer. Раскаленный шар газа или «горячий Юпитер» под названием HD 149026b, имеет температуру около 2040 градусов Цельсия, что примерно в 3 раза выше, чем на скалистой поверхности Венеры – самой горячей планеты в Солнечной системе. Она настолько горячая, что астрономы полагают, что это небесное тело поглощает почти все тепло от своей звезды и отражает очень мало света. Объекты, которые не отражают солнечного света, являются черными. Следовательно, HD 149026b может быть не только самой черной известной планетой во Вселенной, но и самой горячей.

 


Экзотические экзопланеты

Еще один черный Юпитер TrES-2b, температура на котором может достигать 980 градусов по Цельсию был обнаружен в 2011 году с помощью космического телескопа NASA Kepler. Вращающийся всего в 4 миллионов километров от своей звезды газовый гигант размером почти не отражает солнечных лучей. Если бы могли рассмотреть TrES-2b вблизи, то он выглядел бы почти как черный газовый шар с легким красным оттенком – настоящая экзотика среди экзопланет.

Напомню, что космический аппарат Kepler, вращающийся вокруг Земли, специально был разработан для поиска планет за пределами нашей Солнечной системы. Однако на таких расстояниях – а TrES-2b находится в 750 световых годах от Земли – это не так просто, как фотографировать Луну или Марс. Используя световые датчики, называемые фотометрами, которые непрерывно отслеживают свет десятков тысяч звезд, Kepler ищет регулярное затемнение звезд. Такие провалы в яркости могут указывать на то, что перед звездой, относительно Земли, блокируя часть света звезды, проходит планета.

Что такое черные планеты и существуют ли они?

Черные планеты или горячие Юпитеры – интересное явление на просторах наблюдаемой Вселенной

Как пишет National Geographic, когда планета проходит перед своей звездой, ее затененная сторона обращена к Kepler. Но когда планета начинает вращаться в сторону и «позади» своей звезды, ее обращенная к солнцу сторона оказывается лицом к зрителю. Количество звездного света растет до тех пор, пока планета, став невидимой для космического телескопа, полностью не пройдет позади своей звезды.

Современные компьютерные модели предсказывают, что горячие газовые гиганты, которые вращаются очень близко к своим звездам, могут быть только такими же темными, как Меркурий, который отражает около 10 процентов солнечного света, попадающего на него. Но TrES-2b настолько темный, что отражает только один процент звездного света, который достигает его поверхности. Это означает, что текущие модели, возможно, необходимо пересмотреть. Но что делает эти экзопланеты черными?

Что такое черные планеты и существуют ли они?

На самом деле большинтсво планет в известной Вселенной – это газовые гиганты и горячие Юпитеры

Ответ на этот вопрос, вероятно, лежит в несколько ином подходе – а именно инфракрасном телескопе Spitzer, который смог измерить излучение исходящее от HD 149026b. Примечательно, что горячий Юпитер HD 149026b считается приливно-отливной планетой, так что одна ее сторона постоянно находится под воздействием лучей своей звезды. астрономы полагают, что эта черная планета вероятно, очень горячая на освещенной солнцем стороне и гораздо холоднее на темной.

Как сказано на официальном сайте NASA, в прошлом подобное явление этот космический телескоп наблюдал у планеты Upsilon Andromedae B. В случае обеих планет тепло не распределяется равномерно по поверхностям. Это противоположно тому, что происходит на Юпитере, где разница температур минимальна. HD 149026b находится на расстоянии 256 световых лет в созвездии Геркулеса и является самой маленькой из известных транзитных планет, размер которых близок к размеру Сатурна, а ядро предполагаемо плотное и в 70-90 раз превышает массу Земли. Планета вращается вокруг своей звезды каждые 2,9 дня. Как думаете, какие еще необычные планеты существуют за пределами Солнечной системы?

12 июль 2020 /
Новости технологий
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