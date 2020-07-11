Кто такие червяги и опасны ли они для людей?

Червяги выглядят довольно странно, не так ли?

На нашей планете обитает огромное множество животных, так что о существовании некоторых из них многие из нас даже не догадываются. Вот знали ли вы о том, что в мире есть создания, которые одновременно похожи на скользких червей и ядовитых змей? Они называются червягами (Caeciliidae) и обитают в почвах тропических регионов Африки, Азии и Америки. Так как они ведут подземный образ жизни, ученым известно о них очень мало, но исследовательские работы постоянно ведутся. Например, недавно биологам из Бразилии удалось выяснить, что во рту червяг находится множество ядовитых зубов. Есть предположение, что эти создания — это единственные земноводные, которые выделяют яд не только кожей, а зубами. Так что же это, если выкопать этих созданий и тронуть, человек умрет?



Необычные животные

О необычных обитателях тропических земель было рассказано в научном журнале Science Direct. Как и говорилось, обычно эти создания живут в почве, но иногда их можно обнаружить в рассыпающейся сухой массе деревьев и муравейниках. Длина тела червяг может достигать 117 сантиметров — до таких размеров могут вырасти так называемые исполинские червяги (Caecilia thompsoni). У них нет ног и в целом они действительно похожи на смесь змей и червей. Кожа полностью голая и покрыта железами, которые выделяют слизь.

Исполинская червяга

Благодаря этой слизи, они мало зависят от наличия поблизости воды. Многие другие земноводные откладывают яйца в воде, а червяги могут отложить прямо в почве. Чтобы увлажнить кладку, они просто покрывают ее толстым слоем слизистой жидкости. В первые дни своей жизни личинки дышат при помощи жабр, но потом они исчезают. Глаза червяг расположены под кожей, но от них практически нет толка. Поэтому эволюция наделила этих созданий хорошим обонянием и чувством осязания. Да, они слепы, но все равно могут моментально почувствовать опасность.

Ядовитые зубы червяг

На червяг охотятся многие животные — например, ими наверняка могут полакомиться некоторые виды пауков. Для защиты от врагов они используют яд, выделяемый железами на коже. Однако, по словам бразильских ученых, червяги выделяют ядовитые вещества не только через кожу. В их ртах расположены два ряда крошечных зубов, которые соединены со множеством крошечных ядовитых желез. Насколько опасен этот яд, ученым только предстоит узнать. Но в его составе они уже нашли белок фосфолипаза А2, который встречается в яде некоторых пчел, ос и змей.

Если зубы червяг действительно ядовиты, то их можно будет считать единственными земноводными с опасными для жизни укусами. К тому же, им можно будет дать звание самых древних позвоночных созданий с ядовитыми зубами. Дело в том, что ядовитые змеи появились на нашей планете около 100 миллионов лет назад. А вот эти похожие на червей создания ползали в недрах нашей планеты аж 250 миллионов лет назад. Об этом, по крайней мере, свидетельствуют останки.

Важно отметить, что между змеями и червягами нет ничего общего. Эти необычные создании развивались сами по себе, а появление ядовитых зубов — это явный подарок эволюции. дело в том, что существа без каких-либо конечностей не могут догнать жертву. Поэтому им важно, чтобы убить добычу можно было даже одним укусом. Скорее всего, яд червяг опасен для небольших насекомых, но для людей безвреден. Но, на данный момент, это всего лишь догадки, и ученым необходимо провести более тщательное изучение ядовитой смеси в зубах этих созданий.