» » Какую музыку любят животные?

Какую музыку любят животные?

Какую музыку любят животные?

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Человечество изобрело музыку тысячи лет назад. Ученые уверены, что идея напевать различные мелодии пришла в голову первым поселенцам Африки. С тех самых пор музыка сопровождает нас везде — многие ставят бодрящие песни на будильник, то есть каждый наш день начинается с музыки. Но знаете ли вы, что фанатов различных жанров музыки полно и в мире животных? Коровы любят классику, попугаям очень по душе солнечное регги, а вот акулы — ярые фанаты тяжелого металла. Обо всем этом, по крайней мере, свидетельствуют научные исследования, которые проводились и до сих пор проводятся группами ученых из самых разных уголков нашей планеты. Предлагаю рассмотреть результаты нескольких из таких исследований и узнать — с какими животными вы могли бы устроить вечеринку?

 

Музыка для коров

Если вы когда-нибудь посещали группы с «интересными фактами», то наверняка читали, что прослушивание классической музыки помогает коровам давать больше молока. Об этом стало известно после исследования, проведенного учеными из Лестерского университета (Англия) в 2001 году. На протяжении 9 недель авторы научной работы включали на ферме музыку с разным темпом. Как оказалось, спокойные композиции вроде «Пасторальной симфонии» Бетховена и «Everybody Hurts» группы REM ежедневно помогает коровам давать на 0,73 литра молока больше.

Какую музыку любят животные?

Вывод: коровы любят песни группы REM, симфонии Бетховена, а также композиции Simon & Garfunkel. А вот группы Jamiroquai и Wonderstuff им не нравятся

Музыка для кошек

Если вы включите свою любимую музыку на полную громкость, вашему коту или кошке будет все равно. Можно подумать, что спокойные мелодии и тяжелый рок на них совершенно не действует — им лишь бы вкусно поесть и крепко поспать. Однако, ученые из Лиссабонского университета (Португалия), однажды выяснили, что кошки все-таки реагируют на музыку. Они провели эксперимент с 12 кошками, которые готовились к стерилизации. Ученые включали им спокойную музыку вроде композиции «Adagio For Strings» Самуэля Барбера и адовую «Thunderstruck» группы AC/DC. Спокойная композиция успокоила животных, а вот при прослушивании пионеров тяжелого металла они испытывали стресс.

Какую музыку любят животные?

Вывод: кошки стараются казаться равнодушными к музыке, но им вполне могут понравиться работы американского композитора Самуэля Барбера и песни певицы Натали Имбрулья

Музыка для собак

А вот собаки реагируют на музыку более открыто, но в целом их вкусы почти такие же, как у кошек. В 2011 году исследователи из американского штата Колорадо изучили реакцию 117 собак на разные музыкальные композиции. Когда из динамиков звучала спокойная музыка, животные расслаблялись и даже засыпали. А при включении тяжелого металла собаки явно испытывали сильную тревогу — их тела даже слегка дрожали. К сожалению, исследователи не поделились названиями включенных композиций, но любовь собак к спокойной музыке доказана..

Какую музыку любят животные?

Вывод: собаки предпочитают мелодичную музыку, поэтому можно предположить, что им тоже понравятся симфонии Бетховена. Также может быть, что им по душе эмбиент

Музыка для попугаев

Вы наверняка натыкались на видео, где попугаи трясут головами под энергичную музыку. В том, что у них музыкальный слух, нет ничего удивительного — эти создания даже могут повторять человеческие слова! В 2012 году исследователи из Университета Линкольна (Великобритания) решили выявить музыкальные звуки попугаев жако. Как оказалось, эти пернатые умники совсем не прочь потанцевать и даже подпеть под различные рок-группу и музыку регги. Классическая музыка им тоже нравится — под нее птицы увлеченно чистили свои перья.

Какую музыку любят животные?

Вывод: попугаям могут понравиться песни рок-группы U2, а также регги — неплохую музыку делает команда UB40. А вот электронная музыка без слов, почему-то, провоцирует у попугаев стресс

Музыка для акул

Вот уж кто удивил ученых, так это акулы. Во время съемки документального фильма, сотрудники телеканала Discovery хотели привлечь внимание белой акулы по прозвищу Joan of Shark. Так как эти хищные рыбы лучше всего воспринимают низкочастотные звуки, было решено применить ее на звучание тяжелой музыки в стиле death-metal. Съемочная группа так и не достучалась до нужной белой акулы, но на звуки электрогитар приплыли две особи поменьше. Интерес акул тяжелому металлу был доказан учеными неоднократно, так что акулы — настоящие «плохие парни» подводного мира.

Какую музыку любят животные?

Вывод: акулы с удовольствием сходили бы на концерты таких групп, как Cannibal Corpse, Napalm Death и Carcass. Также они совсем не прочь послушать AC/DC

11 июль 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
Влияет ли мелодия будильника на самочувствие человека по утрам?
Новости технологий

Влияет ли мелодия будильника на самочувствие человека по утрам?

Пару десятков лет назад, еще в начале 2000-х годов, мы пробуждались под неприятный писк или звон будильника. Сегодня же будильник встроен даже в самый дешевый смартфон и у нас есть возможность
Фотографию космоса превратили в музыку, и ее можно послушать
Новости технологий

Фотографию космоса превратили в музыку, и ее можно послушать

Интересные факты о музыке
Новости технологий

Интересные факты о музыке

Музыка – это особое искусство. Она может вызывать сильные эмоции, особенно если поют Шакира и Рианна, а ее создание иногда сопровождается интересными случаями. Если играть на скрипке вблизи пауков,
Интеллект зависит от того, какую музыку ты слушаешь
Новости технологий

Интеллект зависит от того, какую музыку ты слушаешь

От того, какую музыку мы слушаем, зависит уровень нашего интеллекта. Это проверяли с помощью обычных тестов на IQ, и по школьной программе. Как ни странно, самыми «умными» оказались поклонники
Влияние музыки на человека
Новости технологий

Влияние музыки на человека

Музыка – это не просто одно из искусств. Она всегда была и остается неотъемлемой частью нашей жизни. С песнями идем на войну, отмечаем праздники. Под музыку грустим, мечтаем, работаем. У каждого есть
Больше всего мы любим музыку, услышанную в детстве
Новости технологий

Больше всего мы любим музыку, услышанную в детстве

Психологи из Калифорнийского университета в Санта-Крузе утверждают, что песни и мелодии, которые люди слышат в детском возрасте, как правило, остаются в их воображаемом «плейлисте» на всю жизнь, то
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Дикие людиАнтарктида. Самый загадочный континент ЗемлиАльтернативная энергетикаЭти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на головуРыба-архитекторПарад планет 4 июля 2020: что нужно знать?Какая температура в космосе?Во время пандемии рабочих на заводах заменили роботы


Свежие Статьи
Чистая вода состоит не только из молекул H2O

Чистая вода состоит не только из молекул H2O

Несколько интересных фактов о марсоходе Perseverance

Несколько интересных фактов о марсоходе Perseverance

В России протестируют влияние сетей 5G на людей

В России протестируют влияние сетей 5G на людей

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+