Какую музыку любят животные?

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Человечество изобрело музыку тысячи лет назад. Ученые уверены, что идея напевать различные мелодии пришла в голову первым поселенцам Африки. С тех самых пор музыка сопровождает нас везде — многие ставят бодрящие песни на будильник, то есть каждый наш день начинается с музыки. Но знаете ли вы, что фанатов различных жанров музыки полно и в мире животных? Коровы любят классику, попугаям очень по душе солнечное регги, а вот акулы — ярые фанаты тяжелого металла. Обо всем этом, по крайней мере, свидетельствуют научные исследования, которые проводились и до сих пор проводятся группами ученых из самых разных уголков нашей планеты. Предлагаю рассмотреть результаты нескольких из таких исследований и узнать — с какими животными вы могли бы устроить вечеринку?

Музыка для коров

Если вы когда-нибудь посещали группы с «интересными фактами», то наверняка читали, что прослушивание классической музыки помогает коровам давать больше молока. Об этом стало известно после исследования, проведенного учеными из Лестерского университета (Англия) в 2001 году. На протяжении 9 недель авторы научной работы включали на ферме музыку с разным темпом. Как оказалось, спокойные композиции вроде «Пасторальной симфонии» Бетховена и «Everybody Hurts» группы REM ежедневно помогает коровам давать на 0,73 литра молока больше.

Музыка для кошек

Если вы включите свою любимую музыку на полную громкость, вашему коту или кошке будет все равно. Можно подумать, что спокойные мелодии и тяжелый рок на них совершенно не действует — им лишь бы вкусно поесть и крепко поспать. Однако, ученые из Лиссабонского университета (Португалия), однажды выяснили, что кошки все-таки реагируют на музыку. Они провели эксперимент с 12 кошками, которые готовились к стерилизации. Ученые включали им спокойную музыку вроде композиции «Adagio For Strings» Самуэля Барбера и адовую «Thunderstruck» группы AC/DC. Спокойная композиция успокоила животных, а вот при прослушивании пионеров тяжелого металла они испытывали стресс.

Музыка для собак

А вот собаки реагируют на музыку более открыто, но в целом их вкусы почти такие же, как у кошек. В 2011 году исследователи из американского штата Колорадо изучили реакцию 117 собак на разные музыкальные композиции. Когда из динамиков звучала спокойная музыка, животные расслаблялись и даже засыпали. А при включении тяжелого металла собаки явно испытывали сильную тревогу — их тела даже слегка дрожали. К сожалению, исследователи не поделились названиями включенных композиций, но любовь собак к спокойной музыке доказана..

Музыка для попугаев

Вы наверняка натыкались на видео, где попугаи трясут головами под энергичную музыку. В том, что у них музыкальный слух, нет ничего удивительного — эти создания даже могут повторять человеческие слова! В 2012 году исследователи из Университета Линкольна (Великобритания) решили выявить музыкальные звуки попугаев жако. Как оказалось, эти пернатые умники совсем не прочь потанцевать и даже подпеть под различные рок-группу и музыку регги. Классическая музыка им тоже нравится — под нее птицы увлеченно чистили свои перья.

Музыка для акул

Вот уж кто удивил ученых, так это акулы. Во время съемки документального фильма, сотрудники телеканала Discovery хотели привлечь внимание белой акулы по прозвищу Joan of Shark. Так как эти хищные рыбы лучше всего воспринимают низкочастотные звуки, было решено применить ее на звучание тяжелой музыки в стиле death-metal. Съемочная группа так и не достучалась до нужной белой акулы, но на звуки электрогитар приплыли две особи поменьше. Интерес акул тяжелому металлу был доказан учеными неоднократно, так что акулы — настоящие «плохие парни» подводного мира.