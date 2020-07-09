Какая температура в космосе?

В открытом космос е не помогут ни шорты, ни шуба — нуден специальный костюм

Всем нам с самого детства известно, что в африканских странах обычно царит жаркая погода, а в Антарктиде — всегда холодно. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, насколько тепло или холодно в открытом космос е? Температура является результатом движения молекул, из которых состоят все материальные объекты — чем быстрее движутся эти крошечные частицы, тем объект горячее. Так как в космос е нет никаких частиц и он считается вакуумным пространством, понятие «температура» к нему совершенно не применимо. Однако, чтобы ответ на интересующий многих людей все-таки существовал, ученые уверяют, что температура космос а — это «абсолютный ноль». Но значит ли это, что космические корабли не нагреваются в космос е до высоких температур и там всегда относительно хорошая погода? Что-то не верится, поэтому давайте разбираться.

Погода в космос е

Если говорить коротко, то «абсолютный ноль» — это самая низкая температура, которая возможна во Вселенной, холоднее уже некуда. В Цельсиях этот показатель равен -273,15 градусам. При такой температуре атомы, которые являются мельчайшими частицами всех химических элементов, полностью перестают двигаться. В открытом космос е молекулы есть, но их очень мало, так что они практически не взаимодействуют друг с другом. Движения нет, а это явный признак «абсолютного нуля», подробнее о котором написано в этом материале.

Экстремальные условия космос а

Итак, по словам ученых, в открытом космос е температура равна -273,15 градусам Цельсия. Но это совершенно не значит, что все попадающие в космос объекты мгновенно обретают ту же температуру. Как и на поверхности нашей планеты, космические корабли, спутники и другие объекты могут нагреваться и охлаждаться, причем до экстремальных уровней. Но передача тепла в космос е возможна только одним способом.

Вообще, существует три способа передачи тепла:

проводимость, которую можно наблюдать при нагревании металлического стержня — если нагреть один конец, со временем горячей станет и противоположная часть;

которую можно наблюдать при нагревании металлического стержня — если нагреть один конец, со временем горячей станет и противоположная часть; конвекция, которую можно наблюдать, когда теплый воздух перемещается из одной комнаты в другую;

которую можно наблюдать, когда теплый воздух перемещается из одной комнаты в другую; излучение, когда испускаемые космическими объектами элементарные частицы вроде фото нов (частиц света), электронов и протонов объединяются, образуя движущиеся частицы.

Как вы уже догадались, в космос е объекты нагреваются под воздействием активности элементарных частиц — ведь мы уже выяснили, что температура является результатом движений молекул? фото ны и другие элементарные частицы могут излучаться солнц ем и другими космическими объектами.

Насколько сильно и быстро будут нагреваться или охлаждаться попавшие в космос объекты, напрямую зависит от их местоположения относительно звезд и планет, размеров, формы и так далее. Например, летящий в космос е космический корабль будет буквально раскален со стороны солнц а, а его теневая сторона будет очень холодной. Чем дальше корабль находится от небесного светила — тем сильнее будет разница в степени нагрева.

Международная космическая станция постоянно находится под воздействием солнечного света. Сторона, которая обращена к солнц у, нагревается до 260 градусов Цельсия. Теневая сторона, в свою очередь, охлаждена до 100 градусов Цельсия. Экипажу космической станции иногда приходится выходить на поверхность конструкции и подвергаться резким сменам температур. Поэтому их костюмы оснащены системой нагрева и охлаждения, благодаря которой исследователи космос а чувствуют себя относительно комфортно.

Чем дальше от солнц а расположены космические объекты, тем они холоднее. Например, температура на Плутоне, которая расположена очень далеко, равняется -240 градусам Цельсия. А самое холодное место во Вселенной расположено в туманности Бумеранг — температурный режим в этом регионе равен -272 градусам Цельсия.