Во время пандемии рабочих на заводах заменили роботы

На заводах Toyota появится робот , который не допустит ошибок при сборке автомобилей

При производстве смартфонов, автомобилей и прочей техники важно, чтобы каждая деталь была строго на своем месте. Не важно, кто занимается сборкой конструкции — ошибки могут совершать как люди, так и промышленные робот ы. Поэтому, на каждом заводе должен быть человек или даже группа людей, которые контролируют все производственные процессы и быстро обнаруживают проблемы. Как правило, такие специалисты приезжают на заводы из других регионов, но в период пандемии коронавирус а ездить в другие города они не могут — многие границы закрыты, да и вообще, это очень рискованно. Вместо них теперь работают специальные робот ы, которые точно знают, как выглядит каждая деталь устройства и где она должна находиться. Если робот ы-сборщики или простые рабочие допускают ошибку, робот ы-контроллеры бьют тревогу. Кажется, такая схема работает отлично — так неужели робот ы отнимут у нас еще одну профессию?



Бракованные детали

О том, как производители техники используют робот ов для проверки качества своих изделий, рассказали журналисты издания Wired. Сегодня многие смартфоны хорошо защищены от влаги и, в большинстве случаев, за это следует благодарить британскую компанию P2i. Именно она производит водоотталкивающие покрытия для электроники, а ее сотрудники самостоятельно отправляются на заводы производителей и следят за внедрением технологии влагозащиты. Однако, в период пандемии коронавирус а, компании пришлось отказаться от отправки своих сотрудников в командировки. Вместо настоящих людей, контролем качества занимается система из камер с искусственным интеллектом.

Компания P2i разрабатывает покрытие, которое защищает смартфоны от воды

Ну а что? Исследователи из разных стран уже давно пытаются создать технологию, которая может самостоятельно обнаруживать ошибки в производстве и не ждет помощи со стороны людей. В одном из материалов я уже рассказывал, как ученые из американского штата Огайо нашли способ быстро находить бракованные детали, напечатанные на 3D-принтере. Для выявления дефектов они использовали звуковые волны и такой метод давал отличные результаты. А вы представьте, насколько сильно можно увеличить точность обнаружения проблем, если использовать Искусственный интеллект ? Ведь на данный момент компьютеры способны распознавать даже человеческие эмоции, так что с обнаружением бракованных деталей у них вообще не должно возникать проблем.

Промышленные робот ы с ИИ

Вероятно, представители компании P2i уже в курсе умений искусственного интеллекта. Чтобы следить за качеством внедрения водоотталкивающего покрытия в устройства партнеров, она использует систему, представленную компанией Instrumental. Технология контроля качества была разработана бывшими сотрудниками Apple и состоит из нескольких камер, которые передают информацию в компьютер. Искусственный интеллект заранее знает, как именно должно устанавливаться защитное покрытие P2i, поэтому, при возникновении ошибок, сразу бьет тревогу.

робот ы для контроля качества скоро появятся даже на заводах компании Toyota, которая выпускает сотни автомобилей в день. Если допустить ошибку при производстве транспорта, нельзя просто сказать «ну да, автомобиль получился бракованный». При неправильной установке какой-либо детали весь завод рискует остановить работу. Поэтому, сотрудники компании тщательно проверяют каждую деталь по специальным обозначениям на их поверхности и самостоятельно следят за их правильной установкой. Но скоро выполнением этой работы займутся робот ы, предоставленные компанией Elementary Robotics.

Главным элементом этих робот ов тоже является камера. Она расположена на конструкции в форме буквы «Н» и способна с разных сторон осматривать каждый объект, который поставлен на специальную площадку. Внедренный в систему Искусственный интеллект распознает детали, а дальше производственная линия из людей и робот ов располагает их в нужных частях автомобилей. Считается, что таким образом количество ошибок в производстве будет сведено к минимуму.

Самое интересное, что системы с камерами и искусственным интеллектом стоят не так дорого, чем может показаться. По словам генерального директора компании Over Zoom Арье Барнехама (Arye Barnehama), подобные технологии стоят около 1000 долларов. Обучение искусственного интеллекта распознаванию деталей не занимает много времени и сил — этим может заняться любой рабочий. И да, компания Over Zoom тоже занимается разработкой подобных робот ов, но они предназначены для проверки качества упаковок и нанесенных на них этикеток.

Кажется, пандемия коронавирус а действительно сильно влияет на нашу жизнь. Отныне многие люди, которые как минимум по 6 часов в день торчали в офисах, привыкли работать на дому. Работники, которые часто ездили в командировки, теперь заменены робот ами. Что же дальше?