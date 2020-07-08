Тайна исчезновения людей в Беннингтонском треугольнике

Люди пропадали в разных местах планеты. одно из них — Беннингтонский треугольник.

Сколько вы знаете треугольников? Математики начнут вспоминать равнобедренный, прямоугольный, равносторонний и так далее. Автомобилисты вспомнят знак ”уступи дорогу”, а любители мистики вспомнят Бермудский треугольник — царь всех мистических объектов мира. В последнее время мы поговорили о многих из них, но теперь, подходя к концу списка, стоит вспомнить об еще одном треугольнике, который не так известен, как Бермудский, но забирает людей навсегда. Этому есть логическое объяснение, но хватает в этой истории и мистики. Давайте обсудим его и поймем, стоит ли вообще бояться мистических мест. Или одни люди сами виноваты, что с ними что-то случилось, а другие делают из этого какой-то символ мистики.

Что такое Беннингтонский треугольник

Несмотря на то, что Беннингтонский треугольник не так известен, как другие мета, у него все равно есть свое название и человек, который дал ему его. Этим человеком стал Джозеф Ситроу. Произошло это в 1992 году, а такое название было выбрано для места, которое находится в юго-западной части штата Вермонт в США.

Центр Беннингтонского треугольнкиа находится в районе горы Гластенбери. Эта гора находится в округе Беннигтон — отсюда и название.

Все началось еще в начале 1920-х годов. Уже с тех пор в поверьях местных индейцев фигурировали упоминания об этой области, как о проклятом месте. Тут не только пропадали люди, но и были слышны необъяснимые звуки, а также встречались странные атмосферные явления. Кто-то даже утверждал, что видел необычных животных в лесу.

Ситроу, который и дал название этому месту, увлекался фольклором, поэтому многое может рассказать о Беннингтонском треугольнике. И вполне справедливо, что именно он закрепил это неофициальное название данного места.

Название было придумано по аналогии с Бермудским треугольником, который к тому времени уже успел обрасти байками и легендами.

Интересно, что никто толком не знает, где находятся границы Беннингтонского треугольника. Впрочем, в качестве его вершин чаще всего упоминаются точки, которые находятся в городах Гластенбери, Вудфорд и Сомерсет. Когда-то они были крупными промышленными центрами США, но потом времена изменились, отрасль деревообработки в этом месте пришла в упадок и эти города, как это часто бывает, просто опустели из-за того, что людям пришлось покинуть насиженные места.

Кто-то утверждает, что в Беннингтонском треугольнике постоянно пропадают люди, но это не совсем так. Случаи пропажи действительно были, но официально задокументировано всего пять из них. Все они произошли в период с 1945 по 1950 года.

Кто пропал в Беннингтонском треугольнике

Мидди Риверс — остался только патрон

Первым человеком, исчезновение которого на территории Беннингтонского треугольника официально задокументировано, стал Мидди Риверс. 74-летний мужчина шел по туристической тропе 12 ноября 1945 года и больше его никто не видел. Он в качестве проводника сопровождал четырех охотников, которые возвращались домой, но оторвался от них и пропал. Такой вот проводник.

Поиски не дали результата, но потеряться мужчина не мог, так как отлично знал эти места. От него остался только патрон, который нашли в ручье. Считается, что он наклонился попить и патрон упал. Вот только куда он сам после этого делся?

Пола Джин Уэльден — очень странное исчезновение

Восемнадцатилетняя второкурсница Беннингтонского колледжа Пола Джин Уэльден пропала без вести 1 декабря 1946 года в походе по маршруту Лонг-Трэйл. Ее исчезновение привлекло немало внимая из-за того, что она была не простой девушкой, а дочерью известного инженера, дизайнера и архитектора Уильяма Арчибальда Уэльдена.

Поиски продолжались очень долго и в них принимали участие местные жители, полиция и даже сотрудники ФБР. В итоге удалось выяснить только то, что ее и других туристов из группы видели первого декабря около четырех часов вечера на дороге, являющейся частью туристического маршрута.

Когда поиски не дали результата и было понятно, что туристов уже не найдут (по крайней мере в этом районе), следствие стало рассматривать другие варианты. Чтобы установить истину пропажи Полы были опрошены практически все, кто видел девушку в тот же день, или же просто мог ее видеть, находясь в окрестностях Харбор-Роуд.

Тут история стала еще более запутанной, так как в этом районе видели еще как минимум одну девушку, внешне похожую на Полу. В этой истории фигурировала и угнанная машина, которая позже была сожжена в районе Нью-Йорка, и человек, которые был неоднократно уличен во лжи. Собственно он и стал главным подозреваемым в пропаже Полы. Что случилось и куда пропала девушка так и осталось загадкой. Но одно было понятно точно — следствию так и не удалось доказать, что девушка стала жертвой преступления.

Джеймс Тедфорд — пропавший ветеран

Спустя ровно три года с того момента, как пропала девушка из предыдущей истории, у следователей снова появилась работа. Возвращаясь домой на автобусе, бесследно пропал ветеран Джеймс Тедфорд. Свидетели утверждали, что на предыдущей обстановке перед Беннингтоном мужчина еще был в автобусе, но на следующей его уже не оказалось в салоне. При этом его багаж остался на месте.

Куда он делся, следователи так и не смогли установить, посчитав, что он пропал без вести. Единственное, что от него осталось, кроме багажа, это брошюра с расписанием автобусов, которая лежала на его сидении.

Продолжительные поиски ни к чему не привели, но и выйти из автобуса между остановками он тоже не мог. По крайней мере, так утверждал водитель автобуса.

Пол Джепсон — пропажа из грузовика

Следующее исчезновение тоже не заставило себя долго ждать и произошло 12 октября 1950 года примерно в том же месте, где пропал Джеймс Тедфорд. На этот раз жертвой стал мальчик восьми лет. Он ехал вместе с мамой в грузовике. Она ненадолго отвлеклась и больше не видела своего сына.

Даже несмотря на то, что на поиски опять выдвинулось внушительное количество людей, ребенка не нашли. При этом облегчить поиски должна была ярко-красная куртка, которая была на мальчике.

Собаки было дело взяли след, но он оборвался примерно в том месте, где в последний раз видели Полу Уэльден, пропавшую за четыре года до этого (та самая Пола из истории выше).

Фрейда Лэнгер — исчезновение из ручья

Еще один случай — пятый и пока последний — произошел через 16 дней после исчезновения Пола Джепсона. 28 октября 1950 года 53-летняя женщина по имени Фрейда Лэнгер оправилась с двоюродным братом в поход из кемпинга. Через некоторое время она оступилась и упала в ручей.

Чтобы переодеться в сухую одежду, она отправилась обратно в лагерь и больше ее никто не видел. До кемпинга она так и не дошла, но и к брату не вернулась.

Целых пять поисковых операций, которые были развернуты в ближайшие дни, не дали никакого результата, хотя в поисках участвовали более 300 человек и даже авиация.

Интересно, что в этой истории останки женщины все же нашли, но оказались они там, где до этого исследователи все досконально проверили и ничего не нашли. Так как прошло уже семь месяцев с момента происшествия, установить причины смерти было невозможно.

Связаны ли исчезновения в Беннингтонском треугольнике

Даже сейчас, много лет спустя, нет никаких доказательств того, что исчезновения людей в Беннингтонском треугольнике были как-то связаны между собой. Объединяло их только место и время.

По одной из версий указанные люди стали жертвами серийного убийцы. Против этой версии говорит то, что люди с психическими расстройствами, которые обычно идут на такое, выбирают определённый тип жертв. Тут не было никакой связи и пропали очень разные люди — от мальчика до старика и от молодой девушки до пожилой женщины.

Судя по всему, мы так и не узнаем, что происходило в то время в том месте. От этого история становится еще более загадочной и таинственной. Конечно, так не пропадали целые самолеты или корабли, но таинственное исчезновение сразу пяти человек, а по некоторым версиям, даже десяти и более, тоже тянет на мистику.