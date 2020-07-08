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Тайна исчезновения людей в Беннингтонском треугольнике

Тайна исчезновения людей в Беннингтонском треугольнике

Люди пропадали в разных местах планеты. одно из них — Беннингтонский треугольник.

Сколько вы знаете треугольников? Математики начнут вспоминать равнобедренный, прямоугольный, равносторонний и так далее. Автомобилисты вспомнят знак ”уступи дорогу”, а любители мистики вспомнят Бермудский треугольник — царь всех мистических объектов мира. В последнее время мы поговорили о многих из них, но теперь, подходя к концу списка, стоит вспомнить об еще одном треугольнике, который не так известен, как Бермудский, но забирает людей навсегда. Этому есть логическое объяснение, но хватает в этой истории и мистики. Давайте обсудим его и поймем, стоит ли вообще бояться мистических мест. Или одни люди сами виноваты, что с ними что-то случилось, а другие делают из этого какой-то символ мистики.


Что такое Беннингтонский треугольник

Несмотря на то, что Беннингтонский треугольник не так известен, как другие мета, у него все равно есть свое название и человек, который дал ему его. Этим человеком стал Джозеф Ситроу. Произошло это в 1992 году, а такое название было выбрано для места, которое находится в юго-западной части штата Вермонт в США.

Центр Беннингтонского треугольнкиа находится в районе горы Гластенбери. Эта гора находится в округе Беннигтон — отсюда и название.

Все началось еще в начале 1920-х годов. Уже с тех пор в поверьях местных индейцев фигурировали упоминания об этой области, как о проклятом месте. Тут не только пропадали люди, но и были слышны необъяснимые звуки, а также встречались странные атмосферные явления. Кто-то даже утверждал, что видел необычных животных в лесу.

Ситроу, который и дал название этому месту, увлекался фольклором, поэтому многое может рассказать о Беннингтонском треугольнике. И вполне справедливо, что именно он закрепил это неофициальное название данного места.

Название было придумано по аналогии с Бермудским треугольником, который к тому времени уже успел обрасти байками и легендами.

Тайна исчезновения людей в Беннингтонском треугольнике

Исчезновения в Беннингтонском треугольнике происходили не один раз и попадали в газеты. А справа его территория.

Интересно, что никто толком не знает, где находятся границы Беннингтонского треугольника. Впрочем, в качестве его вершин чаще всего упоминаются точки, которые находятся в городах Гластенбери, Вудфорд и Сомерсет. Когда-то они были крупными промышленными центрами США, но потом времена изменились, отрасль деревообработки в этом месте пришла в упадок и эти города, как это часто бывает, просто опустели из-за того, что людям пришлось покинуть насиженные места.

Кто-то утверждает, что в Беннингтонском треугольнике постоянно пропадают люди, но это не совсем так. Случаи пропажи действительно были, но официально задокументировано всего пять из них. Все они произошли в период с 1945 по 1950 года.

Кто пропал в Беннингтонском треугольнике

Мидди Риверс — остался только патрон

Первым человеком, исчезновение которого на территории Беннингтонского треугольника официально задокументировано, стал Мидди Риверс. 74-летний мужчина шел по туристической тропе 12 ноября 1945 года и больше его никто не видел. Он в качестве проводника сопровождал четырех охотников, которые возвращались домой, но оторвался от них и пропал. Такой вот проводник.

Поиски не дали результата, но потеряться мужчина не мог, так как отлично знал эти места. От него остался только патрон, который нашли в ручье. Считается, что он наклонился попить и патрон упал. Вот только куда он сам после этого делся?

Тайна исчезновения людей в Беннингтонском треугольнике

В таком красивом месте тоже могут твориться мистические события.

Пола Джин Уэльден — очень странное исчезновение

Восемнадцатилетняя второкурсница Беннингтонского колледжа Пола Джин Уэльден пропала без вести 1 декабря 1946 года в походе по маршруту Лонг-Трэйл. Ее исчезновение привлекло немало внимая из-за того, что она была не простой девушкой, а дочерью известного инженера, дизайнера и архитектора Уильяма Арчибальда Уэльдена.

Поиски продолжались очень долго и в них принимали участие местные жители, полиция и даже сотрудники ФБР. В итоге удалось выяснить только то, что ее и других туристов из группы видели первого декабря около четырех часов вечера на дороге, являющейся частью туристического маршрута.

Когда поиски не дали результата и было понятно, что туристов уже не найдут (по крайней мере в этом районе), следствие стало рассматривать другие варианты. Чтобы установить истину пропажи Полы были опрошены практически все, кто видел девушку в тот же день, или же просто мог ее видеть, находясь в окрестностях Харбор-Роуд.

Тайна исчезновения людей в Беннингтонском треугольнике

Когда людей не могут найти, часто вспоминаются мистические объяснения этого.

Тут история стала еще более запутанной, так как в этом районе видели еще как минимум одну девушку, внешне похожую на Полу. В этой истории фигурировала и угнанная машина, которая позже была сожжена в районе Нью-Йорка, и человек, которые был неоднократно уличен во лжи. Собственно он и стал главным подозреваемым в пропаже Полы. Что случилось и куда пропала девушка так и осталось загадкой. Но одно было понятно точно — следствию так и не удалось доказать, что девушка стала жертвой преступления.

Джеймс Тедфорд — пропавший ветеран

Спустя ровно три года с того момента, как пропала девушка из предыдущей истории, у следователей снова появилась работа. Возвращаясь домой на автобусе, бесследно пропал ветеран Джеймс Тедфорд. Свидетели утверждали, что на предыдущей обстановке перед Беннингтоном мужчина еще был в автобусе, но на следующей его уже не оказалось в салоне. При этом его багаж остался на месте.

Куда он делся, следователи так и не смогли установить, посчитав, что он пропал без вести. Единственное, что от него осталось, кроме багажа, это брошюра с расписанием автобусов, которая лежала на его сидении.

Продолжительные поиски ни к чему не привели, но и выйти из автобуса между остановками он тоже не мог. По крайней мере, так утверждал водитель автобуса.

Пол Джепсон — пропажа из грузовика

Следующее исчезновение тоже не заставило себя долго ждать и произошло 12 октября 1950 года примерно в том же месте, где пропал Джеймс Тедфорд. На этот раз жертвой стал мальчик восьми лет. Он ехал вместе с мамой в грузовике. Она ненадолго отвлеклась и больше не видела своего сына.

Тайна исчезновения людей в Беннингтонском треугольнике

Мистические события часто имеют логическое обоснование. Просто его не всегда знают.

Даже несмотря на то, что на поиски опять выдвинулось внушительное количество людей, ребенка не нашли. При этом облегчить поиски должна была ярко-красная куртка, которая была на мальчике.

Собаки было дело взяли след, но он оборвался примерно в том месте, где в последний раз видели Полу Уэльден, пропавшую за четыре года до этого (та самая Пола из истории выше).

Фрейда Лэнгер — исчезновение из ручья

Еще один случай — пятый и пока последний — произошел через 16 дней после исчезновения Пола Джепсона. 28 октября 1950 года 53-летняя женщина по имени Фрейда Лэнгер оправилась с двоюродным братом в поход из кемпинга. Через некоторое время она оступилась и упала в ручей.

Чтобы переодеться в сухую одежду, она отправилась обратно в лагерь и больше ее никто не видел. До кемпинга она так и не дошла, но и к брату не вернулась.

Целых пять поисковых операций, которые были развернуты в ближайшие дни, не дали никакого результата, хотя в поисках участвовали более 300 человек и даже авиация.

Интересно, что в этой истории останки женщины все же нашли, но оказались они там, где до этого исследователи все досконально проверили и ничего не нашли. Так как прошло уже семь месяцев с момента происшествия, установить причины смерти было невозможно.

Тайна исчезновения людей в Беннингтонском треугольнике

Так выглядят улочки Беннигтона. Симпатичное место. Расскажите, хотели бы туда съездить?

Связаны ли исчезновения в Беннингтонском треугольнике

Даже сейчас, много лет спустя, нет никаких доказательств того, что исчезновения людей в Беннингтонском треугольнике были как-то связаны между собой. Объединяло их только место и время.

По одной из версий указанные люди стали жертвами серийного убийцы. Против этой версии говорит то, что люди с психическими расстройствами, которые обычно идут на такое, выбирают определённый тип жертв. Тут не было никакой связи и пропали очень разные люди — от мальчика до старика и от молодой девушки до пожилой женщины.

Судя по всему, мы так и не узнаем, что происходило в то время в том месте. От этого история становится еще более загадочной и таинственной. Конечно, так не пропадали целые самолеты или корабли, но таинственное исчезновение сразу пяти человек, а по некоторым версиям, даже десяти и более, тоже тянет на мистику.

08 июль 2020 /
Новости технологий
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