В Африке массово гибнут слоны, но ученые не знают почему

Неужели в мире есть еще одна неизведанная болезнь?

Из южноафриканской страны Ботсвана поступили тревожные новост и — в течение двух месяцев там было обнаружено более 350 мертвых слонов. Большинство особей лежали лицом вниз, что говорит о том, что смерть настигла их внезапно. Также исследователи отметили, что тела в основном обнаруживались вблизи африканской реки Окаванго. Проблема кажется очень серьезной, и ученые до сих пор не могут выяснить причину массовой гибели животных. Кто-то считает, что животные заражаются неизвестной болезнью, а кто-то винит в произошедшем браконьеров — ранее они активно использовали яды для добычи слоновьих костей. Но какая же из выдвинутых предположений больше близка к правде и почему причину смерти животных так сложно выяснить?



Самое большое животное на суше

По данным научного издания ScienceAlert, ранее Ботсвана считалась самым лучшим местом для беззаботного проживания слонов. На территории этой страны обитает около 135 000 особей саванных слонов (Loxodonta africana), тогда как в других регионах нашей планеты их практически нет. Эти создания входят в «Книгу рекордов Гиннеса» как самые крупные наземные млекопитающие — особь рекордного размера жила в XX веке, масса ее тела достигала 12 тонн. В среднем, длина тела этих слонов составляет около 7,5 метров, а высота равняется примерно 3,8 метрам. Длительность жизни слонов достигает 80 лет, а возраст можно определить по размерам их тела, длине бивней и состоянию зубов.

Отличить самку саванного слона от самца довольно легко — у самцов длинные бивни



Загадочные смерти слонов

На данный момент у ученых есть несколько объяснений внезапной гибели большого количества слонов. В 2019 году около 100 слонов Ботваны погибло из-за вспышки сибирской язвы. Возбудителями этой опасной инфекционной болезни являются бактерии Bacillus anthracis, а характеризуется она появлением воспалений на коже и внутренних органах. Есть небольшая доля вероятности, что на этот раз в смерти животных тоже замешана эта болезнь. Но правительство Ботсваны отрицает эту версию — вероятно, потому, что от сибирской язвы слоны бы не умирали прямо на ходу. К тому же, сообщений о наличии поврежденной кожи у найденных слонов, пока нет.

Возбудители сибирской язвы под микроскопом

Вторая версия гласит, что слоны могли погибнуть из-за болезни, которая пока неизвестна науке. По данным издания The Guardian, некоторые люди видели, как дикие слоны ходили кругами, что для них не особо-то и естественное поведение. Если проблема действительно заключается в какой-то болезни, то она явно поражает нервную систему слонов и влияет на работу их головного мозг а. Что по-настоящему настораживает, так это то, что неизвестная болезнь может быть опасна и для людей.

В Африке массово гибнут слоны, и это страшная картина

Также ученые предполагают, что массовая смерть слонов — дело рук браконьеров. В последнее время слоны начали чаще нападать на людей, поэтому власти Ботсваны сняли часть ограничений на охоту. Были случаи, когда браконьеры использовали для убийства слонов цианид, который вызывает тяжелое отравление со смертельным исходом. Но в этом конкретном случае эта теория сомнительна, потому что у мертвых слонов бивни и другие интересующие браконьеров части тела целы. К тому же, гиены и прочие падальщики, которые поедают трупы животных, здоровы — а ведь если мясо было отравлено, они бы могли умереть.

Исследование причин болезни

Эколог Питер Кэт (Pieter Kat) и другие защитники природы обеспокоены тем, что правительство Ботсваны до сих пор не отправили образцы мертвых слонов для выявления причин смерти. Ведь она может заключаться в совершенно новой болезни, заразной в том числе и для людей.



С момента обнаружения первых тел умерших слонов прошло несколько месяцев, но причина их смерти до сих пор неизвестна, — возмутился Питер Кэт в своем блоге.



Власти Ботсваны, в свою очередь, уверяют, что образцы уже отправлены в лаборатории. Однако, в изучении образцов возникла длительная задержка, причина которой — пандемия коронавирус а. Правительство надеется получить результаты исследования в ближайшие недели.

Остается надеяться, что причина массовой смерти слонов скоро будет раскрыта.