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Количество зараженных COVID-19 в США в день превысило число всех инфицированных в Ухане

Количество зараженных COVID-19 в США в день превысило число всех инфицированных в Ухане

Так выглядит карта мира согласно данным университета Джона Хопкинса

Согласно данным отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 29 июня, пандемия COVID-19 набирает обороты. Ситуация в США к сожалению, это подтверждает. Так, уже несколько дней подряд количество новых случаев заражения коронавирусом в стране превышает 50 000 в день. Что, в свою очередь, превышает число подтвержденных случаев в Ухане, столице провинции Хубэй в Китае, где впервые была зарегистрирована вспышка вируса. Согласно, собранным данным Университетом Джона Хопкинса, на начало июля коронавирусом в Штатах было заражено около 2 786 178 человек, следом идет Бразилия с 1 496 858 зараженных, а замыкает тройку Россия с 666 941 инфицированных. Общее количество официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 10 миллионов человек и стремительно растет. Но почему?


Что происходит в США?

Примерно в середине апреля, когда вспышка болезни, как сообщалось, была локализована в Китае, а ограничения в Ухане сняты, органы здравоохранения Уханя сообщили, что общее число подтвержденных случаев заболевания в городе составило 50 333 человек. После анализа эпидемиологических данных Ухани муниципальный штаб по профилактике и борьбе с эпидемией COVID-19 опубликовал уведомление, в котором говорилось, что по состоянию на 16 апреля количество подтвержденных в городе случаев составляло 50 333.

Сомнения по поводу официальных данных сообщенных Китаем, обсуждались в мировой прессе несколько месяцев с момента начала вспышки. Еще в апреле, по данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, 900 случаев заболевания в Ухане были ошибочно засчитаны как выздоровление. Что касается США, то как пишет CBS News, ежедневные показатели заболеваемости приблизились почти к тому же числу, что и общее количество случаев, наблюдаемых в провинции Хубэй (зарегистрировано около 68 135 случаев заражения). Напомню, что начиная с июня ежедневный прирост новых инфицированных в стране снижался, однако учитывая социально-политическую обстановку в Штатах и массовые протесты, ситуация изменилась в худшую сторону.

Количество зараженных COVID-19 в США в день превысило число всех инфицированных в Ухане

Только объединив усилия мы сможем побороть пандемию

Но если в тех странах мира, которые приступили к снятию ограничений из-за пандемии COVID-19, снова начался прирост больных коронавирусом, то что нас ожидает в самом ближайшем будущем?

Вторая волна

Опасения по поводу второй волны COVID-19 поднимались в мае и июне после ряда новых случаев, связанных с пекинским оптовым продовольственным рынком Синфади – обширным комплексом, более чем в 20 раз превышающим рынок морепродуктов в Ухане, где предположительно возникла первая вспышка, сообщает Reuters. В ходе выявления новых случаев рынок Синфанди был закрыт, а 11 жилых районов рядом с рынком были помещены под строгую блокировку. Десять общин вблизи рынка Юквандун, которые сообщили о случаях, связанных с Синфади, также были помещены под стражу. Аналогичная неблагоприятная ситуация, к сожалению, складывается сегодня во многих странах.

Однако в случае с надвигающейся второй волной и ситуацией с пандемией в мире в целом, необходимо понимать, что самые первые компьютерные модели изначально предсказывали глобальную пандемию с миллионами зараженных.Так, на момент написания этой статьи в день в России заражается больше человек, чем когда вводили ограничительные меры. Подробнее о том, что такое волна и чего вообще ожидать от пандемии, мы рассказывали в нашем материале. Есть у этой ситуации, однако, и обратная сторона – согласно результатам работы, опубликованной в журнале Nature, ограничительные меры введенные в Европе позволили спасти жизни от 2,4 до 3,8 миллионов человек.

Количество зараженных COVID-19 в США в день превысило число всех инфицированных в Ухане

Бруклинский мост Джордж Флойд протест июнь 2020 года. Тысячи протестующих в масках собрались в Кэдман-Плаза, Бруклин, на мирную акцию протеста в поддержку движения Black Lives Matter 19 июня 2020 года.


Что известно о коронавирусе?

Наши постоянные читатели наверняка знают, что чтобы не заболеть и не подвергать жизни окружающих опасности, необходимо соблюдать ряд несложных рекомендаций ВОЗ: мыть руки с мылом не менее 20 секунд, при походе в магазин, аптеку или любое другое закрытое помещение, надевайте защитную маску для лица. Если вы не знаете, какая маска работает эффективнее всего и можно ли сделать маску своими руками, вам сюда.

Следование рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и соблюдение социального дистанцирования, а также социальной изоляции поможет не только вам, но и многим другим людям сохранить свою жизнь и здоровье. Это становится важным по мере того, как исследователи все больше и больше узнают о новом вирусе. Так, многие ученые не исключают, что после изобретения и внедрения вакцины, мир захлестнет вторая волна неврологических заболеваний, так как вирус SARS-CoV-2, вызывающий ковид-19, поражает головной мозг, вызывая инсульты, головные боли, помутнение сознания, судороги и другие, еще не выявленные осложнения. А вы соблюдаете рекомендации ВОЗ? Ответ будем ждать здесь!

06 июль 2020 /
Новости технологий
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