Под водами Австралии найдены следы древних людей

Тысячи лет назад Австралия была больше

Сегодня площадь Австралии равна 7,6 миллионам квадратных километров, но много лет назад этот материк был гораздо больше. По мнению археологов, первые люди на этом клочке земли появились 65 000 лет назад, когда уровень моря был на 80 метров ниже, чем сегодня. С течением времени, наша планета стала теплее и вода затопила часть Австралии, на которой наверняка обитали некоторые группы древних людей. Ученые издавна подозревали, что на прибрежных районах материка могут храниться инструменты первых австралийцев, но доказательств этому не было. Однако, около четырех лет назад, Исследовательский совет Австрали (ARC) запустил проект Deep History of Sea Country по поиску следов древних людей на затопленных регионах. Ожидания исследователей были оправданы — на морском дне действительно лежат древние предметы.



Первые жители Австралии

Об открытии австралийских ученых было рассказано в научном издании ScienceAlert. Так как проведение подобных исследований стоит многих денег, сначала исследователи исследователи изучили исторические данные и выяснили, в каких именно затопленных местах могли жить древние люди. Таким образом они узнали, что первые австралийцы могли жить на территории нынешнего архипелага Дампир — группы из 42 небольших островов.

Архипелаг Дампир

Сначала исследователи убедились, что на дне что-то есть, при помощи специального оборудования. В частности, они использовали гидролокатор — большое устройство, которое излучает звуковые волны, которые отражаются от находящихся на дне объектов. На следующем этапе исследования, на морское дно погрузились аквалангисты и занялись поиском следов жительства древних людей.

Археологические находки под водой

Искать долго не пришлось — на глубине около 2,4 метров были найдены сотни каменных инструментов. При помощи них первые обитатели Австралии могли охотиться, резать мясо и изготавливать другие полезные предметы. Чуть ниже, на глубине около 14 метров, нашелся каменный инструмент с точно определенным предназначением — при помощи него люди точно что-то резали. Об этом, как минимум, свидетельствует заточенность камня. По расчетам исследователей, места обнаружения древних инструментов были затоплены водой около 7000 лет назад.

Проведенное исследование доказывает, что прямо сейчас, под толщами воды разных регионов нашей планеты, могут храниться исторические памятники. Также научная работа меняет представление ученых о том, каким образом была заселена Австралия. Раньше считалось, что люди попали на материк на примитивных лодках, но теперь становится ясно, что они могли прийти по суше — ведь большая часть австралийского материка не была затоплена и между островами существовали «мосты».

Охрана исторических памятников

Узнав, что под водой могут находиться исторически ценные объекты, археологи забили тревогу — они в любой момент могут быть уничтожены. И дело не только в разрушительном воздействии времени. Дело в том, что в различных областях океанов и морей постоянно ведутся работы. Многие компании занимаются добычей нефти и других полезных ископаемых, а некоторые организации прокладывают длинные трубы между целыми материками. К тому же, не стоит забывать о рыболовстве.

В отличие от затонувших кораблей, самолетов и других объектов, исторические артефакты никак не защищены хотя бы на законодательном уровне. Исследователи уверены, что отныне промышленные компании должны работать аккуратнее, чтобы не повредить объекты, которые могут помочь раскрыть многие тайн ы человеческой истории. Но на данный момент никаких мер по защите исторических объектов предпринято не было.